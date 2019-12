Neu:

[8:45] Leserzuschrift-DE zu Rund 100 Filialen betroffen C&A schließt fast ein Viertel seiner Geschäfte

"Um seinen wichtigsten Markt zu sanieren plant der große Modekonzern ein Restrukturierungsprogramm. Wie das "Manager Magazin" berichtet, plant der Modehändler C&A, rund 100 seiner Filialen zu schließen." Restrukturierung ist wohl das neue Modewort für Selbstzerstörung durch Assimilation an Klimapakt, Greta-Göttinnenkult und eine Folge der Verarmung der Köter, denn diese kommen mit ihren "alten" Kleidern noch lange zurecht und sparen lieber bei Kleidung & Mode als an anderen Ecken. Die Neubürger brauchen C & A auch nicht, denn die schwärmen ja nur für die edelste Top-Premium-Mode und da hat C & A nix zu bieten. Und dann ist da noch Kleidung, die man übers Internet kauft. Im Ergebnis: 100 Städte können sich nun die Steuereinnahmen durch den C & A vor Ort abschminken und haben ein noch größeres Leerstand-Problem in ihren Innenstädten. Warum kommt das jetzt? Alle wissen, die Kosten werden stiegen, dank Klimapakt und anderer Zumutungen der durchdrehenden Klimawahn-Multikultiwahn-Regierung. Also müssen auch alle "reagieren", d. h. umfangreiche Selbstmordprogramme einleiten. So einfach ist das.

Laut dem Artikel wird die Kette von den Mieten erdrückt.WE.

[14:40] Leserzuschrift-DE zu Firmen warnen: Die CO2-Steuer bedroht unsere Zukunft in Deutschland

Die Gemeinheit der die Wirtschaft verratenden Bundesregierung: Unternehmen im Ausland müssen keine CO2-Steuer zahlen und auch keine Emissionszertifikate kaufen, bekommen dadurch einen Wettbewerbsvorteil von Merkel geschenkt. Die Steinkohle unterliegt dann der CO2-Steuer und wird teurer, der Stahl braucht aber Steinkohle, die Kfz-Industrie bekommt dann teureren Stahl. Der Bürger bekommt dann teurere Autos, weil in der gesamten Wertschöpfungskette x-Mal CO2-Steuer anfällt. Fazit: Der Bürger erfährt jetzt, nach dem Beschluss der Regierung, wie katastrophal die CO2-Steuer für ihn und seinen Arbeitsplatz sein wird. Blöde Frage: Sonst will Merkel immer eine europäische Lösung , aber jetzt, wo es um Zumutungen für deutsche Köter geht, legt die Bundesregierung einen Prima-Solotanz hin und will von Diskriminierung nichts wissen. Irgendwie ist die CO2-Steuer eine andere Form von “Deutschland verrecke”.

Es kommen viele Meldungen über Firmenverlagerungen ins Ausland herein.WE.



[13:40] Focus: Top-Ökonom Sinn: "Die Politik spielt beim Klimaschutz planlos mit unserem Vermögen"

[12:30] BAZ: China wendet sich von der E-Mobilität ab

Chi­na ge­winnt den Gross­teil sei­ner En­er­gie aus Koh­le, die im ei­ge­nen Land ver­füg­bar ist. Me­tha­nol kann man aus der Ver­ga­sung von Koh­le ge­win­nen. Was­ser­stoff, den man für die Brenn­stoff­zel­le braucht, per Elek­tro­ly­se. Bat­te­ri­en hin­ge­gen wer­den zu­sam­men­ge­rührt aus Roh­stof­fen, die im­por­tiert wer­den müs­sen, Ko­balt oder Li­thi­um et­wa, vor al­lem aus Ost­afri­ka.

Klimaschutz ist dort kein Beweggrund, Autarkie schon eher.

[13:00] Der Mitdenker:

China wendet sich von Todesfallenautos ab, die Verkaufszahlen sind rückläufig, na da schau her ! Vor 20/25 Jahren gab es ein Buch, steht oben, Titel ist "Der Sieg des himmlischen Kapitalismus" - da wurde mir damals schon klar, auf welcher Überholspur die Chinesen fahren. Seitdem haben die nochmal richtig Gas gegeben, das steht fest. Während in Merkeldeutschland die Schlüsselindustrie vorsätzlich an die Wand gefahren wird und Phrasendrescher von Millionen von E-Karren schwafeln, die bald unsere Straßen füllen, erkennen die klugen Chinesen, wo es noch ganz andere Autozahlen gibt/geben wird, daß das ein Irrweg ist, der Strom ist einfach nicht da, von den seltenen Erden usw. ganz zu schweigen.

So gibt es Länder, die Vieles richtig machen und einige wenige Länder, vor allem eines, wo nur noch Sabotage, Volksvera... und Hochverrat läuft. Dieses Deutsche Volk, geschunden seit 150 Jahren, wird wieder die Zeche bezahlen, welch Wahnsinn. Die Zahl derer, die auf den Systemwechsel warten, nimmt täglich zu - gerade wieder im Gespräch gemerkt.

[13:30] Neben Tesla sehen wir hier vermutlich einen weitern Lockvogel, um die europäischen Hersteller in die Elektroautos zu treiben.WE.



[8:15] Leserzuschrift-DE zu Buderus Edelstahl will in Wetzlar mehr als 300 Arbeitsplätze streichen

Zur Stahlprodukteherstellung braucht man billige Arbeiter, Sicherheitsauflagen und Brandschutz mit Augenmaß und nicht im deutschen Maximalmaß, billigen Strom und billige Kohle! All das hat Merkel verhindert bzw. extra Hochpreiskohle und EEG-Hochpreisstrom erzwungen ... und nun kommt noch die Kohlendioxid-Abgabe obendrauf! Ganz blöd ist die Wirtschaft dann doch nicht, sie kann in die Zukunft schauen, wenn so falsche Politik gemacht wird.

[12:00] Leserkommentar-DE:

In der deutschen Stahlgewinnung wird sehr selten noch Koks/Kohle gebraucht, die Schmelzen werden mit Strom betrieben .Davon haben wir aber nicht genug, der Grund liegt nicht in den Umweltauflagen, sondern in der Energiewende. Wurde man noch vorletztes Jahr, aufgrund Produktionskosten durch Stromverbrauchsrückfahrungen, entschädigt, so ist dies seit 2018 nicht mehr der Fall. Man wird einfach durch pol. und jur. Gewalt gezwungen das instabile Ökostromnetz zu stabilisieren.

[12:15] Elektro-Stahlwerke kann man so einfach nicht betreiben.WE.

[12:55] Leserkommentar-DE:

Jeder Hochofen benötigt Koks für die Roheisenherstellung, Schrott einschmelzen benötigt hingegen keinen Koks mehr. Dies geschieht im E-Ofen oder als Kühlschrott im Stahlwerk.

[13:05] Leserkommentar-DE:

Wir verwenden 2 Lichtbogenöfen für Stahl, und 5 mit Kohle/Koks für Guss (GJL + GJS). Unser Vorteil ist, wir haben ein eigenes Verbrennungsanlage als Kraftwerk auf dem Gelände, das uns mit ausreichend Strom versorgt. NOCH haben wir unsere Arbeit, aber Wind- , Wasserkraft und die Autoindustrie zwingen uns zusehens in die Knie.

[17:45] PAZ: Deutsche Unternehmen erwarten Konjunkturrückgang auf breiter Front

[10:15] Leserzuschrift-DE zu Nächste Daimler-Sparte schwächelt: Aufträge der Truck-Sparte brechen ein

Seit dem Sommer herrscht erhöhte Alarmbereitschaft. Denn der Absatz schrumpft leicht und die Aufträge brechen drastisch ein. Konkret gingen die Bestellungen für neue Lastwagen von Anfang Januar bis Ende September von 457.000 auf 289.000 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr zurück. Das entspricht einem Minus von rund 37 Prozent, im Kernmarkt Nordamerika hat sich der Auftragsbestand mehr als halbiert. Besonders kritisch ist die Lage aber in Europa.

Kaum zu glauben, dieser Rückgang innerhalb eines Jahres! Das ist keine Rezession, das ist Absturz und Crash! Die großen Player rund um die Kfz-Industrie haben Milliardeneinsparungen angekündigt ... dass dann der vorhandene Fuhrpark bei zehntausenden Firmen “plötzlich” vollkommen ausreichend ist, sollte jedem klar sein.

[10:45] Trucks sind Investitonsgüter. In jeder Rezession werden die Investitionen massiv gekürzt. Man sieht es hier.WE.

[12:25] Leserkommentar-DE:

Ohne die Truck´s/ LKW´s wandert hier nicht ein Teil von A nach B. Sei es Import/ Export oder auch innerhalb des Landes. Diese Brance ist DER Indikator für die gesamte Wirtschaft. 37% Einbruch auf dem LKW Absatzmarkt von Jan. - Sept. - man kann sich also ausrechnen wo die Zahl noch bis Jahresende hingeht, denn das 4. Quartal hatte bzw. hat es in sich. 50% sind hier keineswegs zu hoch gegriffen. Die Nummer ist durch liebe Leute, der Drops ist gelutscht. Und das prophezeien auch sämtliche Wirtschaftsexperten. Im Laufe des Jahres 2020 wird aus der Rezession eine Depression und dann ist Ende im Gelände.

Auch meine persönlichen Beobachtungen verstärken sich diesbezüglich beim kleinsten Glied in der Kette. Wir stehen wenige Tage vor Weihnachten, normalerweise bricht jetzt konsumtechnisch die Hölle los, stattdessen in den Geschäften nur normaler, teilweise sogar mäßiger Betrieb. Ich war gestern zur besten Einkaufszeit nochmal in der Stadt. Extrem wenig Verkehr, gähnend leere Geschäfte - es war ein einziger Duchmarsch. Die fetten Jahre sind definitiv vorbei!

Ich habe mich mal ein wenig umgehört und praktisch niemanden in meinem Umfeld gefunden der dieses Weihnachten noch nennenswert feiert. In 2 von 10 Haushalten gibt es vielleicht noch einen kleinen Tannenbaum, die letzten Überreste halb zerrütteter Familien treffen sich auf eine Tasse Kaffe (mehr nicht) und (ich würde schätzen) bestenfalls einer von 10 leiert sich vielleicht noch das Feuerwek für 12,99€ made by Aldi und dazu was hochprozentiges aus den Rippen. ENDE! Die letzten Jahre wurde immer noch geprasst, jeder bekam alles auf Pump. Auch das scheint nun vorbei. ES IST FEIERABEND!

[14:00] Offenbar ist die Jobangst jetzt so gross, dass man das Prassen auf Kredit aufgibt.WE.

[13:10] Leserkommentar-DE:

Hier noch ein Branchenriese (MAN). Man hörte noch nichts, aber die Kursentwicklung der letzten 12 Monate sagt alles. Ich kann es nur mit normalem Menschenverstand ausdrücken: Bald ist es vorbei mit dem Erfolgsmodell BRD. Auch wenn die verbrecherische Klimasteuer erhoben wird, die kommt nicht mehr rechtzeitig. Die Kurzarbeit ist hier in der Region mittlerweile bei den erfolgreichsten der jew. Schlüsselbranche angekommen. Das sind weitere Milliarden für den Staat. Mit dem Gelddrucken ist es wohl bald vorbei, siehe Repo-Kollaps.

Ich merke es auch hier bei uns (Gastro): Die Weihnachtsfeiern aus Maschinenbau, KFZ-Industrie und Automotive fehlen fast gänzlich, ich kenne die alle aus den letzten Jahren, sie kamen heuer nicht. Und das waren richtig gute Zecher. Deren Plätze haben dann halt andere bekommen, ich schaue nicht drauf, wer das Geld rein trägt. Die Kurzarbeit hier in der Region ist extrem angestiegen.

[14:00] Weihnachtsfeiern sind offenbar auch etwas, bei dem sofort gespart wird.WE.



[9:00] Egon Kreutzer: Die Wurzeln des Fachkräftemangels

Betrachtet man die Wanderungsstatistik des Deutschen Statistischen Bundesamtes genauer, erhebt sich die Frage, ob es zur Behebung des Fachkräftemangels nicht weit aussichtsreicher wäre, sich über die Verringerung der Fachkräfte-Abwanderung Gedanken zu machen.

Daran wird im Bundestag kein Gedanke verschwendet.

[13:05] Leserkommentar:

...im Bundestag kein Gedanke verschwendet? Die kapieren das doch grösstenteils gar nicht!!! Die verstehen allenfalls, dass D dadurch im Fischer'schen Sinn "ausgedünnt" wird. Außerdem sind Gretologie, Diät(en)logie und andere Dinge wichtiger, allen voran natürlich "gegen rechts" und wie verleumde ich die AfD am besten.



[8:20] MMNews: Boeing stoppt Produktion von 737-Max

[13:40] Focus: In Südkorea sieht Deutschland, was passiert, wenn China im Huawei-Streit ernst macht

[12:15] ET: Erstmals Beschäftigungsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe seit 2010

[9:30] Silberfan zu Deutsche Auto-Riesen müssen bangen: Bei 5G-Ausschluss von Huawei: China droht Deutschland mit Vergeltung

Das dürfte eine Szene aus dem Drehbuch sein...

[10:10] Könnte sein. Die Sache zeigt, dass Huawei sehr stark mit dem chinesischen Staat verbunden ist.WE.

[19:50] Leserzuschrift-DE zu 450 Mitarbeiter sollen gekündigt werden Gusswerke machen dicht!

Und wieder hat Merkel ein Unternehmen ausgeknipst: Wir kommen der Klimawandelverhinderung in riesen Schritten näher, durch Selbstabwrackung der Industrie. Also doch 1050 Futschies, die sich nun als Fachkräfte für Elon Musks Gigafactory oder als Organisatoren für XR-Demonstrationen bewerben können. Das Saarland wird wohl jetzt zum Finanzausgleichsland wie Berlin werden. Aber bitte keine Vorschläge, das Land an Frankreich abzutreten. Es wird noch gebraucht für die Zeit nach dem Systemwechsel.

Giessereien bekommen kaum mehr Kredite.WE.



[18:35] ET: Tesla-Fabrik in Brandenburg: Altmaier bietet Hilfe an

Die deutschen Politiker liegen Elon Musk richtig zu Füssen.WE.



[8:45] ET: Deutscher Marktanteil der Autobauer sinkt auf 20-Jahres-Tief

[17:15] Focus: Bellbergs Auto-Klartext Hilferuf eines Auto-Fans: Ich will ein Auto und keine laute, dicke Kuh!

[13:10] ET: Teil-Einigung im Handelsstreit USA und China: Details und Hintergründe – Skeptiker zweifeln

[13:05] Sol: Rabenschwarzer Tag: Gusswerke Saarbrücken entlassen alle Mitarbeiter

[9:45] Panikmache umsonst: Bundesagentur: Kaum Brexit-Folgen für deutschen Arbeitsmarkt

[15:20] Leserkommentar-DE:

Das ist ja auch ganz klar. Die größeren Folgen trägt Großbritannien. Die Staaten der Europäischen Union sind recht gut darauf gerüstet. die Briten müssen dann sehen wie sie mit der EU verhandeln um weiter den Zugang zum Binnenmarkt zu haben und damit eben die Geschäftsgrundlage für Geschäfte mit der Europäischen Union. Es wird jetzt sehr spannend wie die Briten das verhandeln wollen und wie sie demnächst dann als "nicht mehr EU-Staat" weitermachen werden.

Ich denke, bevor es wirklich zum Brexit kommt, ist das System schon untergegangen.WE.



[9:40] RM: Europipe plant offenbar einen massiven Stellenabbau

[9:30] Zerohedge: The Global Auto Market Collapse In 4 Charts

[8:50] Leserzuschrift-DE zu Autozulieferer Bosch: Mehr Stellenabbau in Reutlingen

Bosch will in Reutlingen offenbar mehr Stellen abbauen als gedacht. 500 Beschäftigte sollen zusätzlich zur Altersfluktuation gehen. Das wurde auf einer Betriebsversammlung bekannt.

Das hat Merkel wunderbar hingekriegt, dass sich nun die Firmen ganz von alleine verkleinern. Der Staat hat einen Trend zur E-Mobilität vorgegeben und alle folgen. Widerstand zwecklos, denn wer die falsche Gesinnung hat, wird gemobbt oder noch was schlimmeres...

[13:45] Die Jobangst geht wohl jetzt überall um.WE.

[12:10] Leserzuschrift-DE zu Entlassungen bei Saturn in Köln zum Jahresende

Prognose: Jetzt kommt die Phase “Habe Angst um den eigenen Arbeitsplatz”. Das ist ein Trigger, mit dem der Konsum massiv zurückgehen wird. Und das trifft dann ALLE. Saturn, Media Markt, ALDI, LIDL, .... , Logistik-Unternehmen, Speditionen, Taxidienste, Hotel- und Gaststättengewerbe.

Jetzt trifft es also auch schon den Einzelhandel.WE.



[8:00] Focus: An der Realität vorbei: Autoindustrie muss noch viel mehr Stellen abbauen als gedacht

Volkswut werde wirklich enorm.WE.

[18:10] Silberfan zu Der deutsche Maschinenbau steckt in der Rezession

Soso, der Verbandspräsident weigert sich von einer Krise zu sprechen, aber die Politik soll es richten. Will er damit etwa andeuten das nicht die Wirtschaft also der Markt entscheidet sondern die Politik und wieso braucht es erst eine Rezession um das so deutlich anzusprechen?

Die Rezession dürfte bald in eine echte Depression übergehen. Aber zugeben wollen sie es nicht.WE.



[14:15] Silberfan zu Es wäre ein Desaster für Volkswagen:China erwägt teilweise Abkehr vom Elektroauto

So ein Mist, jetzt endet bald das E-Autozeitalter und neue Antriebstechnik erobert den Markt, werden die vom E-Wahnsinn gebissenen deutschen Automobilhersteller die Wende noch rechtzeitig schaffen?

China hat wohl auch schon erkannt, dass Batterieautos nicht das Wahre sind.WE.



[9:15] ET: Bosch-Chef: CO2-Vorgaben der EU bedrohen unsere Auto-Jobs

Sie sind nicht nur bedroht, einige werden bereits abgebaut.



[8:45] Leserzuschrift-DE zu Bühler bestätigt Verlagerung nach Tschechien

Bühler bestätigt Verlagerung nach Tschechien. 50-70 Jobs wandern nach Tschechien aus. Der kleine Ort Monheim ist davon natürlich massiv betroffen, für Deutschland ist es eine winzige Petitesse. Aber es zeigt die Richtung, in die es geht und die ist ein Monster: Es ist das Fluchtmonster, die Flucht der Firmen ins Ausland, weil sie es hier mit dem Klimawahnsinn und der Autoscham und mit den den hiesigen linksbunten Zwangs- und Regulier-Rahmenbedingungen nicht mehr aushalten und ihnen die vielen Vorschriften die Luft zum atmen und zum vernünftigen wirtschaften nehmen. Der Standortwert des Landes wurde von Merkel vollständig ruiniert. Weiteres Beispiel: Friwo baut in Ostbevern 120 Stellen ab

[12:25] Wir bekommen nur einen kleinen Teil der Entlassungen mit. Die Jobcenter gehen vermutlich schon in der Masse der Anträge auf Arbeitslosengeld unter.WE.

[13:55] Leserkommentar-DE:

Also, ich kann dies bestätigen. Spediteure haben praktisch keine Aufträge für 2020, hier in Iserloh. Für Mercedes wurde bisher geliefert, jetzt weiß keiner was. Leiharbeiterfirma, hat keine Anfrage, der Chef weiß nicht weiter. Im Hintergrund brodelt gewaltig. Ein Autozulieferer will auf E-Fahrzeuge umstellen, ob das gelingt und gewinnbrigend wird, warten wir ab.

Es sieht also viel schlimmer aus, als in den Medien berichtet wird.WE.

[14:40] ET: Maschinenbauer sehen wenig Licht am Ende des Tunnels

[12:50] Kurier: Mit Milliarden-Beihilfen: Europa sucht die Super-Batterie

Sieben-Länder-Projekt will EU-Rückstand gegenüber Asien aufholen. Grünes Licht für Milliarden zur Erforschung von E-Auto-Batterien.

Da sprudelt die Steuerknete richtig.WE.



[9:30] ET: Abgasskandal: Kanada zieht gegen Volkswagen vor Gericht

[14:15] ET: VW-Einkaufschef: Wenn Zulieferer jetzt nicht umstellen, ist der Auftrag weg

Bei der Umstellung auf die Elektromobilität sieht der Einkaufschef des Volkswagen-Konzerns, Stefan Sommer Schwierigkeiten vor allem auf Zulieferer zukommen, die bislang ausschließlich Teile für Verbrennungsmotoren bauen. Die Zulieferer müssten jetzt reagieren und ihr Geschäftsmodell ändern.

Dieser Konzern ist vom Elektroauto wirklich besessen.WE.

[16:45] Leserkommentar-DE:

Da kann man nur sagen, schön war die Zeit, als die ersten TDI rauskamen, oder der G60 oder der VR6. Nebenbei, Corrado G60 700km Autobahn in 5 Stunden bei 7,5 L Verbrauch, 3 Kaffeepausen und 4 Staus incl. Man will VW quasi von innen töten.

Ja, die bringen sich selbst um.WE.



[14:15] FMW: Insiderverkäufe erreichen Rekordniveau – Anleger aufgepasst!

Viele Unternehmen neutralisieren und überkompensieren dieses Problem dadurch, dass sie Aktienrückkaufprogramme auflegen. Und damit wird die Situation vollends absurd. Während die Insider ihre Aktien verkaufen, entscheiden die selben Insider, dass ihr eigenes Unternehmen, von dessen rosiger Zukunft sie selbst offensichtlich nicht überzeugt sind, Aktien an der Börse zurückkauft.

Absolut irre geht es dazu.WE.

[10:15] Leserzuschrift-DE zu Möglicher Verkauf durch US-Konzernmutter : Stellenabbau bei Kautex Textron in Holzlar

Alle Firmen, die sich auf Produkte für verbrennungsmotor-getriebene Fahrzeuge spezialisiert haben ... werden die Opfer der Klimawandelbekämpfung der durchgeknallten Merkel-Regierung. Diese Regierung hat mit Gretas Hilfe die Autoliebe der Deutschen vernichtet und in Autohass, Autoscham und Autoverachtung verwandelt. Kein Wunder: Die Hubraum-Luxuskarossen werden nicht mehr so zahlreich bestellt, weil die Kinder der Hubraumfans ihren Eltern das Hubraum-Auto madig machen. Ein Ergebnis der Schule-gegen-Auto-Offensive. Folge: Die Eltern zögern den Neukauf hinaus und sparen auf ein Elektroauto ... mit verheerenden Folgen bei den Hubraum-Produzenten & deren Lieferanten.

Die ganze Firma soll verkauft werden, rentiert sich wohl nicht mehr.WE.



[10:15] Leserzuschrift-DE zu Bochum: Kahlschlag bei Thyssenkrupp! SO VIELE Stahlarbeiter vor Entlassung!

“Thyssen Krupp Steel” Warum nicht das Wort Stahl? Vermutlich deshalb, was im Artikel anklingt ... “Kritik gibt es für die Rolle der Fusionsunternehmen während der NS-Zeit.” Einen solchen Satz im Zusammenhang mit einem Bericht über Entlassungen auch nur zu erwähnen, das ist schon ziemlich zynisch! Aber kein Wort darüber, wer alles die Schuld an diesen Entlassungen trägt: der hohe Strompreis dank EEG, Merkel, die Greta-Hype, der Klimaplan der Bundesregierung, die inszenierte Autoscham und die DUH und die weltweite Manipulation pro Elektro-Auto und gegen Diesel, Öl, Kohle und Hubraum.

Bei weniger Autos und Maschinenbau braucht man auch weniger Stahl.WE.



[8:35] Silberfan zu November Heavy Duty Truck Orders Resume Collapse, Down 39% To Weakest Since 2015

Auch in den USA sieht es düster aus und Trump feiert die neuen Höchststände an den Börsen, was allerdings auch bedeuten kann, dass es eine Warnung ist oder er "lügt" mal wieder, denn die Medien sagen das schon seit 3 Jahren.

Auch in den USA gibt es also den Abschwung.WE.

[10:00] NTV: Tiefster Wert seit der Krise Stimmung im Mittelstand wird schlechter

Jetzt ist die Krise wirklich da, weil sie ins Bewusstsein eindringt.WE.



[9:50] Jouwatch: Elektrische Weihnachtszeit: Advent, Advent, ein Tesla brennt …

Die Bundesregierung würde von ihrer Ideologie auch nicht abrücken, sollten täglich 100 E-Autos abbrennen.

[13:35] Der Silberfuchs:

Ich bin gestern in einem sozialen Netzwerk mit Link zum selben Artikel darauf aufmerksam gemacht worden, dass Teslas nicht nur zur Adventszeit hell brennen können, sondern 24h/365d und im Schaltjahr 2020 auch am 29. Februar dafür bereit sind.

[13:45] Der Artikel ist sehr gut und zeigt, welche Katastrophe Politik und Konzerne uns da aufbinden wollen.WE.

[15:00] Der Schachspieler:

Wenn sich so ein braves, System-treues, obrigkeitsgläubiges Schaf ein sündteures E-Auto zulegt, so muss dieses Schaf damit rechnen, bei einem Unfall oder sonstigem Zwischenfall, einen grausamen Verbrennungstod zu sterben. Beim Tesla ist es noch schlimmer, da die Batterie (Brandbombe) an der Bodenplatte befestigt ist. Man sitzt also direkt auf einer Heizplatte um bei lebendigem Leib freiwillig gegrillt und verbrannt zu werden. Und das ist alles Hochtechnologie des 21.Jahrhunderts.

Auch beim neuen Vorzeige-E-Auto von VW, dem ID3, ist die Batterie im Boden verbaut.

[17:10] Silberfan zu den E-Autos:

Man stelle sich einmal einen mittelschweren Unfall vor, die Insassen sind nur leicht verletzt, aber die Türen verkeilt und die kommen nicht raus. Ich weiß nicht ob ein Unfall ausreicht, dass die Akkus schon einen Kurzschluss kriegen und dann fängt die Kiste an brennen. Ein Feuerlöscher an Bord, könnte man höchstens benutzen um die Scheiben einzuschlagen um dann noch raus zu kommen. Aber was ist wenn man bewusstlos ist. Diese Dinge sind echt eine Todesfalle, ob durch Unfall oder einfach nur die Akkus abfakeln, oder umgedreht, durch einen Akkubrand es zum Unfall kommt und dann die zuvor beschriebenen Umstände ein Aussteigen nicht mehr möglich machen. Die Schweiz hat es vorgemacht, die hat Wasserstoffbusse und ein Wasserstofftankstellennetz durchgezogen und es funktioniert! Nur gehen wir davon aus, dass der E-Schrott die Automobilwirtschaft und damit weitere Teile der Industrie in die Kniee zwingen soll, also nur ein weiteres, aber großes, Puzzlestein im Systemwechseldrehbuch, das sich hoffent lich nicht mehr so lange dreht, wie es bisher schon längst enden sollte und nicht aufzuhören scheint.

Diese Autos können jederzeit zu brennen beginnen. Auch während der Fahrt. Dann muss man erst einmal abbremsen, um daraus fliehen zu können.WE.

[13:50] ET: Chef-Banker: Der Wirtschaftsabschwung macht einem „schon fast Angst“

[13:40] ET: Toyota-Deutschlandchef zu E-Autos: „Es ist ein Mythos, dass diese Technologie nachhaltig ist“

Von diesem Mythos leben aber einige ganz gut.



[12:50] Leserzuschrift-DE zu Erlangen: Der Löwenkopf hat ausgebrüllt

Die Bestätigung ist kurz, zwei Sätze nur lang. Und doch besiegelt sie das berufliche Schicksal von 55 Erlanger Mitarbeitern des "Publicis Pixelpark", des fränkischen Standorts einer weltweit agierenden, französischen Kommunikationsagentur.

...auch den Werbefritzen geht es jetzt an den Kragen!

[14:00] In einer Krise wird nicht nur bei den Investitionen gespart, auch bei den Werbeausgaben.WE.



[11:45] Express: 200 Stellen abgebaut: Thermomix wird nicht mehr in Wuppertal hergestellt

[12:35] Leserkommentar-DE:

Im Klartext: Die Unternehmen finden die linken Standortfaktoren in der BRDDR 5.0 = 4.0 + Gesinnungsüberwachung + Klimanötigung + Blackoutgefahr inzwischen so zum ko**** und so ekelhaft abstoßend, dass sie hier die Segel streichen und woanders weiter machen, wo sie nicht in diesem Maße energiepolitisch, genderseitig, lohnnebenkosten-seitig und gesellschaftlich (böser Unternehmer) drangsaliert und bevormundet werden. Sie wissen um den Mangel: Lehrlinge auf Dritte-Welt-Niveau, aber mit höchsten Ansprüchen. So betrüblich die Entscheidung aus patriotischer Sicht ist, so verständlich ist sie unter den gegebenen Merkel-Bedingungen.

[14:00] Wenn die Nachfrage sinkt, werden die unrentabelsten Standorte zuerst geschlossen.WE.



[9:05] Minus 5,3 Prozent: Industrieproduktion in Deutschland: Katastrophaler Rückgang!

[18:50] MMnews: Tesla gründet Aktiengesellschaft für neues Werk in Brandenburg

Mit 120'000 Euro wollen die eine Giga-Factory bauen? Das ist das Mindest-Kapital für eine SE.WE.



[16:35] MMnews: Kann E-Mobilität funktionieren?

Die fundierten Argumente in diesem Artikel spielen bei den grünen Ideologen keine Rolle.WE.

[18:15] Leserkommentar-DE:

Zum blauen Beitrag von 16:35 Uhr: Diese fundierten Argumente kommen den Grünen gerade recht. Langfristig wollen sie nämlich die individuelle Freiheit/Mobilität extrem reduzieren!!!

[18:45] Stimmt, das ist deren wahres Ziel. Daher werden sie Humus.WE.



[11:00] Focus: Industrie vor Riesen-Herausforderungen 70.000 Jobs in Gefahr:Deutsche Autoindustrie sagt das große Jobsterben an

[9:00] FMW: Auftragseingänge Industrie: Katastrophaler Rückgang!

[13:55] Stellenabbau: "Unfähige" Thyssenkrupp-Chefs? Stahlkocher wüten aus Frust und Angst

[12:35] TO: Wegen Umstrukturierung: Aldi Süd entlässt fast 600 Mitarbeiter

[13:30] Leserkommentar-DE:

Der Artikel deckt sich zu 100% mit dem was meine Quelle mir auch aus der Automobilindustrie zuträgt. Die Betriebsinterne Logistik wird zusammengeschrumpft so weit es eben geht. Man entledigt sich jedem halbwegs entbehrbaren Kostenverursacher. Den Betrieben steht das Wasser bis zum Hals und höher. Das es selbst so Häuser wie ALDI betrifft sollte auch beim letzten die Alarmglocken schrillen lassen. Too big to fail? Nicht unbedingt, man denke nur an Schlecker.

Ich habe die letzten Wochen schon oft überlegt dass die Engpässe bei einigen Produkten nicht daraus resultieren das sie nicht lieferbar sind. Sondern dass die Konzerne ihre Rechnungen bei diesen und jedenen Zulieferern schlicht nicht mehr vernünftig beglichen bekommen. Aldi hat in den letzten Jahren fast alle Filialen umbauen bzw. abreißen und neu aufbauen lassen. Nötig war das sicher nicht. Haben sie sich damit übernommen?

[15:15] Es wäre gut möglich, dass Aldi nicht mehr beliefert wird, weil nicht gezahlt wird. Generell werden derzeit die Wasserköpfe geschrumpft.WE.

[16:00] Der Silberfuchs:

Was der Leser voraus hier mit seinen letzten Sätzen beschreibt, entspricht auch meiner Beobachtung -- allerdings bei Aldi Nord. Viele Aldi-Filialen wurden extrem "aufgeblasen" ... Kühlwände en gros angeschafft. Die kosten nicht nur bei der Anschaffung richtig Geld sondern fressen sicher auch richtig viel Energie (Betriebskosten). Das teuerste an der Sache dürften aber die vielen Abrisse und danach Neubau gewesen sein. Ich vermute, dass dies nicht aus Eigenmitteln, sondern auf Kredit geschehen ist. Man kann schon mal leise "Servus" zu Aldi sagen, denn nach dem Crash dürften diese Kreditbuden ebenfalls zur Disposition stehen.

Möglicherweisee hat Aldi die Zahlungsziele verlängert und wird daher nicht mehr beliefert.WE.

[16:10] Leserkommentar-DE:

Die Aldi Brüder haben einen kleinen Supermarkt in Essen übernommen und daraus einen Weltkonzern gemacht ohne studiert zu haben. Die Nachfolger haben wohl studiert und werden wie es aussieht den Konzern mit modernen Managemethoden gegen die Wand fahren.

Jetzt sind die Angestellten an der Macht. Für die ist Prestige wichtig.WE.

[16:35] Der Mitdenker zu Aldi gestern und heute:

Nun, wer die die bewährten Pfade verläßt, mit Gewalt die Liga wechseln will, der kann leicht auf die Nase fallen. Die Gebrüder Albrecht hatten damals ein Konzept entwickelt, was unschlagbar war. Wer nobel einkaufen wollte, fand auch damals schon edlere Konsumtempel. Aber nun, nachdem die jungen, gegeelten Chefs übernommen haben, wird Bewährtes über Bord geworfen und man findet, außer im Sortiment, kaum noch Unterschiede zu den teureren Märkten. Der Verbraucher merkt es täglich, wie die Preise angestiegen sind, das hat nur noch wenig mit dem Aldi von damals zu tun, günstig war einmal.

Und richtig, vom lächerlichen Beamer im Eingangsbereich, der irgendein Herzlichwillkommen auf den Fußboden malt, bis hin zu den riesigen Kühlwänden - und im Sommer war ich mal in einem Aldi, daß ich dachte, wir haben Winter und die Heizung ist ausgefallen, so kalt war es da - die (Strom)Rechnung kommt am Ende.

Und wie wir lasen, Entlassungen sind der erste Schritt, die weiteren werden spannend. Die dort arbeitenden i.d.R. sehr jungen Frauen sind jetzt schon Sklaven, sie hetzen zwischen Kasse und Regalauffüllung fast im Laufschritt, haben aber Arbeit, können sich ernähren. Es sind nicht nur die Banken, die dem Ende entgegengehen, das System kollabiert allerorten gleichzeitig. In der Medizin sagt man dazu multiples Organversagen, endet i.d.R. mit einem Zettel am Zeh. Es ist nun Ende Gelände angesagt.

Ja, die haben die Liga gewechselt, weil die neue Liga prestigeträchtiger ist.WE.



[7:50] Kurier: Wann der weltweite Automarkt die Talsohle erreicht

Heuer gab es den größten Rückgang seit 20 Jahren. Der Handelskrieg hat vor allem den chinesischen Absatz nach unten gedrückt.

Mit dem Crash wird der Markt komplett zusammenbrechen. Anytime now.WE.



[7:45] Focus: Zwei Jahre vor Eröffnung Tesla sucht bereits Mitarbeiter für deutsches Werk - und lockt mit Extras

Teslas Ankündigung, in Brandenburg nahe Berlin eine Gigafactory zu bauen, kam nicht überall gut an. Mancher Kritiker witterten gar nur einen PR-Streich. Doch Tesla meint es ernst – und sucht bereits erste Mitarbeiter für den Standort.

Das ist eine Tesla-typische PR-Massnahme. Noch ist nicht einmal das Grundstück angekauft und genehmigt.WE.

[8:20] Leserkommentar-DE:

Man kann nur sagen, Bravo Mr. Musk, weiter so Sie führen die grünfaschistischen Dumpfbacken herrlich am Nasenring durch die Manege. Ich finde den Mann genial, er zockt sie alle gnadenlos ab.

[11:35] Leserkommentar:

Bei Tesla geht es doch überhaupt nicht um Autos: CO2-Zertifikate-Handel, Subventionen, Ablenkung und Beinflussung der Massen. Was habe ich vergessen?

[15:15] Ja, Hype produzieren.WE.

[20:00] Leserzuschrift-DE zu Automobilzulieferer Bosch stellt Produktion in Bremen komplett ein

Bosch Automotive Steering verlegt Produktion nach Ungarn. In der jetzigen Krise erfolgt auch eine neue Standortbewertung! Und dabei schneidet Deutschland wegen der neuen Merkel-Faktoren (Strom so teuer wie noch nie und nirgends anders und vor allem mit drohender Blackout-Gefahr wegen Kohlendioxid- und Kohleausstieg) extrem schlecht ab. Dann ist Bremen furchtbar links, unternehmerfeindlich eingestellt und hyperbürokratisiert, zudem mit Migranten überfüllt. Da ist der Standortfaktor von Ungarn selbst in der allerübelsten Provinz noch weit besser. Die Vorschriften und Auflagen dort sind wahre Peanuts gegen die Ekel-Mammutvorschriften und Edelauflagen (Toilettenanlagen für alle Gender) im Hochlohnland. Fazit: Merkel hat uns auch noch die Wettbewerbsfähigkeit genommen. Die früher abgehängten osteuropäischen Entwicklungsländer hängen nun Deutschland spielend ab und glänzen mit billigem Strom und genderarmen Auflagen.

Im linken Bremen kann man wirklich nur mehr zusperren.WE.



[14:00] Leserzuschrift-DE zu Unternehmer rechnet ab: "Wir haben in Deutschland ganze Industrien hingerichtet"

“Nehmen wir den Wasserstoff, für den sich gerade Peter Altmaier interessiert. Vergessen darf man dabei jedoch nicht, dass die Bundesregierung darin seit 30 Jahren null Prozent investiert. Dabei haben wir Milliardenüberschüsse in der Kasse.” (...) Ich bin Auto-Fan und der Meinung, dass die Automobilindustrie eine katastrophale Lobby hat und dagegen etwas tun muss. Obwohl sie mit dem Rücken zur Wand steht, genug Strafen und enorm viele Steuern gezahlt hat, wehrt sie sich nicht, weil sie Angst hat.

Das mit der Hinrichtung ist tatsächlich so und die diesjährige IAA war ein Menetekel-Zeichen für ebendiese durch die regierungsverursachte Anti-Auto-Hetze, die in der Wirkung gegen jegliche freie Mobilität gerichtet ist (Merkels Pointen zum utopischen, selbstfahrenden Zukunftsauto) und sogar das Fliegen mit Jets und die Schifffahrt inkludiert. Bordessen mit Plastik = nunmehr Bäh und pfui. Deshalb ist gerade in der gesamten Kunststoffbranche ein crashartiger Niedergang zu erkennen. Überall sind diese Dieselschameffekte zu spüren. Diesel kann durch einige andere Begriffe wie Kunststoff, Verpackungen, Schweinefleisch, unvermietete Wohnungen, Ölheizungen, Verbrennungsmotor, Benzinrasenmäher usw. ersetzt werden.

[14:10] Auch er lässt sich von dem Zeug anstecken, das in den Medien ist.WE.



[13:35] ET: Die Rezession ist da: Kurzarbeit rund um die Hälfte gestiegen und viel weniger Überstunden

[9:15] JF: Daimler streicht Stellen wegen Kosten für CO2-Neutralität

[14:30] Leserkommentar-DE:

Die Hinrichtung de Kfz-Industrie erfolgt durch ihre eigene Führung, die anscheinend vollständig die Systemziele Elektromobilität, Kohlendioxid-Neutralität plus unfreier Verkehr über selbstfahrende KI-Autos direkt von den politischen Vorgaben der Eliten übernommen hat. Nahe liegende Frage: Welchen Herren dienen die CEO der großen Player? Sind ihre Entscheidungen über die Zukunft ihrer Unternehmen von allerhöchster Tragweite freiwillig aus eigenem Antrieb oder durch Erpressung zustande gekommen? Gibt es da einen Klimaschutz-Bonus von irgendwoher? Woher kommt der Druck, massiv in die E-Mobilität - eine brandgefährliche Technik - zu investieren? Wenn die Führung der Firmen keinen Widerstand gegen die E-Mobilisierung und gegen den Klimawahnsinn (= Überbewertung klimarelevanter Details, von denen viele auf Lügen und hochgejubelten Emotionen basieren) aufbringt, dann ist die deutsche Kfz-Industrie definitiv zum Tode verurteilt. Jetzt passiert in der Industrie dasselbe wie bei der Willkommenskultur: Massiver Abzug von Mitteln aus dem zu zerstörenden Kernbestand in einen neuen Heilsbereich (im einen Fall Neubürgergötter, im anderen Fall Klimagötter-Elektromobile). 2019 ... das bisher schlimmste Jahr für jeden Patrioten. Nun wird praktisch das Technologiepotential des Landes zerstückelt bzw. in absichtlich zum Scheitern verurteilte Nischen gelenkt. Wir haben dann sündhaft teure E-Mobile, aber nicht genug Strom dafür! Wegen politisch verordneter CO2-Neutralität!

Erpressung mag auch dabei sein. Der Titel des Artikels ist ganz gut: er sagt uns die Wahrheit - Entlassungen wegen CO2-Irrsinn.WE.

[15:30] ET: Kleine Händler bislang mit Weihnachtsgeschäft unzufrieden

[9:00] NTV: Pläne für Fabrik in Grünheide Tesla droht langwieriges Prüfverfahren

Der Landrat ist bereit, Tesla eine Vorzugs-Behandlung zu geben. Aber auch er muss sich an bestimmte Vorschriften halten.WE.

