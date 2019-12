Informationen USA

Neu:

[19:30] ET: Putin: Die Vorwürfe im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump sind alle „erfunden“

[15:10] Jouwatch: US-Kommentatoren beider Seiten: Amtsenthebungsverfahren ist Schuss ins eigene Knie

[13:45] Nachwächter: “Systemisches“ Versagen: FISA unter Beschuss

[8:50] Gudio Grandt: Fake News der Linken & des Mainstreams: IMPEACHMENT gegen Donald Trump ist eine Farce! Ukrainischer Präsident BESTREITET Vorwürfe gegen seinen Amtskollegen!

[8:35] Focus: "Impeachment-Krieg" Amtsenthebungsverfahren läuft: Jetzt zittern Trump-Gegner vor Dreifach-Alptraum

Neu:

[16:00] TE: Wer von ihnen wird es sein? QAnon kündigt Entsiegelung einer „hochkarätigen“ Anklage an

[13:30] NTV: Entscheidung in Washington Pelosi kündigt Impeachment-Votum an

Das US-Repräsentantenhaus wird an diesem Mittwoch über die eine Anklage von US-Präsident abstimmen und damit voraussichtlich das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einleiten. Das kündigte die Vorsitzende der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, am späten Dienstagabend an.

Irgendwie gehört das sicher auch zum Systemwechsel. Man kann sich vorstellen, dass die demokratische Mehrheit da zustimmen wird. Aber dann geht es weiter in den Senat.WE.



[9:30] TE: QAnon – Rückblick, Ausblick und Obama

Neu:

[19:35] Leserzuschrift-DE zu Video: Will Civil War 2 Start in Virginia??? A SHOWDOWN is Shaping Up...

In Virginia haben es die Demokraten mit den Waffenbeschlagnahmungen zu weit getrieben. Die Landbevölkerung läßt es sich von den in Städten (durch hohen SH-Anteil) gewählten Demokraten nicht mehr gefallen. Das Problem ist, daß die Demokraten in den Städten Mehrheiten haben, durch legale Einwanderung erhöht sich jedoch der Anteil der DEM Wähler stetig und die weiße Bevölkerung kommt in die Minderheit. Nun kracht es in Virginia und Onkel Donald bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit, den Laden komplett umzustrukturieren, wenn wir es mal höflich ausdrücken. Es wird von Bürgerkrieg und Sezessionen gesprochen. Fällt USA fällt der Rest der Welt. Langsam wird's brenzlig.

Seid sicher, auch in den USA wird komplett aufgeräumt werden.WE.



[19:15] Krone: 100 Milliarden Dollar Enormer Steuerbetrug durch Mormonen in den USA?

Die Mormonen werden ordentlich zur Kasse gebeten. Einen Teil davon streifen offenbar die Chefs persönlich ein.WE.

Neu:

[18:00] Silberfan zu Video: Die Lindsey Graham Eröffnungsrede bei der IG Horowitz Anhörung zu FISA

Hier die sychronisierte Rede, geht etwas lange, aber jedes Wort sollte sich jeder anhören, vor allem diejenigen die immer noch glauben, die Medien würden ehrlich und vollständig berichten! Im Intro wird angekündigt: DER STURM IST DA, Die Lügen der Medien sind jetzt für alle erkennbar, Weltweite Rücktritte Politiker Ämter CEO's uvm., Versiegelte Anklagen Über 130.000 Tendenz steigend, Guantanamo Bay vollständig ausgebaut, Prominente Verhaftungen Korruption & Menschenhandel, Whistleblowers & Leaks Korruption überall aufgedeckt, Todeskampf der Elite Panik Projektion Seitenwechsel, Den Sumpf entwässern QANON WWG1WGA Weltweit

Es sollte jetzt jederzeit losgehen.WE.



[16:00] TE: QAnon: Willkommen in GITMO. Kommt Snowden nach Hause?

Neu:

[12:00] ET: Amtsenthebungsverfahren: Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses ruft Haus zur Abstimmung auf

Neu:

[9:45] Silberfan zu William Barr: FBI Falsified Documents to Continue Spying on Trump & Co. After Election

Sowas macht das FBI schon viel länger, u.a. bei 9/11 gibt es sicher ganz viele Fehler die heute noch nicht aufgedeckt sind.

[13:40] Die Linken mit ihrem Tiefen Staat sind immer noch in grossen Teilen an der Macht.WE.



[9:35] Breitbart: DOJ IG: Obama May Have Known FBI Was Surveilling Trump Campaign

Neu:

[19:00] ET: Donald Trump aus der Nähe betrachtet: Die wahre Geschichte seiner Präsidentschaft

[8:15] TE: Neuer Q-Proof – James Corney – Ein kleiner „Schreibfehler“ mit großer Wirkung

Neu:

[13:45] Nachtwächter: Die Selbstzerstörung der Demokratischen Partei

Neu:

[14:45] Nachtwächter: IG-Report: Generalinspekteur bestätigt Verfehlungen des FBI

[8:10] TE: FISA – Justizminister Barr und Staatsanwalt Durham widersprechen IG Horowitz‘ Conclusio

Gestern Nachmittag wurde der lang erwartete FISA-Report endlich publiziert. Er brachte zu Tage, was viele sowieso geahnt haben: Das FBI hat Fehler gemacht. Die Agentur ist zum Beispiel sehr leichtfertig mit Informationen umgegangen und hat bereits drei Monate später gewusst, dass die Beweise für die Spionage eines Kampagnenmitglieds von Trump nicht echt sind.

Hier geht es zum FISA-Bericht.

Neu:

[12:00] Nachtwächter: Hintergründe zum kommenden FISA-Bericht von Generalinspekteur Michael Horowitz

[14:00] Leserkommentar-DE:

Mit der Veröffentlichung der noch fehlenden 20 Seiten von FISA rechne ich so gegen 19-20 Uhr am heutigen Abend was 13-14 Uhr Ostküstenzeit in den USA bedeuten würde. Von dem Zeitpunkt an könnte es tatsächlich interessant werden.

Manche meiner Quellen sagen, das ist etwas sehr Wichtiges für den Systemwechsel. Es könnte unerwartete Ereignisse geben.WE.

[14:50] Leserkommentar-DE:

Bei den unerwarteten Ereignissen die im Zusammenhang mit diesen Veröffentlichungen der 20 Seiten FISA stehen kommt es darauf an was dort genau drin steht. Das wissen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht und je nachdem was da für Informationen drin sind haben Gegner der Veröffentlichung mehr oder weniger Grund dagegen vorzugehen. Je nach Brisanz könnte es tatsächlich große Dinge geben, die in den USA passieren können um die Veröffentlichung dieser 20 Seiten noch zu verhindern.

Etwa Grossterror könnte kommen. Der Insider hat in seinem Kommentar 19:10 auf Leser über HG gestern auch etwas angedeutet.WE.

Neu:

[19:15] TE: QAnon: Obama fällt über Spygate

Neu:

[11:10] Vera Lengsfeld: New York – eine Spätherbstreise

[10:20] TE: QAnon erwartet Ereignisse von biblischem Ausmaß

Neu:

[18:00] TE: Donald Trump: Ich will, dass sie mich anklagen!

[14:15] FMW: Neuer Krisenauslöser in den USA? Die Mega-Eruption des Vulkans rückt näher

Die Amerikaner haben es einfach mit den Krediten.WE.



[12:30] PTV: Mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Bill und Hillary Clinton! Die komplette „Clinton-Death-List!“

Neu:

[18:50] NTV: Abstimmung über Trump kommt Demokraten leiten Amtsenthebungsverfahren ein

[18:45] Silberfan zu Impeachment-Verfahren: Trump spricht von „perfekten“ Telefonaten und appelliert an die Gründerväter

WE hat heute kommentiert, dass es sich um eine Show handelt. Davon bin ich eigentlich auch überzeugt, denn so "neben der Spur" können die Demokraten auch nicht sein, wie vor allem dieser Adam Schiff sich während der Anhörung verhalten hat, sogar Twitter hat er verfolgt um einer angeblichen Zeugin daraus auch noch vorzulesen! Durch den Senat werden sie nie durchkommen, es sei denn die Republikaner schwänzen die Abstimmung. Dass die Demokraten bzw. DeepState sich immer tiefer ins Grab schaufeln, weil sie völlig undemokratisch agieren, soll wohl das Ziel sein, aber auch Republikaner sollen sich selbst zerstören, denn am Ende soll ja nichts mehr davon übrig bleiben und es laufen alle Vorbereitungen für die Verhaftungswelle, die noch 2019 beginnen soll - wir werden sehen!

Ja es ist eine Show, bei der sich alles Linke unendlich blamieren wird.WE.



[11:25] Zeit: US-Regierung streicht wichtige Sozialleistung

Die USA wollen die Lebensmittelhilfe für rund 700.000 Menschen kürzen und sie so zwingen, schneller eine Arbeit aufzunehmen. "Grausam" nennen das die Demokraten.

Das Food Stamps Programm ist auch komplett ausgeartet.WE.



[8:15] TE: Anhörung Amtsenthebung: Juraprofessor empfiehlt der Öffentlichkeit, sich aufgrund mangelnder Beweise davon zu distanzieren

[9:15] Leserkommentar-AT:

Die Verbissenheit, mit der die Demokraten das Ziel verfolgen, Trump endlich abzuschießen, spricht dafür, dass es sich nur um einen Racheakt der Demokraten handeln könnte, dafür, dass die Republikaner damals den Demokraten Bill Clinton aus dem Amt gejagt haben. Allerdings gab es bei Clinton eine Monika Lewinsky, und gegen Trump gibt es bis jetzt keinerlei Beweise und nur einen Haufen unglaubwürdige Zeugen. Die beiden Biden-"Elefanten" im Raum wollen und dürfen die Demokraten auf keinen Fall sehen.

Ich denke, dass wir eine grosse Show sehen, die durch Manipulation und Erpressung gemacht wurde.WE.

Neu:

[18:15] ET: Trotz Sexskandal: Hillary Clinton hielt zu Harvey Weinstein – einem ihrer größten Gönner

[15:45] Guido Grandt: Dan Davis im Interview mit GUIDO GRANDT: „Die Hexenjagd auf Donald Trump beginnt erst jetzt richtig!“

[8:10] TE: QAnon: Seid bereit, Anons. Das öffentliche Erwachen steht bevor

Neu:

[12:20] ET: Selenskyj: Es gab keine „ich geb‘ dir dies – du gibst mir das“-Absprachen mit Trump

[9:05] Auch Obama warnt: Demokraten-Politiker rutschen nach links – Wähler folgen

Neu:

[9:15] TE: USA – In acht Tagen ist Zahltag und Trump wird ernten

