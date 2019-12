Multikulti & Einwanderung

Neu:

[16:15] Jouwatch: Realsatire: Millionen für Kinder im Ausland kassiert – Betrüger nicht greifbar

Vermutlich sind das Zigeuner.WE.



[14:50] ET: Maas: Noch mehr Migranten über Ressetlements für Deutschland 2020

Deutschland werde die Zahl seiner Ressetlement-Plätze im nächsten Jahr noch einmal erhöhen – ein Trend, der auch in Zukunft fortgesetzt werden soll. Immer mehr Menschen würden fliehen, weil die internationale Gemeinschaft keine Lösung finden würde für die Dauerkrisen und Konflikte wie in Syrien, Afghanistan, Somalia oder anderen Ländern.

Dass Maas diesen Trend fortsetzen möchte, muss er doch gar nicht erwähnen.



[14:00] Leserzuschrift-DE zu Zwei Jugendliche starben S-Bahn-Schubser von Nürnberg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Das Urteil in Nürnberg gegen die U-Bahn Mörder ist wieder ein Skandal - lasst mich raten - 2 SHs haben deutsche Kartoffeln vor die U-Bahn geprügelt - im Amtsdeutsch ist das Rangelei, Schubsen und die Todesfolge ist völlig unerwartet. Und 17-jährig bedeute übersetzt mindestens 27 und ausgebildete Syrische IS Kämpfer. Mich wundert nur dass man keine psychische Störung attestiert hat - das wird dann in ein paar Monaten kommen, wenn die dann aufgrund guter Führung schon wieder auf die autochtonen Jugendlichen losgelassen werden....

Kaiser erlöse uns von dem Bösen. Ich halte das nicht mehr aus....

Eigentlich waren das Morde...



[10:40] ET: Meuthen: „Gute Nacht, Deutschland“: Bildungsferne Migrantinnen sorgen für Babyboom

[10:50] Leserkommentar-DE:

Das ist doch nur konsequent von Merkel, da die Schlüsselindustrie und Hightech-Industrie bereits abgewandert ist bzw. sich damit befasst oder schon im Sterben liegt, benötigt man für die restlichen Arbeitsaufgaben zur Verwaltung weniger Bildungsbürger als bisher...sondern nur Hilfspersonal, dass aber nicht mehr das BIP von früher generiert.

Solange der Steuerzahler noch etwas hergibt...

[8:30] ET: Griechenland: Wir erwarten 100.000 Migranten – Die Krise ist „deutlich kritischer“ als 2015

[17:30] PI: 1,1 Million-Dollar-Etat Migrationspakt: 193 feiern eine Party, nur einer zahlt

[15:10] Leserzuschrift-DE zu AfD-Anfrage enthüllt Über 600 Prozent mehr Messertote in Niedersachsen

Da müssen sich aber die Systemanten Kleber, Seiffert und Slomka anstrengen, um das in ein Wohlfühl-Frame zu pressen. Vielleicht so: Das ist noch gar nichts, schlappe 7 bis 50 Messertote bei immerhin 7.982.448 Einwohnern Niedersachsens, das ist nur maximal 6 x 10 hoch minus 6 Tote, also praktisch gar nichts. Wenn aber die AfD an die Macht käme, würde diese die Migranten töten und dann hätten wir nicht ein paar läppische 60 Tote im Jahr, sondern einen Krieg mit hunderttausenden Toten und Massengräber für Migranten. Lieber dann das, was wir jetzt haben, Tote im kaum messbaren Bereich. Im Übrigen ist die AfD an den Toten hauptsächlich schuld, weil sich die Migranten verfolgt und rassistisch benachteiligt fühlen. Der Aufstieg der AfD korreliert exakt mit dem Anstieg der Messertoten.

Es ist unglaublich, wie gut das mit der AfD als Reibebaum funtioniert.WE.

[16:20] Der Mitdenker:

Niedersachsen ist nur ein Land der bunten Republik. In den anderen Ländern wird das ebenso aussehen, davon ist auszugehen. Wir müssen begreifen, daß wir, um mal den alten Ausdruck zu nehmen, zum Abschuß freigegeben sind. Es kann JEDEN Autochthonen treffen, an JEDEM Ort, zu JEDER Zeit. Der üble Volksverrat hat gemacht, daß wir zu Hause nicht mehr sicher sind. Bis zum Systemwechsel werden unsere Söhne und Töchter sterben - JEDEN Tag. Und wenn der Angriff kommt, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Deutsche in ihrem Blut liegen werden, dann ist all das Leid, was dann kommt, den gleichen hochverräterischen Beschlüssen und Beschlußfassern anzulasten, wie die derzeiten Invasoren-Morde. Herr Mannheimer, ein Mann der absoluten Fakten, hat es, vor 2 Wochen, geschrieben: Täglich stirbt mindestens Einer, aus unserer Mitte, durch dieses widerliche Pack (Danke Sigi !) .

Diese Probleme dürften sehr bald endgültig gelöst werden. Ja, es geht direkt zu Allah, wie es in meinem heutigen Artikel-Update steht.WE.



[15:00] Jouwatch: Trotz medialer Vertuschung und Schönfärberei: Fast nur Täter mit Migrationshintergrund

[12:50] Geolitico: „Islam und Toleranz – Duldung und Demütigung“

[8:40] UZ: Buntes Deutschland: Integrations-Fußball-Turnier artet in Massenschlägerei aus

[18:25] Der Bondaffe zu München Hauptbahnhof 23-Jähriger sticht Polizist in den Rücken – Klinge bricht ab

Ich hatte wieder einmal ein kleines Gespräch mit meinem Polizeikontakt. Bei der Polizei lachen Sie nur noch darüber, wie im Mainstream über die Identitäten der Messerstecher vom 9.12. geschwiegen wird. In diesem Fall handelt es sich bei dem Stecher um einen Typen mit tunesisch/marrokkanischen-türkisch-deutschen Hintergrund.

Was für mich heißt, daß das Geschwätz der Politiker (Innenminister Joachim Hermann) und der Polizeipressesprechere (Marcus da Gloria Martins) für die Tonne ist. Hier wird zum Täter geschwiegen und verheimlicht was das Zeug hält. Warum eigentlich.

In der Politik haben sie die totale Angst vor der Volkswut. Ja, es wird grausliche Hinrichtungen der Hochverräter geben.WE.



[17:15] Jouwatch: Mohammed, der „Vater“ des Antizionismus

[14:20] Leserzuschrift-DE zu Wenn Dich ein Araber umarmt…

So weit in den Dreck getreten sind die Kartoffeldeutschen schon! Werden von Drecks - Invasoren umzingelt, beklaut und können - nach Jahrzehnten der Wehrlosmachung und Abrichtung zur Unterwerfung unter brutale Moslem - Invasoren nichts Besseres tun als zu versuchen, das ihnen GERAUBTE EIGENTUM VOM RÄUBER, VOM VERBRECHER ZURÜCK ZU KAUFEN!!! Nur um dann auch noch ihr Geld geraubt und von der kriminellen Invasoren - Gang verhöhnt zu werden.

Kleines Gedanken - Experiment:

Eine Gruppe Deutscher umzingelt in Syrien, der Türkei, Pakistan, Afghanistan, wahrscheinlich sogar im Merkel - Kalifat einen Islamkranken und will ihn beklauen. Und jetzt überlegen wir mal, wie der zu Beklauende wohl reagiert, wie viele Tote es am Ende gibt und wer das wohl ist...

Noch eins: Gleiche Ausgangslage in Polen, Ungarn, Russland. Tote gibt's wahrscheinlich nicht, obwohl ich da bei den wehrhaften Russen nicht so sicher wäre, aber jede Menge blauer Flecke. Und bei wem...?

Wir müssen uns alles gefallen lassen, damit diese Moslems glauben, sie sind schon die Herren im Land.WE.

[16:30] Der Silberfuchs:

Bin gewarnt! Werde in wenigen Minuten an besagter Stelle vorbeikommen. Sollten sich mir die üblichen Verdächtigen auf mehr als 50cm nähern, gibt es sofort ordentlich was aufs Kinn. Sollten weitere Herrenmenschen rumstehen, ist augenblicklich der Nächststehende dran. Dennoch bin ich guter Dinge, denn erstens bin ich, um es vorsichtig auszudrücken, sehr bescheiden gekleidet und zweitens bin ich darauf bedacht, solche Rotten schon aus einiger Entfernung auszumachen und diese besser zu umgehen. Die oder ich -- ist leider so.

Man sollte meinen im heutigen Artikel verlinkten Chemnitz-Artikel noch einmal lesen.WE.



[8:50] Leserzuschrift-DE zu Kritik an Europa Das neue Dogma der USA: Menschen wollen Grenzen!

Trump : Merkel-Clan = 100 Punkte : 0 Punkte. Obiges Statement wurde zum passenden Zeitpunkt gewählt, zum Brexit, der aufzeigt, was die Europäer wirklich wollen: Auf keinen Fall eine Angela Merkel am Weiterzerstören. Eigene Währungen, damit ihr erarbeitetes Steuergeld nicht in anderen Ländern verprasst wird und als Rettung oder Schirm verkauft wird. Die europäischen Politiker üben unter Merkel-Führung gerade das Spiel: "Wer ist der Verlogenste im ganzen Land". Denn sie müssen die Migration schön reden und schreiben, obwohl diese grausliche Konsequenzen hat wie die Frucht, am Weihnachtsmarkt von einer Bombe zerfetzt zu werden oder auf dem Heimweg einen tödlichen Schlag versetzt zu bekommen.Vor 2015 brauchte das niemand befürchten. Die neuen Migranten, viele von ihnen als Kriminelle über die Grenze gemogelt, garantieren uns jetzt maximale Unsicherheit. Wer sich selbst eine künstliche Identität bastellt udn mit gefälschten Pässen oder ohne operiert, ist für mich niemals vertrauenswürdig.

Wir werden wieder funktionierende Grenzen bekommen.WE.

[17:40] Leserzuschrift-DE zu Video: Schweres Erwachen aus Multi-Kulti-Traumwelt | Die Opfer öffnen uns die Augen

Zitate aus unfassbaren linken Kommentaren zum tragischen Vorfall (PC-Umschreibung für Mord, wenn der Täter ein Zuwanderer ist) in Augsburg. Man kommt wie ein Hörer zu dem entscheidenden logischen Schluss: “Die Zuwanderer sind sehr aggressiv und die Politik billigt das. Man hat das Gefühl, als sei es gewollt!”

Ja, es ist gewollt. Die Moslems sollen sich schon als die neuen Herren fühlen.WE.



[17:15] Jouwatch: Flüchtlinge als Messies: Verwahrloste Küchen- und Sanitäranlagen in Mutterstadter Asylunterkunft

[15:15] Leserzuschrift-DE zu Kassel: Ominöser „Mann“ vergewaltigt Pferd – Passantin muss alles mit ansehen

Der "ominöse Mann", diese elendige Drecksau ohne Nationalität welche mordend, folternd und vergewaltigend durchs Land zieht hat mal wieder zu geschlagen. Merkel BRD Normalitäten im Jahre des Herrn 2019. Zeit zum aufräumen! mit solchem Abschaum!

In wenigen Wochen sollte das Aufräumen beginnen.WE.



[14:25] Leserzuschrift zu Messerattacke in Limburg: Er schuldete ihr Geld – Mann wird tragischer Held

Der "Einmann" hat wieder zugeschlagen...



[10:00] UZ: Skandalurteil: Acht (!) Sozialstunden für Gruppenvergewaltigung von 14-jährigem Mädchen durch Migranten

[14:25] Leserkommentar-DE:

Ein Land, dass sowas 1 Mal zulässt, ist unsicher. Ein Land, das sowas 2 Mal zulässt, ist verloren. Ein Land, das sowas 3 Mal zulässt, ist tot! Wahrnehmung, Verantwortung, Stolz, Sicherheit, Rückgrat, - tot!

[15:00] Auch hier sieht man, dass diese Justiz weg muss.WE.



[8:40] Focus: „Zwei Flüchtlinge pro Fuß Bootslänge“ Der schmutzige Menschenschmuggel mit geklauten Luxus-Yachten im Mittelmeer

[16:40] Durch Afghanen: Vergewaltigten diese Männer eine Bewusstlose? Als Opfer aufwachte, hatte sie nur noch Unterwäsche an

[13:15] ET: Bundestagsvize Roth fordert staatsbürgerähnliche Rechte für Klimaflüchtlinge per Klimapass

„Ein Lösungsvorschlag ist der Klimapass, wie ihn auch der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung empfiehlt. Er könnte den Betroffenen eine selbstbestimmte und frühzeitige Umsiedlung in sichere Länder ermöglichen – und ihnen dort staatsbürgerähnliche Rechte gewähren“, sagte Roth.

Solch ein Fluchtgrund würde meistens die Gesamtbevölkerung eines Staates betreffen. Die entsprechenden Migrationsströme würden alles bisherige in den Schatten stellen.

[18:20] Leserkommentar-DE:

Und ich fordere für C. Fatima Roth den sofortigen Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft. Dieser Rechtsakt ist schon lange überfällig.

Nein, die bekommt die Todesstrafe.WE.



[8:15] Leserzuschrift-DE zu Bahnreisende durch Faustschläge ins Gesicht verletzt

Zeugen berichteten, dass der Mann offenbar bewusst nur Frauen mit heller Hautfarbe belästigt, bedrängt und beleidigt habe. Kurz nach dem Zughalt im Bahnhof Osnabrück-Altstadt ging der 23-jährige deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund gezielt auf die 20-Jährige Geschädigte zu und schlug ihr unvermittelt mit der Faust mindestens zweimal ins Gesicht. Zudem bespuckte er das Opfer und beschimpfte sie mit den Worten "Ich hasse alle deutschen Weiber".

Importierter Hass! Importierter Rassismus! Hass auf Kufar, die in Europa das Pech haben, Weiße zu sein? Bei ausländerfeindlichen Straftaten ermittelt der Staatsschutz, bei inländerfeindlichen nicht. Warum? Was sind das für Menschen, die Frauen schlagen?

[13:20] Der Mitdenker:

Lieber Leser, ich kann Ihre Frage (Schlußsatz) beantworten. Es sind keine, sondern Kreaturen, für die es einen Begriff gibt, den wir aber, aus Rücksicht auf den Blogbetreiber, derzeit nicht verwenden, denn irgendwelche Systemlinge sehen sich dann veranlaßt, die nächste Anzeige zu schreiben. Das wollen wir vermeiden. Ich denke, daß wir nach dem Systemwechsel alle Dinge beim richtigen Namen nennen können - und da bin ich mir ganz sicher, daß wir da noch Reserven haben.

[13:30] Welcher Herkunft der Täter ist, steht leider nicht drinnen.WE.



[8:10] Leserzuschrift-DE zu Wendlingen: Bewohner legt Brand im Flüchtlingsheim

In einer Flüchtlingsunterkunft in Wendlingen hat sich ein Brand ereignet. Ein Bewohner wurde festgenommen. Er steht im Verdacht, das Feuer verursacht zu haben.

Alltag in Flüchtlingsunterkünften...

[19:55] JF: Lager in Griechenland: Mehrere Bundesländer wollen Lesbos-Migranten aufnehmen

[15:15] Jouwatch: Augsburg und die Ehrenkultur

Wenn man Moslems ermahnt, dann ist man gleich tot. Der Artikel zeigt mehrere Fälle.WE.

[18:25] Leserkommentar-DE:

Das Problem ist, dass das alles von Politik, Justiz und Medien toleriert wird und eher gegen die deutschen Opfer oder Kritiker der Situation vorgegangen wird, als gegen Schwerkriminelle. Alles was unternommen wird sind lediglich Alibimaßnahmen ohne die Absicht die Situation grundlegend zu bereinigen. Kriminelle haben alle erdenklichen Freiheiten im Gegensatz zu gesetzestreuen Patrioten. Das Treiben dieser Klientel könnte man binnen Tagen beenden, wenn die Verantwortlichen nicht gegen das deutsche Volk handeln würden sondern endlich mal ihre Pflicht erfüllen würden. Aber der Wähler, oder besser die Wahlschafe stören sich ja nicht daran komplett verarscht zu werden, also heißt es "weiter so"...

[19:00] Ja, sie könnten, aber sie dürfen aber nicht.WE.



[13:50] Leserzuschrift-DE zu Der buntistische Staat lügt Fake-News des Jahres 2019: „Seenotrettung“

Anmerkung: PI gehört mit diesem Hetzartikel gegen Gerettete zu den Seenotrettungs-Leugnern. Wir brauchen dringend ein neues Durchsetzungsgesetz, damit die Migration nicht negativ dargestellt wird. Spaß beiseite. Die gesamte Willkommenskultur basiert auf einer Lügenblase. Wann platzt diese? Vor oder nach der totalen Umvolkung?

Ja, es ist alles Lüge, aber es funkktioniert, weil es über die Medien verbreitet wird.WE.



[10:00] ET: FDP: Leichtfertige Schengen-Visa-Vergabe öffnet Terroristen und Kriminellen Tür und Tor

[9:45] Leserzuschrift-DE zu Raub im Rotlicht Bande überfiel Transsexuellen-Bordell

Merkel hat mir ihrer Politik das Kriminellen-Milieu zu unerträglicher Größe anwachsen lassen! Und linke Dekadenzen werden von den Neubürgern auch nicht akzeptiert und wie hier angegriffen. In diesem Land kann niemand mehr sicher sein vor Überfällen, Schlägen, Diebstahl und Raub. Gut und gerne hier leben war mal.

Die Moslems mögen solche Dekadenzen einfach nicht.WE.



[9:30] Morgenpost: Diebstahl in Dresden Grünes Gewölbe: Neue Spuren führen ins Berliner Clan-Milieu

[10:00] Leserkommentar-DE:

Clan-Milieu !! Na sowas von überraschend ! Wer hätte das gedacht ! Ernsthaft: jedem Normalo war doch klar, dass höchstwahrscheinlich "Fachkräfte" dahinter stecken !!!! So wie bei dem Raub der Goldmünze in Shithole-City , ex-Berlin ! Diese Riesenmünze wurde wohl eingeschmolzen ... ! Das bedeutet ?

Wir haben es geahnt, aber die Polizei musste erst ermitteln.WE.



[8:20] PI: Deutschland 2019: Überleben lernen Neue Verhaltensregeln im Supermarkt: Flüchten! Verstecken! Alarmieren!

[9:35] Der Mitdenker:

PI hat prinzipiell Recht, vergaß aber, daß diese Verhaltensmaßnahmen für jeden Quadratmeter unseres Deutschen Vaterlandes gilt, gesicherte Grundstücke und - Wohnungen weitestgehend ausgeschlossen ( es sei denn, es ist Jemand noch so dumm und öffnet, ohne Stimm- oder Sichtkontrolle auf jedes Läuten ). Vergessen wir niemals, daß Herr Mannheimer, ein weiterer Autor ist mir bisher nicht bekannt, klar geschrieben hat, daß die Goldstücke TÄGLICH morden, die Schlafschafe wissen es nur nicht. Das bedeutet, daß es Jeden, ob Kind oder Greis, treffen kann. Und wenn man sich das klarmacht, dann merkt man, in welch besch...- wahnsinnigen Situation wir (noch über)leben. Die normale Deutsche Kartoffel hat weder Leibwächter, noch gepanzerten Luxusschlitten für 350 Kiloeuronen. Warum auch, Michel ist doch nur der Souverän ( ich lache mich kaputt ), der all das finanziert. Alle Menschen sind doch gleich, Manche etwas gleicher. Das führt dann zu einer solchen Karre, einem Monatsgehalt, das mindestens dem Jahres- eines Deutschen Eckrentners entspricht plus Steuerfreiheit, plus ... plus...

In der Schule haben wir gelernt, daß es damals, im Feudalismus, den Zehnten gab. Jeder zehnte Sack Korn, jedes zehnte Kalb usw. usf. mußte abgegeben werden, also ein Steuersatz von 10%. Das wurde uns als furchtbar und schlimm dargestellt. Ach, hätten wir doch, mit diesm Demokrattenvolk, den Zehnten, wie gut würde es uns gehen. Dann wären diese Gier-Entgleisungen, ein typisches Demokrattenmerkmal, nicht möglich. Aber so fahren die Einen Überautos und die Anderen müssen, immer und überall, um ihr Leben fürchten. Ein wahres Wunder an Schlachtschlafschafmentalität.

Ich hoffe, die Schiesskünste des Herrn Hofrats Pürstl sind aktuell, damit er sich gegen die Moslems verteidigen kann. Wir wollen ihn auf jeden Fall lebend in einem Straflager haben.WE.

[19:10] Leserzuschrift-DE zu Viele Flüchtlinge sind nicht studierfähig

1. Viele Dokumente, die hohe Abschlüsse in den womöglich nur angeblichen Heimatländern zeigen, sind gefälscht oder wurden mit Schmiergeld gekauft.

2. Wenn die Dokumente dann doch echt sind, dann sind die Abschlüsse nicht mit dem Bildungssystem hier auch nur annähernd vergleichbar. Es ist eine linke Legende,

dass die Bildungssysteme weltweit gleichwertig und vergleichbar wären. Vor allem Afrika dürfte auch bei den Abschüssen Shithole-Status oder noch darunter aufweisen.

3. Es ist ein Unterschied, ob man in seiner Heimatsprache eine Hochschulausbildung bekommt oder in einer Sprache, die man als Erwachsener erst noch lernen muss.

Das geht grundsätzlich sehr häufig gründlich schief bzw. eignet sich allenfalls für Hochbegabte. Sie die durch Merkel gekommen oder andere “Männer”?

4. Das Ergebnis der Studie ist eine Binsenweisheit. Nur Gutmenschen wollen sie auf keinen Fall glauben und bleiben sehr gerne an der linken Legende (siehe 2.) hängen.

In bestimmten Staaten kann man sich mit Schmiergeld jedes Dokument kaufen. Das ist dann sogar amtlich.WE.



[19:00] Leserzuschrift-DE: Patient wollte sofort behandelt werden Schlägerei in der Notaufnahme!

Nächster Vorfall der Sonderklasse “Treppenschupsen”, jene 2015 neu hinzugekommene Variante zum Töten von Streitgegnern, Widersachern und Kufar. Unsere Krankenhäuser bekommen nun ihren verdienten Shithole-Status. Kommt davon, dass viele Bürger 2015 geklatscht haben oder zumindest die Umvolkungsparteien gewählt haben (hinreichende Bedingung), als die halbe Welt Koffer packte, um hier einzudringen. Damals glaubte man doch tatsächlich, das seien im schlimmsten Fall “nur” Traumatisierte. Nein, es sind oft, wenn sie Straftaten begehen, Geisteskranke, die wahnreligiös asozial und islamterroristisch und gegen Kufar rassistisch erzogen aufwuchsen und damit für hiesigen Aufenthalt denkbar ungeeignet sind. Geisteskranke Monster, die jederzeit mit der Flasche oder mit Drogen zu Hulk-Größe anwachsen. Und sie bringen die vielen Drogen mit ihrer Flucht oder bei Schlepperfahrten gleich mit (siehe laufende Berichte der Grenzpolizei). Niemals in der Geschichte der BRD wurden sind so viele Drogen über die Grenzen eingeschmuggelt. Ich schätze eine mindestens Verzehnfachung seit 2015. Und genau diese Drogen verursachen schlimmste Gewaltvorfälle und machen aus einigen Migranten unberechenbare Monster.

Die glauben, sie sind die Herren im Land. Aber nicht mehr lange.WE.



[16:20] Mannheimer-Blog: Merkel hat in ihrer 14-jährigen Amtszeit Deutschland zu einem Kriegsgebiet gemacht: 43 Messerangriffe seitens Moslems an einem einzigen Wochenende (2.Advent 2019)

[16:15] Jouwatch: Wer´s glaubt: Feuerwehrmann-Totschläger drohen zehn Jahre Knast

[14:45] Guido Grandt: Tiergarten-Mord – Das verschweigen Merkel & Co: Opfer war offenbar militanter Islamist & Mitorganisator von Terroranschlägen in Moskau!

[18:00] Silberfan zu Reaktion auf zunehmende Beunruhigung Nach tödlicher Attacke:Innenminister Herrmann will mehr Polizeipräsenz in Innenstädten

Man löst das Messermörderproblem wieder mit der falschen Lösung und hofft dass nichts passiert. Wer geht noch gerne unter solchen Bedingungen auf einen "Wintermarkt"?

Auch der Innenminister von Bayern dürfte Massen von Hassmails und Drohungen bekommen.WE.



[16:15] Jouwatch; Invasoren auf Samos: Afrikanische „Flüchtlinge“ plündern Hotels

[10:00] Leserzuschrift-DE zu Tötungsdelikt in Augsburg: „Der Schlag war unvermittelt, von der Seite und mit voller Wucht“

Bei ihren Ermittlungen seien die Beamten besonders in den sozialen Netzwerken teils „unerträglichen Anfeindungen“ ausgesetzt gewesen.

Ja, wer ständig vertuscht und Täterethnien beharrlich zurückhält, um devot den Regierenden zu dienen, der braucht sich darüber nicht zu wundern. Der Titel ist eine journalistische Frechheit! Nicht der Schlag oder die Hand hat den Feuerwehrmann getötet, sondern die Brutalität des bunten Täters. Das Schlimmste ist doch der Zusammenhalt der Gruppe während Gewaltaktionen! Dieser Aspekt wird absichtlich nicht behandelt! Frau Merkel höchst persönlich ist selbstverständlich mitschuld, da sie diese Migranten nicht längst außer Landes geschafft hat und deren “polizeibekannt” und “mehrfachidentitär” duldet, die deshalb hier nichts zu suchen haben.

Und jetzt stellt die Presse die Tat als Unfall dar! Und ein Psychologe Christian Pfeiffer meint: “... , dass insgesamt bei Jugendlichen ein Rückgang der Gewalt zu beobachten ist!” Siehe heutigen Bezahlartikel bei WELT. Wie dreist wollen wir noch belogen werden? Hätte auch lauten können ... so wenige Verbrechen wie noch nie! Zum Artikel gibt es heute 7:09 schon 1.405 Leserkommentare, fast alle wütend über die Lügenmatrix der Systemagenten: Bürgermeister, Polizei, Presserelativierer, Parteien gegen Instrumentalisierung durch Nazis, Systempsychologen vom Kaliber Pfeiffer.

Dieser Leserkommentar trifft es am besten: "den Migranten müssen wir leider aus dem Wege gehen: “Diese bis dato unbekannte VERROHUNG, die scheinbar aus NICHTIGEM Anlass jeden treffen kann, führt zur ängstlichen Vermeidung von jeglichem Kontakt, sogar von Blickkontakt. Nichts sagen. Nichts beanstanden. Nicht angucken. Nicht hingucken. Nicht umdrehen. Und - am schlimmsten - in vielen Fällen: Nicht helfen!” ... Das ist aber auch unterwürfiges Verhalten und ein Zeichen dafür, dass der öffentliche Raum schon längst von den Migranten erobert ist."

Insbesondere Zurechtweisen ist lebensgefährlich.

[14:45] Leserkommentar-AT:

Der öffentliche Raum ist unsicher geworden. Wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, von einem Spaziergang lebend wieder nach Hause zu kommen, dann hat sich in der Gesellschaft etwas Grundsätzliches geändert: Der "Vertrauensgrundsatz" gilt nicht mehr. Im Straßenverkehr gilt er noch: Bei Rot bleiben die Autos vor der Kreuzung stehen, bei Grün fahren sie. Wenn ein Fußgänger den Zebrastreifen betritt, hält man an. Wenn man abbiegen will, dann blinkt man etc. - das alles scheint jetzt nicht mehr zu gelten. Es ensteht eine Art Faustrecht, wo Zusammenrottungen von kriminellen Elementen die Bürger terrorisieren können, ohne dass von den Sicherheitskräften die notwendigen Maßnahmen dagegen gesetzt werden. Wenn das ausbleibt, dann fahren bald alle bei Rot über die Kreuzung oder jagen mit den Autos die Fußgänger, drängen die Radfahrer ab oder fahren laut hupend nachts durch die Städte. Wir nähern uns einer "Mad Max-Welt", wenn da nicht endlich gegengesteuert wird. Der nächste Schritt wird sein, dass sich alle bewaffnen werden, egal ob "legal" oder nicht: schließlich will man ja seines Lebens sicher sein. Wenn einen der Staat und die Sicherheitskräfte nicht mehr schützen können... wer braucht einen löchrigen Regenschirm? Auf die Schwächsten in der Gesellschaft kommen harte Zeiten zu.

Es gibt viel mehr solcher Sachen, nicht alles kommt in die Öffentlichkeit.WE.

[15:00] Der Mitdenker:

Lieber Leser, die Invasoren sind uns, weil sie Bewaffnung ansprechen, mindestens einen, wenn nicht zwei Schritte voraus. Dieses ganze Pack (Danke Sigi!) hat mindestens ein Messer am Mann und zwar nicht solch ein Spielzeug, wie es Michel vorgeschrieben ist, max. Klingenlänge 8 oder 9 cm usw. usf. Bei vielen Invasoren dürfte die Schußwaffe in der Jacke stecken, sie setzen sie nur (noch) nicht ein. Die Erdgogan-Kasernen, von den dummen Deutschen "Moscheen" genannt, strotzen, wie allgemein bekannt, von Waffen und wir sollten davon ausgehen, daß das dort lagernde Arsenal dem Deutschen Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegt - das ist dem Demokrattenstaat und den Türken egal, es sind doch nur die dummen Kartoffeln, die um ihr Leben fürchten. Wehe, wehe, ein Autochthoner hat eine solche Waffe, Sodom und Gomorrha. Da wird die Wohnung gestürmt, da sind wir, mit SEK und Hastunichtgesehen vor Ort.

Was haben die Deutschen Lächerliches, in den letzten ein oder zwei Jahren, sozusagen als Vorsorge, gemacht ? Sie haben sich eine Schreckschußwaffe gekauft ( für die natürlich ein Schein, samt Gebühr, fällig wurde ), hört, hört, da wird Achmed aber einen Schreck bekommen - der kommt vor Lachen nicht in den Schlaf ! Ehe ich mir so ein Spielzeug zulege, vertraue ich lieber auf meine Mistgabel oder mein Beil, da hat der Deutsche wenigstens eine Rest-Chance, wenn die Subhumanoiden nicht in der Überzahl sind. Die Spielzeugpistolen gaukeln eine Sicherheit vor, die nicht vorhanden ist. Michel, das kann tödlich enden.

Seid sicher, das wird bald enden. Die Bürgerwehren werden bereits vorbereitet.WE.

[8:40] Salesman zu Wer ist Eric X.? Brandstiftung,Morddrohungen - die Gewaltexzesse des Bonner Siegauen-Vergewaltigers

Unverhohlen präsentiert der Focus die vollständige Vita eines Asylnegers der von Rettungsfaschisten aus dem Mittelmeer gefischt wurde und einige Ewiggestrige wählen immer noch SPD &Co.

[12:40] Warum hat man ihn nach den Verbrennungen, die er sich selbst zugefügt hat, überhaupt gerettet?WE.



[8:10] Andreas Unterberger: Integration: Österreich ist Europas Schlusslicht

Die fliegen alle raus. Die verantwortlichen Politiker und Bürokraten werden hinrichtet.WE.

[12:40] ET: Verfolgen Syrien und Afghanistan Kleinkinder? Immer mehr Asylanträge für unter Einjährige gestellt

[12:35] Silberfan zu Polizist am Münchner Hauptbahnhof mit Messer attackiert und verletzt

Und wieder ist es ein Deutscher. Anscheinend haben die Deutschen jetzt das Messerstechen für sich entdeckt. Ich denke ernsthaft darüber nach ein Messergeschäft zu eröffnen.

[13:00] Passdeutscher ist schon möglich. Vermutlich könnte man es auch unter Terror einordnen.WE.

[13:10] Der Bondaffe:

Das sagen meine Türken hier auch immer: "Wir sind Türken, aber hier geboren. Wir fühlen uns als Einheimische." Da bleibt nichts hinzuzufügen.

[13:20] Leserkommentar:

Wenn ich lese: "Hals-Nacken-Bereich" und "längeres Messer, das im Körper abbrach", klingt das wie ein misslungener Köpfungs/Schächtungsversuch: Der Polizist ist schwerverletzt... Dazu kommt, dass der Täter "polizeibekannt" ist... Die Kuscheljustiz wir dann wieder auf "psychisch gestört" plädieren und er bekommt eine mindestens 9.000 € pro Monat-Rundum-Versorgung, wobei diese Kosten noch OHNE Extras sind.

[13:25] Leserkommentar-DE:

Auch in Stuttgart hat ein 37 Jahre alter "Deutscher" eine 77 jährige Deutsche "gemessert" gestern am Sonntag.

[14:00] Die Vertuschungs-Maschine läuft eindeutig auf Hochtouren.WE.



[8:55] Leserzuschrift-DE zu Schüsse in Chorweiler: Mann ballert bei Kölner Hochzeit – Polizei entdeckt noch mehr

Schüsse bis zur Polizeiwache hörbar ... die ist dann ausgerückt und kontrollierte ... fand Waffe und Krummdolch. All inclusive. Auch Vielehe, Schächtung von Tieren und Schüsse auf Hochzeiten. Da muss man halt großzügig werden.

[10:35] Diese Türken können es nicht lassen, bei ihren Hochzeiten herumzuballern. Aber dazu verwenden sie nicht ihre echten Waffen.WE.

[19:00] Jouwatch: Geliefert wie bestellt: Kriminelle Clans schüchtern Polizisten in Niedersachsen ein

[16:15] Bild: Schläger (17) und Mittäter (17) gefasst Festnahmen nach tödlicher Prügel-Attacke

[18:00] Leserkommentar-DE: Zitat:

"Es handelt sich beim Haupttäter nach BILD-Informationen um einen 17-Jährigen mit deutscher, türkischer und libanesischer Staatsangehörigkeit."

Beeindruckende Herkunft! Weshalb wurde die Ratte nicht sofort an die nächste Laterne beim Tatort gehängt?

Ich sehe das schon bildlich vor mir, nicht Schuldfähig da nicht Volljährig, dann schwierige Kindheit und natürlich traumatisiert und besoffen.

Vermutlich geht man dann noch auf Notwehr und es gibt 3 Wochen Fernsehverbot oder eine Resozialisierungsreise in die Karabik auf Kosten der dummen Steuerzahler.

Deutsche, wacht endlich auf, man belügt und betrügt euch nicht nur, nein man vergewaltigt und ermordet euch auch, unter Billigung der BRD Verwaltung.

Kommt noch, bei der Abrechung.WE.



[13:50] Silberfan zu Polizei sucht nach Zeugen Entsetzen in Augsburg:"Friedfertiger Bürger totgeschlagen,schlichtweg totgeschlagen"

Damit hat das Merkelregime nicht gerechnet, dieser Mord wird zwar im Mainstream noch von der Herkunft der Täter her zurückgehalten, aber er sorgt schon jetzt für Aufsehen, weil das Opfer ein Feuerwehrmann war und 100-150 seiner Kameraden (siehe Foto) am Tatort trauern. Der Drehhofer und der OB mussten sich auch schon äußern, in ihnen scheint gerade wieder die Angst hochzusteigen, ob diesen weiteren (täglichen) sinnlosen Mord. Mögen die Verantwortlichen mit aller Härte zur Rechenschaft gezogen werden!

Jetzt muss man die Videos der Überwachungskameras auswerten, dann wird man die Mörder schon finden.WE.

[17:50] Salesman:

Im Hinblick auf die Geschehnisse in Augsburg braucht es auch dort dringend eine Demo gegen rächts.

Die ist garantiert, sobald die "Rächten" dort demonstrieren.WE.

[18:00] Leserkommentar-DE:

Herr Seehofer, im Fall von Augsburg können Sie sich Ihre Erschütterung in den Arsch schieben! Niemand nimmt Ihnen die Heuchelei ab. Sie und Ihre gesamte Politkaste, auch zurecht Politgauner genannt, sind hierfür verantwortlich. Genauso für die vielen tausend Vergewaltigungen und Morde hier in Deutschland seit 2015. Sie haben es geschafft, daß der politische Diskurs auch nicht mehr gepflegt wird, sondern das Faustrecht. Dazu laden Ihre politischen Verbündete (SPD) ja immer die Antifa ein. Der Fall Magnitz ist ein erschütterndes Beispiel Ihrer kriminellen, heuchlerischen Politik. Oder wollen Sie wieder, diesmal in Augsburg, ein kostenfreies Rockkonzert veranstalten, wie 2018 in Chemnitz zur Feier für die Ermordung eines Deutschen? Die Toten Hosen und Grönemeyer stehen bestimmt schon Schlange!

Der Horsti ist auch am Verteiler.WE.

[19:15] Leserkommentar-AT:

Bei allem Respekt, aber nicht nur Politiker wie "der Drehhofer" sind für all die Verbrechen der Zuwanderer mitverantwortlich, sondern auch alle Wähler, die diese Politiker und deren Parteien der "offenen und unkontrollierten Grenzen" nach 2015 wiederholt gewählt haben! - Und auch die Bahnhofsklatscher und die Zwangsgebühren-Hirnwäscheanstalten-Sender.

Ja die auch und der Propaganda-Apparat.WE.

[20:00] Leserkommentar-DE:

Bald kommen wohl dann Grölemeier und Campino mit der Zeckenband zum Konzert für alle Gutmenschen .....

Die kommen nur dann, wenn eine sehr wichtige Person aus dem System geholt werden muss.WE.



[8:30] ET: Abgeschobene schuldeten Deutschland in diesem Jahr sechs Millionen Euro

[19:00] PI: Tödliche Gewaltorgie in Augsburg „Männergruppe“ ermordet Fußgänger nach Weihnachtsmarkt-Besuch

[19:50] Der Mitdenker:

Na also, Tagessoll erfüllt, wieder eine dumme Deutsche Kartoffel weniger. Wie Herr Mannheimer, vor einiger Zeit, schrieb: Es wird JEDEN Tag mind. ein Michel geschächtet; es wird jedoch so heruntergespielt, vertuscht, bewußt nicht in die Presse gegeben, daß es nicht einmal hier, in unseren Kreisen, bekannt wird. Da werden, über diesen Weg, allerhand Wohnungen frei bzw. die Witwen/Witwer sind dann, wenn es soweit ist, erste Anlaufstelle für Zwangseinquartierungen, denn das ist dann natürlich zu viel Wohnraum, für eine(n) Alleinstehende(n).

Seid wirklich vorsichtig da draussen.WE.

[20:00] Leserkommentar-DE:

DAS ist der Merkel - Faschismus! Völlig unbescholtene Deutsche sind in Deutschland, in IHREM EIGENEN LAND!!!, AM FALSCHEN PLATZ!!!

NEIN! Die 20 bis 30 Millionen islamisch - afrikanischen Invasoren, Mörder, Vergewaltiger, Plünderer, Raubnomaden sind hier am falschen Platz! Und zwar ZU JEDER ZEIT!!!

Mit besten Grüßen an die Systemwechsel - Verschieber! Wenn die noch lange verschieben, können sie es ganz lassen. Dann gibt's keine europäisch - christlich - zivilisierten indigenen Europäer /Weißen mehr für den Neustart nach dem Knall.

Ich habe in meinem heutigen Artikel aufgezeigt, dass ich nicht unbedingt weiterarbeiten muss. Aus eigener Tasche werde ich das Medium nicht lange finanzieren. Die ganzen Angestellten, die vermutlich den Systemwechsel verschieben, werden aber finanziert.WE.



[10:35] JF: Amateurfußball: Gejagt und verprügelt

[13:15] Ramstein-Beobachter:

Sehr interessant, dass es im Saarland jetzt einen Kontaktpolizisten für Schiedsrichter gibt. Die größte deutsche Sportzeitung hatte sich diesem Thema vor Wochen gewidmet und es wurde von allen Seiten bestätigt, dass radikale Deutsche die Haupttäter sind. Ob eine Unterscheidung zwischen Bio- und Passdeutschen stattfand wurde nicht erwähnt. Bei dem genannten Beispiel aus Rüssingen, wurde schon direkt nach dem Spielabbruch versucht die Schuld dem Schiedsrichter in die Schuhe zu schieben, weil dieser äußerte, alles was nicht die einheimische Sprache spricht, vom Platz zu stellen.

Dies hatte aber seinen Grund und weil ich im September mit meiner Mannschaft dort gespielt habe, weiß ich warum er das tat. Deren Spieler halten sich ständig die Hand vor den Mund und beleidigen dann in ihrer Sprache den Schiedsrichter und Gegenspieler. Und weil bisher immer galant darüber weggesehen wurde, wusste jeder was irgendwann passieren wird. Zur Ehrenrettung der Brasilianer ist noch zu erwähnen, dass der Täter Ghanaer ist. Einer von zwei Spielern, die nicht aus Brasilien kommen. Stellt sich nur noch die Frage, von was die im Sommer hergeholten Brasilianer leben.

[13:45] Für die Moslems unter den Spielern sind die Schiedsrichter auch nur Kuffar, die man beleidigen und zusammenschlagen darf.WE.



[9:40] ET: Fast 22 Prozent der Asylbewerber sind jünger als ein Jahr und in Deutschland geboren

[15:15] Leserkommentar-DE:

Das ist das Ziel vieler Migranten. Hierher kommen (als Frau am besten schon befruchtet) und ein Kind in die Welt setzen. Da das Kind hier geboren wurde, ist es automatisch deutsch. Das sichert das Bleiberecht zumindest des Kindes und der Mutter.

Das ist dasselbe Prinzip wie in den USA. Dort machte man das, um Bürger zu bekommen. Wieviel Sinn das in einem schon übervölkerten Deutschland macht, weiß nur Grün-Rot. Die haben das nämlich verzapft, aber die CDU hat nicht interveniert.

Die deutsche Staatsbürgerschaft gibt es bei einer Geburt in Deutschland nicht automatisch. Im Gegensatz zu den USA.WE.

[19:00] Ehrenmord? 26-Jährige in Erdloch vergraben - Ehemann gesteht furchtbare Tat

[15:20] Rechnung anhand der bisherigen Entwicklung: Deutschland 2030: 20 Millionen Moslems?

[16:30] Diese Zahl dürfte schon erreicht sein, denn Deutschland hat real viel mehr Einwohner als angegeben.WE.



[14:00] Leserzuschrift-DE zu Innenminister Seehofer „Im Grenzraum ist starke Polizeipräsenz vonnöten“

Wenn man wie Merkel die Grenze 4 Jahre ganz offen lässt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich die Qualität der Einreisenden vom Typus Tourist / Urlauber zum Typus Krimineller, Drogen- und Waffenschmuggler verändert. Merkel hat damit quasi die Büchse der Pandora / Kriminellen geöffnet.

Da hätte der Drehhofer schon lange etwas machen können.WE.

[14:25] Leserkommentar:

Staun, ja wie jetzt? War es laut Drehhofer und seiner Chefin der Staatsratsvorsitzenden Erika Mürkel nicht unmöglich die BRD-Grenzen zu sichern? Was hat sich denn an der alternativlosen Unkontrollierbarkeit der BRD Außengrenzen geändert seit 2015? Bald wird man denen mal zeigen wie man Grenzen richtig sichert.

[16:30] Ja, im neuen Kaiserreich.WE.



[13:40] PI: Konfrontation mit Russland Warum lebte Zelimkhan Khangoshvili in Berlin?

[18:15] Focus: Drama am Frankfurter Hauptbahnhof Junge vor ICE gestoßen:Staatsanwaltschaft stuft Tat nicht als Mord ein - Anwalt entsetzt

[18:10] Jouwatch: Gutmensch ahoi: Fischers Fritz will wieder fischen…

[18:10] Unzensuriert: Linz Tschetschene (15) verprügelte Mitschüler (13), weil er seine Schwester angesprochen hatte

[15:15] ET: Hohe Zahl von Menschen mit Wiedereinreisesperren an deutschen Grenzen

[15:50] ET: Seehofer-Gesetz ohne Wirkung: Kaum Abschiebehäftlinge in Strafanstalten

[12:05] Leserzuschrift-DE zu Vater tritt Tochter: Mädchen liegt auf Intensivstation

Ein 46-jähriger Familienvater tritt seine 14-jährige Tochter mit der Ferse auf den Brustkorb, das Mädchen landet auf der Intensivstation und muss für eine Woche mit einer Sonde ernährt werden. Der Vater wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Der "Flüchtlingsvater", Zitat Stuttgarter Nachrichten, verübt einen potentiell tödlichen Angriff auf seine Tochter und wird dafür in diesem Kalifat gaaaaanz hart bestraft! Er darf nach Hause gehen. Die übliche Goldstück-Bewährung. Und da hat er noch Pech gehabt, weil er sich an seiner Flüchtlingstochter vergriffen hat. Hätte er seinen Frust, wie bei den Bunten und Goldenen üblich, an einer kartoffeldeutschen Kuffar-Schlampe ausgelassen, hätte er nur eine "Gefährderansprache" kassiert...

[15:20] Wenn wir soetwas machen, gibt es sicher eine unbedingte Haftstrafe.WE.



[11:40] Leserzuschrift-DE zu Nach Trennung eines Paares: Familienmitglieder prügeln sich wegen verletzter Ehre

Drei der Festgenommenen waren nach Polizeiangaben auf den 19-Jährigen Ex-Freund ihrer Familienangehörigen getroffen und traktierten den jungen Mann auch mit einem Beil. Nachdem weitere Familienmitglieder beider Parteien alarmiert waren, sammelten sich zeitweise bis zu 20 Leute am Rande des Geschehens auf dem Schulhof.

Der öffentliche Raum als Austragungsort für Familienkriege. Da haben sich die Linken mit der Willkommenskultur ordentlich viel Konservatismus an Land gezogen. Nicht vergessen: Jeder dieser Ehr-Vorfälle ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Es ist brutale Selbstjustiz, ein Kennzeichen von Shithole-Ländern, ein Zeichen für fehlende Zivilisiertheit: ein Nachweis für vorliegende Barbarei! Die Linken wollen das nicht wahr haben und bringen ihr Mantra: Alle Menschen sind gleich und gleichwertig. Sind sie nicht, siehe diesen Vorfall!



[8:40] Leserzuschrift-DE zu Versuchte Vergewaltigung: Der Tatverdächtige hatte die Jacke seines Opfers noch bei sich

Drei versuchte Vergewaltigungen in kurzer Zeit durch wahrscheinlich den selben Schwarzen. Und wie viele davon hat das Merkel - Regime noch gleich importiert und importiert sie fröhlich weiter?

[15:25] Typisch Neger: er nimmt auch noch Beweisstücke mit.WE.

[16:15] PAZ: »Schwedische Verhältnisse« Die Immigrantenkriminalität im Königreich bereitet dessen skandinavischen Nachbarn ernste Sorge

[16:00] Jouwatch: Berlins Innensenator verhöhnt die Rechtsordnung: Arbeitserlaubnis für abgelehnte Asylbewerber

[12:05] Leserzuschrift-DE: Alltagserlebnisse:

Da ich grad Urlaub hab, war ich heute mal im Stadtzentrum unterwegs und hab eine ehem. Klassenkameradin getroffen, die in der Kommunalen Verkehrsüberwachung tätig ist. Sie hat all das, was wir auf Hartgeld lesen, bestätigt. Schreibt sie die Kulturbereicherer auf, heißt es gleich "bitch" usw. Einmal hat sie Rotationseuropäer aufgeschrieben, die auf einem Behindertenparkplatz standen, da hieß es gleich von einem etwa 20jährigen Clan-Mitglied " du bist rassistisch". Nachdem sie immer wieder von den bei ihren Vorgesetzten verleumdet wird, nimmt sie jetzt, sobald es "schwierig" wird, das Theater mit dem Handy auf. Und sie hat das auch schon dem OB gezeigt, damit der sieht, was sie wirklich gesagt hat, da sie ja von den Oberen keinen Rückhalt hat.

Nebenbei: Diebstähle unter 20 € werden gar nicht aufgenommen und bei bestimmten Sachen hat die Polizei Weisung, das nur mit Bleistift aufzunehmen. Die ehem. Mitschülerin ist keine Hartgeldleserin, informiert sich anderswo, aber sie sagt auch, dass es nicht mehr lange gut geht, sozial wie wirtschaftlich, und dass sie die Sch... gestrichen voll hat.

[14:00] Die haben alle massivste Angst vor der Rassismus-Keule, auch der Oberbürgermeister.WE.

[14:40] Nachtrag vom Zusender 12:05:

Angst vor Rassismusverdacht: ja, da haben sie alle die Hosen voll.

Sie hat noch erzählt, dass ihr Sohn seine Eigentumswohnung neben einem Ankerzentrum verkauft hat, weil es dort unerträglich war und seine blonde Frau nicht mehr rauskonnte, ohne von den Pigmentierten mit deren Lebensfreude und Herzlichkeit bereichert zu werden.

Viel Geld gab es für diese Wohnung wahrscheinlich nicht.WE.



[8:10] In Fahrscheinkontrolle geraten: Bundespolizeidirektion München: "I will kill you!" - Aggressiver Mann bedroht Bundespolizisten

[16:20] Mannheimer-Blog: Die organisierte “Seenot”-Rettung: Ein gigantisches EU-Täuschungsmanöver mit dem Ziel der Zerstörung des weißen und christlichen Europa

“Flüchtlingskatastrophen”, “Klimaflüchtlinge”, “Asylströme”: Nichts entspricht der Wahrheit. Alles ist seit Jahrzehnten von Globalisten geplant

Sicher wurde das alles schon vor langer Zeit geplant. Aber das wirkliche Ziel ist die Entfernung des heutigen Systems.WE.



[14:30] PI: Bananenrepublik Deutschland Schon fünfmal abgeschoben – und wieder da

[14:10] Focus: Islamwissenschaftler Ralph Ghadban „Wenn die Frauen rebellieren, zerfällt die Clanstruktur“

[13:55] Leserzuschrift-DE zu SH nimmt freiwillig 500 Flüchtlinge aus Kairo auf

500 Menschen mit extremen Schicksalen aus afrikanischen und arabischen Ländern wie Syrien, Somalia und dem Sudan hat das Innenministerium in Kiel in den vergangenen Monaten zusammen mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) ausgewählt. Dafür hat das UNHCR Dossiers erstellt und Empfehlungen ausgesprochen. Sie dürfen jetzt für ein neues Leben nach Schleswig-Holstein kommen.

Jeder Gutmensch-Bürgermeister kann sich offensichtlich als Gutmensch bewähren ... je mehr Flüchtlinge er seiner Gemeinde aufzwingt, desto mehr Ansehens-Rendite fährt er im Gutmenschenclub und vor allem bei den Medien ein. Dank linker Gehirnwäsche gibt es in der linken Blase einen Wettbewerb, wer am meisten Refugees aufnimmt! Die mediale Aufmerksamkeit dazu, das sind dann quasi die Ritterkreuze mit Eichenlaub, Gold und Brillanten im jetzigen System.

So wird es wohl sein. Auch dazu gibt es die Gutmensch-NGOs.WE.



[13:25] ET: Richter schätzt NPD-Slogan „Migration tötet“ als realistisch und historisch belegt ein

Der Richter begründete seine Entscheidung damit, „dass Migration tatsächlich in der Lage ist, Tod und Verderben mit sich zu bringen. Eine volksverhetzende Äußerung ist hiermit nicht verbunden, sondern die Darstellung einer Realität, die sich jedem erschließt, der sich mit der Geschichte der Wanderungsbewegungen befasst.“

So ein Urteil ist in Deutschland jedenfalls eine Überraschung.



[8:30] TZ: Hinterhältiger Überfall: Tourist mitten in München mit Messer attackiert - Täter konnten flüchten

[9:15] Leserkommentar-DE:

Vorschlag für die MSM: Jetzt fehlt nur noch der mediale Hinweis: Deutschland ist so sicher wie noch nie! Ich gebe allerdings vorsichtshalber jetzt eine ultimative Reisewarnung für ganz Deutschland heraus. Denn jeden Tag werden in diesem Land VIELE ahnungslose Bürger überfallen und ihres Geldbeutels beraubt oder erpresst, mitgeführtes Geld oder ersichtliche Waren abzugeben. So wie in Hamburg.

[9:45] Man sollte den öffentlichen Raum in den Städten schon lange möglichst meiden. Es kommt nur ein Bruchteil solcher Fälle in die Medien.WE.

[9:00] ET: Bundesregierung: Tausende Asylbewerber wurden mehrmals abgeschoben

[9:15] Leserkommentar-DE:

Vorschlag für die MSM: Jetzt fehlt nur noch der mediale Hinweis: Deutschland ist so sicher wie noch nie! Ich gebe allerdings vorsichtshalber jetzt eine ultimative Reisewarnung für ganz Deutschland heraus. Denn jeden Tag werden in diesem Land VIELE ahnungslose Bürger überfallen und ihres Geldbeutels beraubt oder erpresst, mitgeführtes Geld oder ersichtliche Waren abzugeben. So wie in Hamburg.

