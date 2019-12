Informationen Welt

Neu:

[15:00] In Malaysia: Wildschwein stürmt Moschee und greift Moslems an

[15:30] Silberfan:

Sehr interessant, ein Schwein spaziert ohne die Schuhe auszuziehen in die Moschee und greift Moslems. Diese Moschee ist jetzt wohl unrein und muss abgerissen werden, denn geht denn nach diesem Vorfall noch ein Moslem da rein? Ein Abriss und Neubau dürfte allerdings in so einem Fall kein Problem darstellen.

Ich habe den Artikel verlinkt, weil drinnen steht, welche Reinigung erforderlich war.WE.

[17:00] Der Mitdenker:

Schweine waren schon immer sehr kluge Tiere. Und dieses besonders kluge Wildschwein wußte ganz genau, was es tut. Das muß dort lustig zugegangen sein.

BTW: Ein Wildschwein mit Schrot zu erlegen, wie beschrieben, ist absolut unwaidmännisch und Tierquälerei. Warum denn dieses, da war kein einziges richtiges Gewehr vor Ort, na, wer's glaubt. Nun müssen die Deutschen Grünen eine Protestnote schreiben, wie es dazu kommen konnte, so tierquälerisch zu töten. Am Besten, wenn Frau Roth die persönlich vorbeibringt.

Die Bückbeter haben noch Glück gehabt, denn ein angeschossenes Schwein wird wirklich zum Schwein, so hört man, da hätte es durchaus sein können, daß Einer von denen sehr schnell zu seinen 72 Jungfrauen gekommen wäre.

Bekommt das tote Schwein jetzt 72 Jungsauen?WE.

[9:55] MMNews: Blackout in Südafrika: Ein Land am Abgrund

[9:50] ET: Erdogan droht USA: „Falls erforderlich“ werde ich zwei US-Stützpunkte schließen

[8:10] Fassadenkratzer: Das Kollektiv jagt die Individualität – oder Christenverfolgung weltweit

[18:45] Anderwelt: Auch die deutsche Kolonialgeschichte muss richtiggestellt werden

Es wird auch wieder deutsche Kolonien geben.WE.

[18:10] PI: PI-NEWS-Interview mit dem US-Politologen Prof. Bruce Gilley in Berlin Warum sich die Deutschen nicht für Kolonialzeit entschuldigen müssen

Sehr interessanter Artikel über die deutschen Kolonien in Afrika.WE.

[13:05] RT: Erdoğan: Muslime sollen sich gegen den Westen vereinen

[18:00] Leserkommentar-DE: Jetzt kommen wir der ganzen Sache doch schon bedeutend näher!

Erdogan untermauert in diesem Artikel den türkischen Führungsanspruch in der Muslimischen Welt!

„Er forderte eine islamische Einheit der "Brüder und Schwester", die sich gegen den Westen und dessen "Verschwörungen" vereinen soll.“

Weshalb wohl zaudert die EU seit mehr als zehn Jahren mit der Aufnahme der Türkei in die EU? Man wirft der Türkei eine fehlende Rechtsstaatlichkeit und Demokratieverständnis vor – wenn es danach ginge, hätte die BRD niemals aufgenommen werden dürfen – zahlte ihr aber Milliarden an EU-Beihilfen um einen angeblichen Demokratieprozess in die Wege leiten können. Wogegen andere Staaten nicht schnell genug der EU einverleibt werden können, wie etwa Albanien und Nordmazedonien!

Die EU ist ein Werkzeug der NWO-Eliten zur Abschaffung der Nationalstaaten und deren Kulturen, zur Umvolkung, zur Zerstörung der Familien und der Entwurzelung der Menschen, als auch zur Schaffung des angedachten europäischen Superstaates, einem Teilschritt hin zum Eineweltstaat! Erdogan und der Türkei kommen also in der näheren Zukunft noch eine besondere Rolle im weiteren Szenario zu, die im Artikel ja bereits klar und deutlich benannt wird:“ Erdoğan: Muslime sollen sich gegen den Westen vereinen“.

Ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Planungen zu einem 3. Weltkrieg nach Albert Pike aktueller sind denn je. Der 3. Weltkrieg soll ein Religionskrieg sein mit dem Ziel der Vernichtung des Christentums durch den Islam. Wäre die Türkei bereits der EU zugehörig, wäre Erdogan als Anführer der Muslime im kommenden Krieg nicht mehr praktikabel. Aber seinen Befehlen werden die Türken und womöglich alle Muslime folgen! Erdogan selbst ist nicht einmal Muslim sondern durch seine Mutter jüdisch stämmig! Erdogans jüdische Mutter

Erdogan wird vielleicht vorgeworfen, neoosmanische Pläne zu verfolgen und die Türkei zur einstigen Größe zurückführen zu wollen, aber das ist ein Trugschluß. Seine Ziele sind, wie auch Merkels, ganz andere und die Türkei und die Muslime sind nur sein Werkzeug um diese Ziele erreichen zu können. Erdogan wird die muslimische Welt in einen Vernichtungskrieg gegen das Christentum führen, aber er wird den Muslimen keine Träne nachweinen!

Das sollte auch noch alles gross rauskommen. Sobald es wieder ein christliches Kontantinopel gibt.WE.

[19:00] ET: 44 Milliarden Dollar Schulden beim IWF – Fernández: Argentinien hat „nicht die Mittel“ für Rückzahlung

Nächster Staatsbankrott...

[8:40] Fassadenkratzer: Eine Entwicklungshilfe-Industrie, die davon lebt, dass die Armut nicht endet

[12:10] Der Silberfuchs:

Alle "Behörden", die sich selbst abschaffen würden, wäre ihr Zweck erfüllt, gehören schleunigst entsorgt. Ich meine nicht nur "Entwicklungshilfeministerien", sondern auch das "Amt für Arbeit" (Arbeitsamt/Jobcenter) und NGO's sowieso.

[13:00] Der Artikel zeigt sehr gut, dass es hier eine riesige Industrie gibt, die von westlichen Steuergeldern lebt. Diese Industrie möchte weiterleben.WE.

[12:20] Hindus in Nepal: Allen Verboten zum Trotz: Erneut hunderttausende blutige Tieropfer bei Gadhimai-Festival erwartet

[12:40] Leserkommentar-AT:

Die Hindus und die Muslime haben wohl den selben „Gott“. Da sieht man wieder einmal wie brutal und lebensverachtend so manche „Götter“ sein können. Mit dem Handy in der Hand Tiere abschlachten und sagen man ist gläubig... aber zu dumm um das eigene Verhalten zu hinterfragen. Es gibt nur einen „Gott“ der zu so etwas fähig ist und das ist der Teufel.

[13:10] Der Bondaffe:

Nicht nur dort. Aber ehrlich, warum muß man alle Arten von Göttern mit Opfern gnädig stimmen? Das sind schon komische, eigentlich bösartige Götter, die das angeblich verlangen. Opferkulte jeglicher Art sind Ausruck eines kranken, brutalen religiösen Denkens. Religionsausübung in einer ihrer pervertiertesten Formen die man sich vorstellen kann.

[14:00] Andere Religionen, andere Bräuche.WE.



[8:45] UZ: Simbabwe: Weiße Farmer vertrieben, jetzt droht Hungerkatastrophe

[9:35] Der Mitdenker:

Es ist immer das Gleiche. Die Neger töten die Weißen - und plötzlich ist das know how weg. Dann droht der Hunger, weil sie zu dämlich sind, einen Eimer Wasser umzukippen, wenn er auf der Kante steht. Und dann: Europa und Welt - helft uns, wir haben nichts zu essen. Da ist der pöse weiße Mann wieder gut, denn wenn der Bauch wieder voll ist, kann fröhlich am Programm Weltüberbevölkerung weitergearbeitet werden.

[11:10] Daher wird es nach dem Systemwechsel auch wieder Kolonien europäischer Mächte in Afrika geben.WE.

[12:35] Leserkommentar-DE:

Seit dem 2. Weltkrieg wurde ca. 1 Billion Dollar in Afrika an Entwicklungshilfe ausgegeben. Was hat es gebracht?

Daher gibt es für Afrika genau zwei Möglichkeiten: Null Hilfe oder Kolonie.

Dazwischen sollte sich jeder afrikanische Staat entscheiden und dann richtig. Das bedeutet auch: keine Zuwanderung. Die Staaten dort müssen klar mit der jeweiligen - selbst produzierten - Misere klarkommen, bzw. umgehen lernen. Erst dann kehrt dort Vernunft ein. Dieser Kontinent ist einfach zu reich, um durchgefüttert zu werden.

[14:00] Entwicklungshilfe ist auch eine Ausgeburt demokrattischen Gutmenschentums.WE.

[16:30] Deutschland-Kurier: »Sie stand neben mir. Dann ist ihr Gehirn explodiert.« Massenerschießungen im Iran – Europas Schande

Das ist ein echtes Terror-Regime, das jeden Aufstand brutal niederschlägt.WE.

[18:40] Leserkommentar:

Auch wenn ich die Fusselbärte nicht mag erinnert mich die Story bei der Quelle an die Babys aus den Brutkästen in Kuwait oder die von Hunden zerfleischten Mitglieder der Kim Family die dann bei Olympia im Stadion saßen....

[11:50] KR: Proteste, Revolten, Chaos: Lateinamerika brennt

[13:10] Der Bondaffe:

Es heißt auch bekannterweise "Global Change".



[8:10] Fassadenkratzer: Der Reichtum Afrikas, die verfehlte Entwicklungshilfe und der Reichtum der Machteliten



