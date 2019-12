Medien und Propaganda

Neu:

[12:10] Focus: Nach Relotius-Skandal: "Spiegel" holen schon wieder Gespenster der Vergangenheit ein

[17:30] Mannheimer-Blog: Linker Hassprediger: Deutschlandfunk-Journalist ruft zu Hass auf “Rassisten” auf

[14:15] ET: Baerbock ist „Königin“ der politischen Talkshows 2019 – AfD ist stark unterrepräsentiert

[9:45] Focus: Verschwörungstheoretikerin stürmt Bühne bei „Hart aber Fair“ – Plasberg bleibt cool

Mitten in einer Diskussion über Möpse und Tierschutz platzt eine Verschwörungstheoretikerin und selbsternannte Feministin in seine Sendung „Hart aber Fair“.

"Selbsternannte Feministin"... als ob das eine offizielle Berufsbezeichnung wäre.

[17:15] Jouwatch: Justizskandal Martin Sellner: Das bösartige Schweigen der deutschen Presse

[17:15] Jouwatch: Heute-Journal klärt auf: Wer sich für die Herkunft von Straftätern interessiert, ist „Rechter“

Ohne dieses Verhalten der Staatssender hätte es schon einen Volksaufstand gegeben.WE.



[12:30] ET: Boris Johnsons Erdrutschsieg: Deutschlands Redaktionsaktivisten erleben ihr Waterloo

Es gäbe auch viel zu loben am neuen Kurs, auf den Boris Johnson seine Partei zu führen angekündigt hat, nicht nur inhaltlich, sondern auch personell. Immerhin stellten die Konservativen noch nie in ihrer Geschichte so viele weibliche Abgeordnete wie heute und das Durchschnittsalter der Fraktion wurde mit 108 Parlamentsneulingen erheblich gesenkt.

All das loben die MSM nur bei ihren Lieblingen.



[9:40] Leserzuschrift-DE zu Tweet über Fachkräftemangel

Zitat: Ob in der Pflege, im Handwerk oder der IT: Viele Unternehmen in Deutschland suchen dringend #Fachkräfte. Die #Bundesregierung geht das Problem an – zusammen mit Wirtschaft und Gewerkschaften. Kanzlerin #Merkel im Podcast vor dem Fachkräftegipfel: Video mit Merkel.

Das beantwortete ein Leser so: Die deutsche Industrie hat wg. der Merkel-Klima- und Wirtschaftspolitik über 100.000 Fachkräfte in 2019 entlassen. Bei der Bundesagentur sind über 500.000 Fachkräfte arbeitsuchend gemeldet; was will BK Merkel dem Bürger eigentlich weismachen? Bizarr!

Es kann gar nicht anders sein: Merkel arbeitet an der Zerstörung von Deutschland und an der Ersetzung der Deutschen durch Fremde. Maximale Promotion für die “bewährte” Fachkräftebedarfslüge, womit auch der Bedarf an Zuwanderung begründet wird. Ganz wichtig: Man muss die Lüge möglichst oft wiederholen, damit sie geglaubt wird. Gerade in Zeiten, in denen wir nicht mehr so gut und nicht mehr so gerne leben.

Propaganda dieser Art wird auf allen Kanälen gespielt. Siehe zB hier.



[8:30] Leserzuschrift-DE zu Mitreisende im Zug „Die Bahnmitarbeiter haben sich ein Bein für Greta ausgerissen“

Eine Mitreisende bezeugt den guten Willen der Bahn. „Die Bahnmitarbeiter im Zug waren alle ganz aufgeregt, dass Greta Thunberg mitfährt“, erzählt Nike Flatt WELT. Man habe einen prominenten Gast an Bord, hätten alle ganz aufgeregt geflüstert. Sie hätten sich „ein Bein für sie ausgerissen“ und Greta verwöhnt, erzählt die junge Mutter. Sie brachten ihr Schokoladentäfelchen mit der Aufschrift „Lieblingsgast“, fragten sie, ob sie noch Kaffee wolle. Eines allerdings bestätigt die Mitreisende Nike Flatt. Greta habe sehr erschöpft ausgesehen. Andere Teenager hätten vielleicht auf ihr Smartphone geschaut, sagt sie. „Greta starrte nur traurig auf den Boden.“

Das Debakel um die Bahnreise von Greta ist auch ein Debakel für die Lügenpresse, die nicht damit gerechnet hat, dass ihr Faking auffliegen würde. Jetzt sucht man die Schuld bei Greta. Nein, meine Lieben von der Lügenpresse, es ist euer Neu-Relotius-Skandal. Ihr habt diese Falle für euch selbst produziert. Die Leute können jetzt sehen wir ihr arbeitet: Mit Tränendrüsen-Rhetorik und mit gefakten Bildern, die nicht die Realität, sondern hinterlistige politische Intentionen und fiese Tricks zeigen. Ihr habt euch gründlich verrechnet und ich erwarte Massen von Entschuldigungen für euer fieses Klimawandel-Hyping mit einem von euch missbrauchten Kind.

[10:10] Die Lügenpresse hat es aber gemeldet. Die Lüge war wohl zu dreist.WE.

[16:25] PI: Alternative Medien agieren zu wenig Der mediale Erstschlag ist entscheidend!

[17:20] Jouwatch: Hemmungslose ZDF-Hetze unter dem Deckmäntelchen der „Satire“

[17:15] Jouwatch: Spiegel liefert den letzten Beweis: Die Linken sind Nazis, die Nazis sind links

[17:30] Leserkommentar-DE:

Die Nationalsozialisten waren Sozialisten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Um davon abzulenken, wurde eigens das Kürzel "Nazi" anstelle der sich anbietenden Abkürzung "Naso" in die Welt gesetzt.

Anstand haben die beim Speichel wirklich nicht. Donald Trump als Affen darzustellen, ist mehr als schweinisch.WE.

[19:45] Der Schrauber:

Wenn ich da genauer hinschaue, dann ist das nicht einmal eine Darstellung als Affe, sondern als King Kong, nämlich die Szene, als King Kong am Empire State hängt nachempfunden. Das ist in der Tat mehr als schweinisch, eben norddeutsch.

Achja, wenn ich linke Maßstäbe in Spitzfindigkeit gegen Rechts anwende, dann sehe ich da einen Aufruf, Trump wegzuballern, denn King Kong wurde bekanntlich dort vom Hochhaus geschossen und landete zertrümmert auf der Straße.

Man wird ja sehen, wer die vom Speichel abholt: die Moslems, die Russen oder die Amerikaner.WE.



[12:40] RT: "Vorfall", "Streit" und "Schlägerei": Wie der Mainstream Gewaltverbrechen verharmlost

Die Leser wollen wohl gerne manipuliert werden.

[18:00] Jouwatch: Zeitgeistiger Klimaschmutz: Diese Phrasen der „ZEIT“ müssen wir leider streichen

[14:30] WSO: Nur für Erwachte – Epoch Times Mitbegründerin im Interview

[8:20] Achgut: Die Arktis war vor 10.000 Jahren 7 Grad wärmer

Zu diesem Schluss kommt eine wissenschaftliche Arbeit eines norwegisch-amerikanischen Forscherteams, die kürzlich in der Fachzeitschrift „Geophysical Research Letters“ erschienen ist.

Welches MSM wird das thematisieren? Wohl keines.

[16:20] Unzensuriert: FPÖ-Abgeordneter Martin Graf lehrt ORF-Journalisten Respekt vor freiheitlichen Politikern

[16:15] War zu erwarten: „Time“ kürt Greta Thunberg zur Person des Jahres

[8:25] Leserzuschrift-DE zu Tat in Augsburg: „Wahrheit ist, dass alle Jugendlichen sinkende Gewaltraten haben“

Fachleute dagegen winken ab. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt Professor Christian Pfeiffer, langjähriger Leiter des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen, der seit Jahrzehnten über Jugendkriminalität forscht. „Die Wahrheit ist, dass alle Jugendlichen, einschließlich der Ausländer, sinkende Gewaltraten haben“, sagte Pfeiffer der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2007 seien Gewaltdelikte bei Jugendlichen in Niedersachsen um 43 Prozent gesunken.

Das Artikelbild, must see! "Menschen demonstrieren am Königsplatz gegen die politische Instrumentalisierung des Gewaltdeliktes." Und dann kommt der Kriminologe Pfeiffer als Wunderwaffe "V-Umkehr" der Regierung zum Einsatz... Auch Pfeiffers Kollege vom Bayerischen Landeskriminalamt mahnt zur Mäßigung: „Das Ganze wird nicht schlimmer“, sagt er. Es sei eher eine Tendenz erkennbar, dass häufiger als früher Bagatelldelikte angezeigt würden. Fazit: Wir können sie nicht zwingen, ihre Politik zu ändern, aber wir können erreichen, dass sie immer dreister lügen. Jedenfalls haben die sinkenden Gewaltraten dem Feuerwehrmann nichts genützt. Der Hinwies darauf ist also die Verabreichung von Zynik-Tabletten ans Volk.

Gewaltopfer haben nichts von der sinkenden Zahl der Ladendiebstähle.

[13:25] Leserkommentar-DE:

Dieser, von Volkes Steuergeldern bezahlte -aber offensichtlich weit weg von Volk und Realität- "Schwafler", der seit Jahrzehnten über Jugendkriminalität forscht..., hat wohl noch nicht mitbekommen, dass viele Straftaten von "Neubürgern" nicht mal mehr erhoben/registriert werden, bzw. Anzeigen vielfach nicht mehr entgegengenommen werden (weil es zuviele sind...). Wie hier schon des öfteren kommentiert, sind Supermarktangestellte angewiesen, bei Ladendiebstählen von "Göttern" nichts mehr anzuzeigen. Was auch ignoriert wird, ist die zunehmende Brutalität und Respektlosigkeit der "Götter" gegenüber Leib und Leben der "schon länger hier lebenden".

Es gilt mittlerweile wohl auch hier: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. - Schon gar nicht wenn sie von Lücken- und Lügenmedien kommt. Mich würde vielmehr interessieren, wieviele Straftäter + verurteilte Straftäter + Gefängnissinsassen + geistig abnorme Anstaltsinsassen prozentual Ausländer sind und wieviele davon Inländer mit Migrationshintergrund.

[14:00] Dieser Professor muss lügen, damit er weiter Forschungsaufträge bekommt.WE.

[16:15] Jouwatch: „Klimawandel“ lässt Victoriafälle austrocknen? Falscher Katastrophenalarm bei MDR

[15:00] Leserzuschrift-AT zu „Zum Schämen“ Klimaschutz-Index: Österreich nur noch auf Rang 38

Österreich beim Klimaschutz hinter Indien und China... - jo eh. Wozu machen wir seit Jahrzehnten Mülltrennung wie die Blöden? In Zukunft alles in die gleiche Tonne, - wird ohnehin wieder alles zusammen verbrannt. Das nächste Auto wird ein Diesel-Stinker, am besten ein SUV. Und der nächste Urlaub geht nach Hawaii, denn dort interessieren einen die Klimaschutzbestrebungen der Insulaner. Und ein argentinisches Steak wollte ich auch immer schon mal kosten.

Das ist pure Klima-Propaganda. Das Ranking rein politisch.WE.



[8:20] Achgut: Räuberhöhle ARD und ZDF: Was ist Claus Kleber wert?

[16:30] Unzensuriert: Südtirol Medien erfinden “Rassismus-Skandal” bei Krampus-Umzug

Uns hat man das Video auch zugeschickt. Die Medien haben wohl nur auf den Filenamen geschaut.WE.



[13:00] Jouwatch: Medien-Dauerkrämpfe nach Augsburg: Fremde im eigenen Land

Die Polizei, genauso wie die bayerische Landespolitik, war gestern offenkundig überrascht von der riesigen Anteilnahme der Bevölkerung an der Tötung eines 49jährigen Feuerwehrmanns Freitag Abend; vor allem was Herkunft und Identität der Täter betraf, brodelte es im Volk.

Um das zu verhindern, verschweigten die MSM so lange wie möglich die Herkunft der Täter.

[12:15] ET: Epoch Times: Neuer Premium-Zugang startet am Montag, 9. Dezember

Deshalb, und um auch weiterhin unserem geschätzten Leserkreis hochwertige und handverlesene Informationen anbieten zu können, werden wir ab dem 9. Dezember 2019 bestimmte Plus-Inhalte sowie die von ideologischem Abfall befreiten alltäglichen Nachrichten werbefrei über einen Premium-Zugang mit weiteren Vorteilen für unsere Leser anbieten. Außerdem wird es eine inhaltlich eingeschränkte, werbefinanzierte und dafür weiterhin kostenlose Basic-Version geben.

14,90 Euro wird das Monatsabo der ET kosten (Jahresabo 125).

[14:00] Ich denke nicht, dass man damit Erfolg haben wird. Es gibt leider unzählige Abrechnungssysteme dieser Art. Ausserdem genug Medien, die alles gratis anbieten.WE.

[14:00] ET: Dieter Nuhr bleibt unbeugsam: „Wehren, wenn massenhaft Leute über einen herfallen“

[16:00] Silberfan zu Verstoß gegen die Regeln des MDR Mitteldeutscher Rundfunk trennt sich von Uwe Steimle

Die Begründung des Staattssenders sind schwer nachvollziehbar und natürlich auch geheuchelt, wenn er sagt, dass...

Offenbar war er nicht links genug.WE.



[12:15] Leserzuschrift-CH zu Die Klimaerhitzung könnte für mehr Frühgeburten sorgen

Hierbei kann es sich nur noch um das Endstadium geistiger Hirnleere handeln... Die Klimaerwärmung ist schuld an Frühgeburten. Ich fass es einfach nicht mehr...!

[13:30] Der Mitdenker:

Wie der Leser schreibt, es wird immer irrer. Wenn diese Lügerei stimmen würde, dann wäre Afrika menschenleer. Da es dort so warm ist, wie es hier z.B. nie werden wird, würde das, im Umkehrschluß, bedeuten, daß dort alle Föten in der 10. oder 20. Woche zum Abort werden, sprich nicht lebensfähig sind. Haben diese geistigen Kleingärtner, die solchen Mist schreiben, gar keine Bedenken, daß es Menschen gibt, die diesen Schwachsinn auseinander nehmen?

[15:20] Mit dem Klima-Zeug kommt man gut in die Medien. Das gilt auch für Professoren.WE.

[15:30] Leserkommentar-DE:

Die Schwachmaten, die solchen Mist verzapfen, sollten eher mal darüber nachdenken, ob nicht die Verursacher der Hitzewellen (-> Chemtrails) für die Fehlgeburten verantwortlich sind. Siehe Häufung von Mißbildungen an dem einen Krankenhaus in NRW! Da fehlen einem echt die Worte für den Geisteszustand solcher Individuen!

Es ist gut möglich, dass die Chemtrails daran schuld sind. Heute sehe ich die Sprüher wieder fliegen.WE.

[16:45] Der Mitdenker:

Nach dem Tag x wird es, eine halbe Ewigkeit, keine Demokratten mehr geben. Das zumindest sollte die dann noch übrige Menschheit begriffen haben.

Wenn es irgendwann hierzulande zu den Anklagen kommt, werden wir staunen, wie viele Hochverräter es gegeben hat, denn Jeder, der für mehr Goldstücke gestimmt hat, ist ein indirekter Mörder, Jeder, der Chemtrails ausbringen läßt, tötet Volksgesundheit und Jeder, der Goldstücke frei spricht, ist sehr direkt für all das verantwortlich, was diese Brut dann anstellt.

Ja, die kommen alle dran.WE.

[16:00] Jouwatch: Peinlich: FAZ zerlegt sich selber mit „Kolonialismuskritik“

[14:30] Guido Grandt: Dan Davis im Interview mit GUIDO GRANDT: „Fake News, Staatsfernsehen, Manipulation & eine enthüllende John F. Kennedy-Rede!“

[9:40] Staatsstreich: Klimakonferenz in Madrid: Was die ORF-Journos verschweigen

[16:30] ET: Neuer Manipulationsskandal? ARD stellt „Fridays for Future“-Pressesprecherin als 08/15-Schülerin vor

[16:20] Unzensuriert: Nicht Linke, sondern Medien verhindern patriotische Wende

[16:15] Jouwatch: Blutrünstiges K.I.Z.-Anti-AfD-Hetzvideo wird im Feuilleton des ZDF „geehrt“

[9:30] Leserzuschrift-DE zu Kommentar: Der Mythos von der schwindenden Meinungsfreiheit

In rechtskonservativen Kreisen wird behauptet, man könne in Deutschland kaum noch vom Mainstream abweichende Meinungen äußern, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. Dabei ist das Gegenteil der Fall, meint Benjamin Restle. Mit den zunehmenden Wahlerfolgen der populistischen „Alternative für Deutschland" (AfD) ... hat sich der Korridor des Sagbaren deutlich verbreitert."

Natürlich brauchen die MSM wieder mal eine Offensive: Meinungsfreiheit ATH ... so viel wie noch nie! Die Existenz der AfD ist laut Benjamin Restle der Beweis. Eine haarsträubende Argumentation, denn die unter Morddrohungen stehenden, ständig ausgeladenen und körperlichen Angriffen ausgesetzten Meinungsfreiheits-Helden in der AfD werden als Beleg für die Meinungsfreiheit angeführt! Irrer geht es nicht mehr, Herr Restle. Note 6 minus! Wenn der MS das Wort “Mythos” verwendet, dann weiß ich meist schon vorher, was danach kommt: Eine Hetze voller künstlich aufgebauter Lügen über jene, die ihre dreckigen Machenschaften aufzudecken drohen. Die AfD ist der Feind + Reibebaum der MSM und das zeigt dieser Artikel einmal mehr.

[9:40] Man braucht sich nur ansehen, von wo das kommt: DW = extrem links. Ja, die Zeit der Tränen kommt jetzt. Diese werden bei den Linken extrem stark fliessen.WE.

