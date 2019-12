Investment - Allgemein

Neu:

[15:50] FMW: Skandal: Hedgefonds hatten Zeitvorsprung bei Notenbank-Pressekonferenzen

[18:15] Der Bondaffe:

Das kennt man unter "Frontrunning". Das ist das Ausnützen eines Zeitvorsprungs.



[13:45] Der Bondaffe zu Umweltpapiere kommen 2020 Scholz plant "grüne Bundesanleihen"

Ich sehe jetzt nichts was das bringen soll. Außer das man sich selbst anlügt. Und warum soll man etwas kaufen, was sowieso nichts einbringt. Keinen Ertrag, keinen Mehrwert, keinen Cent mehr im Geldbeutel. Wieder eine grüne Illusion. Mehr nicht.

Damit können sie sich grün anstreichen.WE.

[14:15] Focus: Crash-Warnungen: Schulden-Aktien raus aus dem Depot! - Experten

So werden etwa Aktienrückkäufe grossteils mit neuen Schulden finanziert.WE.

[10:10] TO: Scholz legt offenbar Entwurf für Steuer auf Aktienkäufe vor

[12:25] Leserkommentar-DE:

Nachdem der Negativzins eingeführt ist, ist die Aktienkaufbesteuerung der nächste logische Schritt des Kleptmomanenstaates. Ihr denkt doch nicht ernsthaft, dass die Politiker die einzige verbliebene Geld-Fluchtmöglichkeit nicht auch noch besteuern würden? Beim Gold ging das mit der Registrierpflicht ab 2000 Euro, so dass jeder fürchtet, dass ihm das Geld nach dem Crash eh abgenommen wird, da sauber beim Staat registriert. Die Betongold-Variante der Flucht ist durch Zwangseinweisung von Migranten gefährdet, durch jährlich sich verdoppelnde Grundsteuern oder durch perfekte Hypothek-Beaufschlagung nach dem Crash.

Und was bleibt übrig? Vorräte anzulegen, zu einem verhassten Prepper zu werden und jetzt schon in ein Krisen- und Blackout-Geschäft einzusteigen ... Vertrieb von Notstromaggregaten in Verbindung mit einer Security-Dienstleistung in einem Gebäude mit Panzertüren und Bewachung in einer ehemaligen Kaserne. Das Angebot: Mehrfach gesicherte (Hauseingang Spezial-Stahltor, Panzertüren-Zimmer mit gefängnisartig gesicherten Fenstern), bewachte und versicherte Tresore, denn unseren Banken können wir, da am Tropf des Staates hängend, nun wirklich nicht mehr trauen. Der Staat hat auf diese nämlich direkten und vollständigen Zugriff 24/365. Die Aktienkaufbestrafung wird kommen, ein weiteres Element der Links-Diktatur. Täglich werden deren Konturen deutlicher.

[12:35] Diese Steuer wird nicht mehr kommen, ganz einfach, weil die Zeit des Systems abläuft.WE.

[13:30] Der Silberfuchs:

Dann werden die Aktien eben an Börsen gekauft, die nicht in diesen 10 Ländern liegen. Und wenn das nicht ausreicht, werden die Depots ins diesbezüglich nicht steuerbare Ausland verlegt. Dumm, dümmer, Scholz -- und wenn wir eine dritte Steigerungsstufe hätten, dann müsste diese "SPD" lauten.

[13:35] FMW: Börsensteuer mit finalem Gesetzentwurf – Einfluss durch Goldman-Derivatebanker?

[14:45] Der Bondaffe:

Genau. Ich sehe schon die Online-Eingabemaske für Aktienkäufe bzw. Verkäufe bildlich vor mir. Beim Feld "Börsenplatz" steht dann "steuerbefreiter Umsatz", dann kommt eine Auswahl von Börsenplätzen, an denen dies möglich ist. Na ja, mit dieser Besteuerung macht man den Finanzplatz Deutschland unattraktiv. "Andere Mütter haben auch schöne Töchter" heißt es. Aber das haben sie bei der SPD schon lange vergessen.

Eine Partei steuert sich in den Untergang. Aber wer geht schneller unter? Die SPD, das System "BRD" oder der Finanzplatz Deutschland?

Bei den Linken ist das ein Prestigeprojekt.WE.

[14:00] ET: Studie: Junge Deutsche fühlen sich in Finanzfragen allein gelassen

[14:45] Der Mitdenker:

Wie wäre es denn, wenn sich die McDoof-Generation mal ein Buch kaufen würde, oder gar zwei ? Aber klar, wer immer gepampert wird, wenn's geht bis 30, der bekommt schon mal einen Herzkaspar, wenn 5 Euro Taschengeld übrig sind. Diese schulversauten Milchreisbabys werden auch bei dem, was jetzt kommt, kaum zu gebrauchen sein. Zum Glück gibt es noch die Alten.

Alter DDR-Witz, paßt gut: Ein Mann, der an der Kartoffelsortieranlage arbeitet, geht zum Psychiater. "Doktor, dieser Streß, nicht zum aushalten !" Welcher Streß ?" "Ach, immer diese ständigen Entscheidungen

Dass im Schulsystem kein Umgang mit Geld gelehrt wird, sollte einen nicht verwundern.WE.

[16:40] Der Silberfuchs: eigene Erfahrungen:

Als Unterricht für Schüler im Bereich Finanzen/Wirtschaft bräuchte es nur 10 ...24 Stunden im gesamten Schülerleben. Es müsste lediglich gelehrt werden, dass das Geld aller Zentralbanken eine reine Fiktion ist, die aus dem Nichts geschöpft wird und dass normale Geschäftsbanken dieses "Geld" noch einmal um den Faktor 10 durch fractional reserve banking aufblasen. Wenn das verstanden, verinnerlicht und angenommen ist, dann kann man diese Lektionen mit dem Hinweis: "Denkt selber weiter!" beenden. Leider wird das ein Traum bleiben, denn welch (grüner) Lehrer würde mit derart gefährlichem Wissen seine Existenz ... ? Und "selber denken" können sowieso höchstens 10 aus hundert Schülern ...

Mein Sohn hat im zarten Alter von 11, 12 Jahren begonnen, sich selektiv Bücher aus meinem Regal zu greifen. Das waren alles andere als Kinderbücher. OK, es waren ein paar dabei, die er als "Belletristik" kritisierte, aber das waren die wenigsten. Da er sehr sparsam ist und immer auch auf die Komponente Zusatz-Einkommen geachtet hat, ist sein Nettovermögen inzwischen größer als meines. Mit 14 Jahren hat er meine Tätigkeit hinterfragt und als Ergebnis daraus ein Essay über Silber geschrieben, welches durchaus für eine Semesterarbeit in VWL bestehen kann. Deswegen kaufe ich übrigens seit mehr als einem Jahrzehnt Silber. Die nächsten 14 Kilo wandern in meinen Stock, sobald das Finanzamt meine Steuererstattung gutschreibt. Dann ist mein Nettovermögen auch wieder größer als seines. Hoffentlich noch vor dem Crash! Fazit: Viel lesen reicht tatsächlich aus. Mit dem Tun kommen dann auch die Erfahrungen.

Diese Lehrer sind selbst Beamte oder Angestellte und auf ihr Gehalt angewiesen.WE.

[16:50] Leserkommentar-DE:

Man kann sicher nicht von jedem erwarten, dass er in Finanzdingen den Stand jahrelanger Hartgeld-Leser hat. Aber die aktuell hoch in den Bestseller Listen stehenden Bücher von Friedrich/Weik und Max Otte wären doch schon mal ein guter Anfang. Beide empfehlen Sachwerte und dort vor allem Gold, so schwer ist eine vernünftige Geldanlage doch nun wirklich nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie man sich nicht um eine der wichtigsten Dinge in seinem Leben kümmern kann, nämlich der persönlichen Geldanlage.

Es gibt jede Menge an guter Finanzliteratur.WE.

[18:35] Leserkommentar-DE: Den Schülern müsste für den Anfang nur ein einziger Satz eingebläut werden.

Nämlich:

"Es geht in der Wirtschaft IMMER nur darum, die Menschen dazu zu bringen, GELD AUSZUGEBEN welches sie NICHT haben,

und zwar für DINGE, welche sie eigentlich NICHT brauchen, nur um damit dann Leute zu BEEINDRUCKEN, welche sie nicht mögen"

Und wenn der Satz sitzt, dann erfolgt noch die Begriffserklärung "FIAT-GELD" am Beispiel des berühmten Voltaire-Zitates:

"JEDES ungedeckte Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück - NULL"

So stelle ich mir schulische Finanzbildung vor.

Aber weil dies nie passieren wird (Cui - Bono Wem zum Vorteil ?) habe ich meine eigenen, im Abitur befindlichen Söhne selber finanztechnisch nachgeschult. SICHER ist SICHER. Denn: Es gibt nichts Gutes, es sei den man tut es (selber).

Wir sollen aber Geld ausgeben, das wir nicht haben. Weil man uns abhängig halten will.WE.

[19:35] Leserkommentar-DE:

Exakt, die Lehrer benötigen die Beamtembezüge für Ihren dekadenten Lebenswandel. Es werden Immobilien gekauft, Urlaube gemacht etc pp , alles auf Pump, denn man ist verbeamtet. Aus verschiedenen Gesprächen, wurde dies vollmundig betont.... für Beamte ist immer Geld da.

Ich muss mich dann immer zurückziehen, um nicht laut zu werden .....

Die Banker halten die Beamten noch für unkündbar.WE.

[11:00] BTO: STELTERS MAILBOX: Wer spart ist der Dumme?

[15:50] ET: Klima-Hype setzt Finanzmärkte unter Zugzwang – Geldanlagen des „guten Gewissens“ sind im Kommen

Auch dieses Zeug wird komplett crashen.WE.



[15:30] Silberfan zu Deutsche sind "Aktienmuffel" Vorbehalte und fehlendes Wissen:Was die Deutschen vom Aktienkauf abhält

Man will die Deutschen unbedingt in die Aktienblase reintreiben, aber offenbar sind die liquiden Deutschen nicht so doof, dass sie da jetzt noch einsteigen, in diese künstlich von den Zantralbanken aufgepumpte Aktienblase die kurz vor dem zerplatzen ist. Auf der anderen Seite sind die Crashpropheten wohl schon in aller Munde, sogar in Talkshows sagen sie den verbliebenen Zuschauern was Sache ist und das nur Sachwerte schützen.

Wer in diesen überteuerten Markt jetzt noch reingeht, ist verrrückt. Der Crash sollte jetzt jederzeit kommen. Den genauen Tag sagt man uns nicht.WE.

[14:30] Gold Switzerland: VIKTOR MACHT AUS 10.000 $ 1 MILLIARDE $

Einmal alle 10 Jahre umschichten reicht. Man muss dass, was hoch ist, verkaufen und das kaufen, was derzeit billig ist.WE.

[14:50] Der Silberfuchs:

Ich habe den Artikel gestern schon gelesen und mich entschieden, den Link hier nicht durch mich posten zu lassen. Herr Greyerz möge mir nur einen einzigen Viktor zeigen, der die Belege seiner letzten 10 Transaktionen (je 5 Käufe und Verkäufe) über die letzten 50 Jahre noch da hat. Dieser fiktive Viktor hätte mit diesem Ergebnis alle großen Fonds von Yale, Harvard, Princeton & dem MIT um Längen geschlagen, wo die fähigsten Köpfe der Welt Kapital managen -- niemals! Also: Wer den Artikel liest, bitte nur amüsieren; nicht (zu) ernst nehmen.

Ich habe es teilweise so gemacht. So bin ich etwa Anfang 2000 grossteils aus den Aktien ausgestiegen.WE.

PS: diese "fähigsten Köpfe" sind alles Angestellte, deren Performance quartalsweise gemessen wird.

[16:10] Der Silberfuchs zu den blauen Kommentaren:

Das glaube ich gern, dass man mit ausführlicher und fundamentaler Analyse in 20...50 Jahren zwei oder drei Mal in der Assetklasse sehr richtig liegt UND auch noch das Timing nahezu optimal ist. Man schafft das über 50 Jahre aber nicht fünf Mal! Das Risiko (Volatilität) in nur EINER EINZIGEN Anlageklasse zu sein, ist ebenfalls sehr hoch. Was die Stiftungsfonds der zuvor genannten Universitäten angeht: Dort geht es auch darum, die Verluste, die man mit jeder Anlageklasse unweigerlich in Korrekturphasen macht, möglichst gering zu halten, denn für verlorene 33% muss ich erst einmal wieder 50% Gewinn machen, um wieder auf 100% -- wie vor der Korrektur -- zu kommen. Da ist es viel intelligenter, nach den "schnellsten drei Schiffen" zu suchen und diese gemäß der

Drei Speichen Regel gegeneinander laufen zu lassen. Man wird damit langfristige Renditen >12% p.a. einfahren. Die im Artikel beschriebenen 20% p.a. effektiv über 50 Jahre mit nur 5 Umschichtungen -- verzeihen Sie mir -- sind aus der Rubrik: "man erzählt sich Geschichten." In einer Sache gebe ich Greyerz aber ganz Recht: 100% Gold jetzt sind eine gute Idee. 50/50 Gold/Silber sind aber eine bessere Idee -- und jetzt komme mir keiner mit dem Argument, kein Platz für Silber zu haben ... PS.: Habe heute die erste Kundin mit 50k€ (fünffache derzeitige Geldwäschegrenze) weggeschickt. Woher soll ich vor Weihnachten so viel Material beschaffen?

Noch einmal: es ist nicht so schwierig. Man muss nicht alles perfekt machen. Nach 2008 bin ich aber nicht wieder in Aktien umgestiegen, weil mir das Finanzsystem als zu labil erschien.WE.

[8:50] Interview mit EvG: Gold- & Silberkäufe - Volksabstimmung gegen Zentralbankenmanipulation

[12:35] FMW: George Soros: Verluste am US-Aktienmarkt

[18:10] BTO: Ist Japan innovativ genug, um dort noch Geld zu investieren?

[13:15] Cash: Gold-Legende John Hathaway im Interview «Für die nächsten fünf bis sieben Jahre spricht alles für Gold»

[17:00] Focus: Gastbeitrag von Gabor Steingart Konzerne manipulieren nach Belieben die Aktienkurse - und der Staat schaut einfach zu

[8:30] ET: Bankenhaus Metzler warnt vor Risiko-Investments in Anleihen und börsennotierte Zombi-Unternehmen

[14:50] Der Bondaffe: DAX geht in Richtung All-time-high:

Eine sehr interessante Entwicklung. Der DAX P ist am heutigen Montag auf dem Weg zu einem All-time-High. Das bisherige ATH war im Januar 2018 bei knapp 13.600 Punkten. Lassen wir ihn weiter steigen, schwauen wir zu. In der Medizin gibt es bei einer myeloischen Leukämie des Phänomen des "Blastenschubs". Kurz beschrieben ist das eine übermäßgie, überschiessende Vermehrung unreifer Blutzellen. Das ist kurz vor Schluß, dann kommt Exodus.

In der Spekulation gibt es ein ähnliches Phänomen, es muß nicht immer auftauchen, aber wenn es da ist, wissen die Eingeweihten Bescheid. Es handelt sich um einen schnellen, ausgeprägten Kursschub nach oben. Das kann einen Monat dauern oder auch etwas länger. Das ausgeprägteste Beispiel dafür war der Kursverlauf der Deutschen Telekom Aktie Ende 1999/Anfang 2000. Dann war Schluß mit Kursgewinnen.

Die Fallhöhe beim Crash soll möglichst gross werden.WE.

[16:15] Leserkommentar-DE: zum Bondaffen:

Ganz so einfach ist es leider im Moment nicht, denn, wenn jeder den Crash erwartet, dann kommt er nicht (so schnell). Oder, die Börse geht an der Mauer der Angst weiter hoch. Das sind alte Börsenweisheiten. Der wirtschaftlichen Lage bzw. Aussicht nach, gibt es keinen Widerspruch! Nun tut man sich schwer die Börsenlage aktuell einzuschätzen: einerseits sind diese durchaus ambiotiniert bewertet, aber, wodurch diese noch weiter steigen könnten ist, dass viel Liquidität hineinfließt, - und weil andere Anlagen eine schlechte Rendite bringen. Also, die Aktien sind in der Anlage, als alternativlos zu bezeichnen. Vorerst muss man mit allem rechnen, auch vom Gegenteil.

Gut möglich, dass ein Crash eher von einem politischen Großereignis ausgelöst wird.

Für heute war der Crash durch mehrere Quellen angekündigt, aber er ist nicht gekommen. Laut dem letzten Update meines aktuellen Artikels, soll er durch ein Terror-Grossereignis in den USA ausgelöst werden.WE.

[16:40] Leserkommentar-DE:

Die Liquidität die da in den Markt hineinfließt, das werden wohl die Flutungsgelder sein. Anders ist das nicht erklärbar. Im TV wird gesagt, das durch das Werk in Zwickau die Börse durch die Decke geht. Jeder kann sich bald ein Elektroauto leisten. Immer wenn man denkt, es geht nicht dümmer, dann wird noch einer drauf gesetzt.

VW hat mit der Produktion von E-Autos begonnen. Hier sieht man wie verrückt grün die "instituionellen Investoren" sind.WE.

[18:30] ASR: Die Aktien-Blase an Hand von Coca Cola erklärt Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Die Aktien-Blase an Hand von Coca Cola erklärt

[9:30] Silberfan zu Is The Public About To Get Torched In The Stock Market?

Passend zur Manipulation der Börsen ist das Dumb Money zuversichtlich das Aktien weiter steigen, Smart Money hingegen ist weniger zuversichtlich, der Crash kann kommen...

[12:45] Man braucht sich nur die Überbewertungen ansehen, dann ist klar, dass die Cleveren aussteigen.WE.

[16:30] Kurier: Nur jedes zehnte Konto am Monatsende im Plus

Wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist: Immer weniger Leute haben Spielraum, Geld auf die Seite zu legen.

Das ist sicher nicht nur in Österreich so.WE.

[19:00] Leserkommentar:

Ist doch eine sichere Einnahmenquelle mit der Not am Ende des Monats schön unter 10% Zins zu kassieren, hätten fast alle noch Plus hätte die Bank ein Zinseinnahmeloch das wahrscheinlich zum Problem werden würde...

Diese Überziehungskredite dürfen derzeit die wirkliche Einnahmequelle der Banken sein.WE.

[19:00] Der Mitdenker:

Ja, das ist so. Natürlich gibt es immer Leute, die nicht mit Geld umgehen können ( als ich mal gehört habe, daß es Urlaub auf Kredit gibt, dachte ich, ich bin auf einem anderen Planeten gelandet ), das sind aber nicht 90% eines Volkes.

Ganz abgesehen davon, daß es schon lange nicht mehr möglich ist, ein normales Leben zu führen, wenn nur ein Partner arbeitet, sind wir an dem Punkt, wo auch 2 Gehälter/Löhne kaum reichen. Wir haben die teuersten Energiekosten weit und breit, die neuen Autos sind irre teuer ( die Re-Importe, oft 5 - 10 Tsd. Euro günstiger, haben sich nie so richtig durchgesetzt ), für ein paar richtig gute Schuhe, kein Plastikmüll, geht eine halbe Rente drauf, die Meisterstunde in den Werkstätten der Deutschen Autobauer kostet über 100 Euro ( es sind immer Meister, die an den Karren schrauben, das hat mich schon vor 10 Jahren gewundert ), Müllabfuhr kostet ein Vermögen, von Wasser und Abwasser ganz zu schweigen usw. usw. - UND wir pulvern Milliarden unseres sauer verdienten Geldes in die Eroberungsarmee, die rund um die Uhr bereit ist für die Übernahme - so der Plan.

Auch das ist eine Folge der liebevollen Politik der Demokratten, die vor Lachen nicht in den Schlaf kommen, denn wer 5-stellige Monatsbezüge hat, oft ohne jede Berufsausbildung, der hofft, daß der süße Brei bis zum St. Nimmerleinstag fließt.

Ich wundere mich ohnehin, wie der Normalbürger da durchkommt. Ich habe eine nicht schlechte Pension und dann noch die Firmeneinnahmen.WE.

[15:30] Silberfan zu "Mr. Dax" Dirk Müller: "Eine solche Manipulation der Märkte habe ich noch nie erlebt"

Haben wir hier auch schon geschrieben, aber alle sollen in Aktien rein um sich vor Negativzinsen zu schützen, man bietet ihnen ein starkes Börsenumfeld und verheimlicht die wahre wirtschaftliche Lage und verniedlicht die laufende Rezession.

Wir sollen in den Aktienkursen die Rezession nicht sehen.WE.



[12:20] Kiyosaki empfiehlt Sachwerte: Wahrer Reichtum: „Gold ist das Geld Gottes“

[8:05] Gold Switzerland: In einer trügerischen Welt spricht Gold die Wahrheit

[16:00] Kurier: Zahl der heimischen Millionäre um ein Drittel gestiegen

Es gibt wieder einen Global Wealth Report.WE.

[18:45] BTO: Bonds die größte Blase aller Zeiten?

[13:10] FMW: Betriebsrenten – Nullzinsen sind tickende Zeitbombe

Dazu ein paar Beispiele aus dem Dax: In einer Reihung der Pensionsverpflichtungen im Dax steht Volkswagen an erster Stelle. Der Automobilkonzern weist eine Lücke von 33 Milliarden Euro auf (Zusagen 43,0 Mrd minus Anlagen von 10,9 Mrd.). Danach folgen Allianz mit 8,9 Milliarden, Bayer mit 8,4, BASF mit 7,4, Siemens bis hin zu SAP mit 0,1 Milliarden Euro.

Hier wird es noch viele böse "Überraschungen" geben.

[14:00] Silberfan zu Aktienmarkt verkennt Gefahren: Der Oktober wird zum Monat der Wahrheit für die Börse

Hier sieht man, das die Kurse im "Westen" künstlich oben gehalten werden, obschon sie nicht mehr wirklich steigen und jederzeit runterfallen können.

Wir sehen die nächste mediale Vorbereitung für den Crash.WE.

[16:35] MB: Sogar das bankrotte Griechenland verkauft nun Staatsanleihen mit negativem Zins

Bondaffen@work...

[9:45] Leserzuschrift-DE zu Deutsche bunkern fast eine Billion Euro auf Girokonten

Im Crash wird also viel Wut entstehen, weil dann ein Großteil davon verbrannt wird, trotz “jederzeit verfügbar”. Was nützt ein voller Tanklaster Öl, wenn ein Crash das 1-Meter-Mannloch ganz geöffnet hat. In Sekunden ist alles weg.

Ja, das wird alles weg sein. Nur den Sündenbock dafür kennen wir noch nicht.WE.

[12:25] Leserkommentar-DE:

Der Sündenbock könnte die Deutsche Bank sein. Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs dieses Institutes bricht in der Folge auch der Euro. Folglich stehen die, die unter dem Währungskorb Euro leiden müssen vor dem Nichts. Somit hätten die politisch linken Kräfte erneut feine Argumente, um den deutschen Schuldkomplex aufrechtzuerhalten.

Eine Bank als Sündenbock ist nicht sehr verständlich. Es muss der Islam sein, oder die Linken.WE.

[13:00] Der Bondaffe: Diese 890 Milliarden unverzinste EURO wecken natürlich Begehrlichkeiten aller Art

und von verschiedensten Seiten. Aber wie kommt vor allem Vater Staat da ran?

Ich möchte gerne wissen, wievel es zusätzlich noch auf Tages-, Festgeld-und vor allem Sparkonten sind. Aus all diesen Geldern fehlen Vater Staat und der Wirtschaft die Zinsflows, also die Geldflüsse in Form von Zinsen, die in die Wirtschaft fließen und dieser auf vielfältige Art und Weise zur Verfügung stehen. Durchschnittliche Zinssätze von vier bis sechs Prozent wie in „normalen Zeiten“ üblich sind einfach ein zu wichtiger Faktor für alle Systembeteiligten. Alle haben eigentlich einen Nutzen, sogar die Inflation ist nicht so schlimm.

Eben weil dieses Geld jetzt fehlt, müssen neue Geldquellen in Form von Steuern eingeführt werden. Dann geht es an die Substanz dieser 890 Milliarden EURO plux „X“. Es ist ganz einfach, darum werden jetzt verschiedene Arten von CO2-Steuern eingeführt. So schöpft man das volle Faß ab. Das ist der einzige Grund für die deutsche Klimahysterie, das ist nichts anderes als Vorbereitung. Vor allem, jeder ist betroffen. Wie wir sehen, ist die freiheitlich-demokratische Politik unersättlich, vor allem bestimmte Strömungen wollen gar Enteignungen. Gerade jetzt, wo die Wirtschaft in die tiefste Depression abgleitet macht all das Sinn. Das muß man erkennen. Aber die meisten Michels sind blind für sowas.

Die Klimahysterie dürfte andere Gründe haben, aber dass der Staat an dieses Geld ran möchte, ist anzunehmen.

