Rohstoffe & Energie

[15:00] PI: Die Bombe aus Baden-Württemberg Lächerliche 12,8 Prozent des Stroms 2018 aus Sonne und Wind

Kernenergie 34,3 Prozent

Steinkohle 29,2 Prozent

Erdgas 6,3 Prozent Erneuerbare Energieträger 28,2 Prozent, davon

Lauf- und Speicherwasser 6,9 Prozent

Biomasse 8,2 Prozent

Windkraft 4,2 Prozent

Photovoltaik 8,6 Prozent

Man sehe sich die Zahlen an. Die Biomasse ist interessant. Dazu verbrennt man unsere Lebensmittel.WE.

[9:00] Leserzuschrift-DE zu Es gibt mehrere Gründe Darum sollten Sie gehortete Glühbirnen nicht mehr nutzen

Da sage ich nur, jetzt erst recht. Im übrigen ist das LED-Licht ja sooo gesund als Raumbeleuchtung... Für bestimmte Anwendungen wie Taschenlampen ist es allerdings sinnvoll wegen Helligkeit und längerer Haltbarkeit der Akkus. Der Rest sind idiologische Gründe.

Ich habe eine Box voll mit Glühbirnen, verwende aber meist die LED-Lampen, weil sie länger halten.WE.

[9:50] Der Bondaffe:

"Soll ich den Glühwein vom letzten Jahr wegschütten, auch wenn er noch haltbar ist?". Ehrlich, dumme Aussagen wie "alte Glühbirnen entsorgen"

provozieren doch dämlichere Fragen. Es wird nicht leicht bis zum Systemwechsel. Die dummen Aussagen werden noch mehr und intensiver werden. Das hält kein Mensch aus. Womit haben wir das verdient?

Es wird Zeit, dass wir diese Affen loswerden.WE.

[12:30] Der Mitdenker:

Für wie dumm halten uns diese System-Schreiberlinge eigentlich ? Wer das macht, der muß mit dem Klammersack gepudert sein. Erstens haben die GlühLAMPEN ( unser Lehrer hätte denjenigen, der den Ausdruck gebraucht, in der Luft zerrissen, aber heutige Schmierfinken haben wohl nur die Klippschule besucht ) mal mein Geld gekostet. Zweitens kann ich dem Bondaffen nur zustimmen, vor allem dahingehend, daß die Idiotien täglich schlimmer werden und kaum noch zu ertragen sind. Und last but not least:

Die Produzenten sind reich genug und der raffige Staat bekommt von mir, zumindest was Glühlampen angeht, noch eine ganze Weile keine Märchensteuer. Diesen überteuerten Mist, auf grünrotem Acker gewachsen, mit unangenehmem Licht, kaufe ich so spät, wie es nur irgendwie geht - denn: Im Netz gibt es noch Glühlampen, jedenfalls vor ein paar Monaten war es noch der Fall.

Es ist einfach fast nur mehr Dreck oben.WE.

[14:15] Leserkommentar-DE:

Der linksgrüne Schmierfink schreibt «Die Stromproduktion verursache große Mengen klimaschädlicher Abgase und giftige Abfälle, erläutert das Öko-Institut weiter.». Warum fragt an dieser Stelle niemand, woher der Strom für die E-Auto-Religion herkommen soll?

Die E-Autos sind ja etwas Grünes.WE.

[13:55] Der Silberfuchs zu Größtes Ölvorkommen seit mehr als 30 Jahren in Mexiko entdeckt

Hatte den Artikel vor ein paar Tagen schon einmal wahr genommen. Der Grund ihn heute noch einmal zu lesen ist, dass ich die Idee hatte, das [500.000.000 barrel] einmal auf eine normalmenschlich vorstellbare Dimensionen "runter zu brechen." Wie viel Öl wird auf der Welt pro Tag verbraucht? Für 2018 fand ich bei oberflächlicher Suche diese Zahl: 99,8 Mio. Barrel. Das heißt, dass dieser bedeutende Ölfund in Tabasco (Mexiko) nach der Prognose also in der Lage ist, den Welteölbedarf für GANZE FÜNF TAGE zu decken -- und das soll ein Sensationsfund sein? ... Der Artikel erschien vor 6 Tagen. Mir ist nicht bekannt, dass so ein oder ein noch größeres Vorkommen in diesen 6 Tagen gefunden wurde...

Mexiko muss ja nicht die ganze Welt versorgen.WE.

[15:55] Silberfan zu Bedenkliche Klimawirkung: Solarenergie und Windkraft heizen globale Erwärmung an - schuld ist das Gas SF6

Mit diesem Artikel wird dem EEG Schwachsinn eine fette Oköfaschismus-Keule verpasst!

[19:15] Dieser Artikel ist reiner Alarmismus. SF6 ist ein Schutzgas, das in Hochspannungsschaltern eingesetzt wird.WE.

[16:20] PI: Keine Lebensmittel, keine Medikamente und Plünderer auf den Straßen Flächendeckender Blackout: Was kann ich tun? – Teil 2

[14:00] Leserzuschrift-DE zu Milliarden für E-Auto-Batterien: Die Schnapsidee vom Deutschland-Akku

Auch wenn das ein Artikel ist, der kritisch hinterfragt, gilt auch hier: Und alle bewegen sich im "Es-geht-immer-so-weiter-Modus".

"Aussitzen" ist ja auch die Erfolgsgarantie der Kanzlerin.

[20:00] Spiegel: Debatte über Spritpreiserhöhung Autoland ist wutentbrannt

Ja, ihr werdet jetzt alle hingerichtet, wie der Pürstl.WE.

[16:15] Silberfan zu Liste der Kernreaktoren in Deutschland

Hier die erste Liste aller deutschen AKW's, von 37 wurden bisher 30 abgeschaltet, 7 sind noch am Netz, ab 2020 nur noch 6.

Das Netz wird immer instabiler.WE.



[16:15] DZIG: Kohlestrom ist unverzichtbar!

[14:05] Leserzuschrift-DE zu Forscher korrigieren frühere Studie: E-Autos doch nicht so umweltschädlich wie gedacht

Köstlich ... nachdem allerlei “Verschwörungstheorien” die absolute Dreckigkeit des E-Mobils in den Raum gestellt haben, muss eine Interpretation = Umlügung = PC-Framing derjenigen Studien her, welche die Umweltschädlichkeit des E-Autos klar aufgezeigt haben. Eine neue Fake-Studie? Es darf eben nicht sein, was offiziell nicht sein darf! Die E-Mobilität braucht ein astreines mediales Glanzbild vom Typ "Klimawandel verhindert" und hat gefälligst als beste Zukunftstechnologie im Postverbrennungsmotor-Zeitalter zu gelten, fast so gut wie der Flux-Generator in "Zurück in die Zukunft". Wenn das Dreckzeug in Massen aber doch zum Zuge kommt, weil politisch gewollt, dann wollen wohl alle wieder zurück in die saubere und billige Diesel-Vergangenheit.

[15:10] Nicht vergessen: auch diese "Forscher" leben von staatlichen Gehältern.WE.

[20:00] MMnews: Umweltverbände wollen Holzkamine verbieten

Werdet Humus.WE.

[11:00] Leserzuschrift-DE zu Umweltbundesamt:Spritpreis müsste für Klimaziele um bis zu 70 Prozent steigen

Dann bleibt der Michel zu Hause bei H4, denn schon bei €1,50 für den Diesel zu Hochzeiten hatten die Müllwerker am Monatsende kein Geld mehr für den Tank und dem Arbeitgeber einen gelben Schein geliefert.

Die tun alles, um den Hass der Bevölkerung auf sich aufzubauen.WE.

[12:45] Der Mitdenker:

Wir erinnern uns: Diese grüne Landplage hatte schon zu DM-Zeiten gefordert, den Spritpreis auf 5 Mark/Liter zu treiben. Damals herrschte noch Restvernunft in Deutschistan, die Spinner konnten sich nicht durchsetzen. Dieses Mal sind die ReGIERingen alle einer Meinung, geht es doch gegen diesen Michel, der längst weg muß, damit die Invasoren Häuser und Land übernehmen können. Die Klimalüge ist so genial bösartig, sie wird uns in den Ruin treiben. Auf denn zum 3.-Welt-Land, wir schaffen das.

Die Invasoren werden das sehr bald versuchen. Ich schätze am Wochenende. Dazu werden die Bürgerwehren gerade bewaffnet.WE.

[9:45] MMNews: 4,8 Mio. drohte Stromsperre

4,8 Millionen Haushalten wurde im Jahr 2017 eine Stromsperre angedroht, mehr als 340.000 von ihnen wurde am Ende tatsächlich der Strom abgestellt.

Soviel zum Thema "Deutschland und seine reichen Bewohner"...



[8:50] ET: 80 % des Strompreises sind gar nicht für Strom – Was Sie gegen zu hohe Strompreise tun können

