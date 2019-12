Informationen Europa

Neu:

[14:15] ET: Tony Blair macht Labour-Chef Corbyn für krachende Wahlniederlage verantwortlich

[8:30] Buchvortstellung: Tomáš G. Masaryk — ein Sohn des Kaisers? Dieses Buch macht es wahrscheinlich.

Man kann natürlich die perlenkettenartige Aneinanderreihung von Indizien, dass dem jungen Franz Josef anlässlich eines Aufenthalts in Mähren eine attraktive Frau zugeführt wurde, mit der er einen Sohn zeugte, auch als Spekulation bezeichnen. Doch Glockner spekuliert nicht, er stellt fest. Viele wichtige Ereignisse in der Kindheit und frühen Jugend Masaryks lassen sich nur dadurch erklären, dass von Seiten des Kaiserhauses direkt oder indirekt eingegriffen wurde. Aber auch Vorkommnisse im späteren Leben des Doktoranden, Dozenten, Professors und zweimaligen Abgeordnten zum österreichischen Reichsrat, T.G. Masaryk, lassen vermuten, dass der Kaiser das Schicksal seines illegitimen Sohn sehr lange Zeit mitverfolgte.

Der Autor des Buchs dürfte recht haben. Ein solcher Aufstieg aus der Unterschicht war damals nur durch Förderung durch höchste Stellen möglich.WE.

[16:10] ET: Brexit-Abkommen soll vor Weihnachten stehen – Verlierer Corbyn will bis Frühjahr im Amt bleiben

[16:00] ET: Henryk M. Broder: Briten haben sich vom „Brüsseler Bevormundungszirkus“ befreit

[14:30] Anderwelt: Läutet Boris Johnsons Wahlsieg das Ende des englischen Jahrhunderts ein?

[16:00] Der Mitdenker:

Der Wahlsieg Johnsons läutet nicht nur das Ende des "englischen Jahrhunderts" ein (m.E.n. war das das letzte - s. 2. WK), sondern das Ende des EU-Kraken, das Ende des überbordenden Wahnsinns, das Ende der Eroberung unserer Länder, das Ende des Taschenfüllens der Demokratten, auch das Ende der Weltüberbevölkerung.

Der Domino-Effekt wird folgen, keine Frage. Italien, Belgien - alles Pulverfässer, wo man nicht mal einen halben Kilometer weiter zündeln darf, sonst geht die Bude hoch. Die dummen Äußerungen von irgendwelchen Schwaflern, die derzeit über das schwadronieren, was 2050 sein wird, sind wirklich lächerlich und zeigen, wie abgehoben man denkt und spricht, wenn das Geld immer von oben kommt, in perversen Größenordnungen, so man mit dem gewöhnlichen Volk vergleicht.

Vor langer Zeit hieß es: Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit, mal sehen, wie die Losung für 2020 sein wird. Ich könnte mir auch Sprechchöre vorstellen, wie z.B.: Demokratten weg - ihr seid Dreck (wie 1989), aber nach dem Invasorenangriff bleibt wohl keine Zeit mehr für Transparente oder Aufmärsche. Anfang der 60er gab es einen Film: "Rette sich, wer kann", das trifft den Kern, wenn die S. angreifen.

Auch die EU kommt weg.WE.

[9:10] Achgut: Frankreich im Streik – ein Bericht aus Paris

[15:10] ET: „Werde den Unsinn beenden“: Johnson will Brexit nach Wahlsieg „fristgerecht“ Ende Januar umsetzen

[13:50] Focus: Sieben Brexit-Missverständnisse, die man den Deutschen als Fakten einreden will

[13:05] Geolitico: Wahlsieger ist der britische Souverän

[9:10] MMNews: Brexit = EU-Exitus?

Das Oberkommando der Öffentlich-Rechtlichen und des SPIEGEL gibt bekannt, dass unser Meinungsführer Claus Kleber heute Nacht in seinem Befehlsstand im "heute-journal"-Studio, bis zum letzten Atemzuge gegen den Brexit kämpfend, für Europa gefallen ist.

Für die "Meinungsführer" war diese Wahlnacht fast so schlimm wie die letzte US-Wahl.

[10:15] Leserkommentar-DE:

Meine Eltern sind geschockt, da hat das deutsche Staats-TV ihnen über Jahre Berichte geliefert, die Briten hätten den Brexit gar nicht haben wollen und wären getäuscht worden, jeden Tag gab es in der Tagesschau "Massendemos" für die EU-Diktatur und jetzt das! Wichtig ist: der eigentliche Freiheitskämpfer war in den letzten zwei Jahrzehnten Nigel Farage und die UKIP dann Brexit-Partei, ohne sie hätte es nie eine Abstimmung gegeben.

[12:30] Der Bondaffe:

Herrlich, Kleber & Co rotieren im tiefroten Bereich. Um das deutsche Mainstreampublikum bei Stange zu halten, müssen die Lügen jetzt noch größer und mehr werden. Das funktioniert eine Zeitlang, im wahrsten Sinne bei realistischer Betrachtung eigentlich schon zu lange, aber dann bricht das Lügenkartenhaus zusammen. Immer schneller, immer dümmer, immer dreister. Aber das geht schon viele Jahre so und das Volk läßt sich nicht ewiglich bescheissen. Genüsslich kann man da zuschauen wie die Herrschaften die Nerven verlieren. Kleber soll ruhig weitermachen, dieser Job macht sowieso krank und wie es sich aus geht, vermag keiner zu sagen. Da schwimmen die Felle davon und man kann nichts machen. Schauen wir zu bei den letzten Zuckungen des Mainstreamfernsehens und Mainstreamrundfunks. Die Gesichter die Propaganda wird man nie vergessen.

[13:30] Sollte der Kleber in einem Krieg fallen, hätten wir natürlich nichts dagegen.WE.



[8:00] Focus: Wahl in Großbritannien im News-Ticker Konservative von Boris Johnson erringen absolute Mehrheit

Es war klar, dass der extrem linke Moslem-Verehrer Corbyn verlieren wird.WE.

[9:50] ET: Großbritannien: Heute dritte Parlamentswahl in vier Jahren

[16:25] ET: Frankreich: Aufrufe zu verschärften Streiks – Gewerkschaften lehnen auch entschärfte Pläne zur Rentenreform ab

Die Regierung hat also schon in Stück nachgegeben...

[13:15] Unzensuriert: Frankreich Kampagne zur Etablierung von Arabisch als eine „Sprache Frankreichs“

Die Araber dort zeigen ihre Macht.WE.

[14:25] ET: Streiks in Frankreich gehen weiter: Lehrer, Juristen und öffentliche Stellen stellen Arbeit ein

In Frankreich bleibt das Reisen kompliziert. Wegen eines großen Streiks gegen die geplante Rentenreform kommt es zu massiven Behinderungen.

In anderen Staaten versucht man aus Angst vor solchen Protesten gar keine Rentenreform.WE.

[18:00] Leserkommentar-DE:

Das die Privilegien abgeschafft werden sollen ist nur gerecht. Mit 50 in Rente, wer soll das finanzieren? Aber egal, ob die Franzosen sich durchsetzen oder nicht. Die Privilegien fallen früher oder später.

Mehrere Präsidenten haben es schon versucht und sind an solchen Generalstreiks gescheitert.WE.

[18:15] ET: Größte Proteste in Frankreich seit den Gelbwesten-Demonstrationen – Macron nicht kompromissbereit

[8:15] ET: Frankreich droht Stillstand durch Generalstreik

[13:45] ET: Malmö am 1. Advent: Schwedische Kirche weiht erstes LGBT-Altarbild ein

[16:00] Der Mitdenker:

Diese abartigen Perverslinge, die den Volksverrat, von Anfang an, unterstützt haben, gehören eingesperrt. Es ist die Verhöhung des Glaubens, das bewußte Zerstören der christlichen Werte und das zeigt, wie Staat und Kirche das gleiche Ziel verfolgen - die Zerstörung dieses Kontinents. Es geht immer mehr in Richtung Planet der Finsternis. Das kann ein normaler Mensch kaum aushalten.

Die Evangelen sind derzeit einfach so.WE.

[10:00] ET: Erdogan nennt Macron „hirntot“ – Frankreich bestellt türkischen Botschafter ein

[9:45] ET: Neuwahlen im Dezember: Johnsons Konservative in Großbritannien in Wählergunst weit vorn

[14:00] Insel Diego Garcia: Chagos-Archipel: London ignoriert UN-Beschluss und eigenes Gericht

[12:25] Gelbwesten-Proteste: Macron entfesselt ein Massaker an seinem eigenen Volk

[17:30] ET: Boris Johnson will Brexit-freies Weihnachten

[15:30] Silberfan zu The night Prince Andrew went to a 'hookers and pimps' party with Heidi Klum and his good friend, Jeffrey Epstein's procurer Ghislaine Maxwell

Wir warten alle gespannt darauf was Heidi Klum im Espteinsumpf getrieben hat, vielleicht Mädchenzubringer oder selbst am rituellen Missbrauch beteiligt?

Der richtige Umgang für einen Prinzen ist das wirklich nicht. Hat er noch nichts von "Noblesse Oblige" gehört?WE.

[19:00] Leserkommentar-CH:

Im Umfeld von Heidi Klum soll es noch ein paar andere interessante Typen geben. Etwa der einstige F1-Teamchef.

Nicht einmal niederer Adel geht zu solchen Parties von Huren und Zuhältern. Schon gar nicht lässt man sich dort fotografieren.WE.

[17:15] Focus: Epstein-Skandal Affäre um Prinz Andrew: Hat die Queen Familie und Hofstaat noch im Griff?

[15:00] ET: Ist Prinz Andrew jetzt endgültig in Ungnade gefallen? Die Liste seiner Skandale ist lang

[15:00] Leserzuschrift-FR: Moslems verschwunden:

Habe gerade eine Rundfahrt gemacht, insgesamt beunruhigend, im Dorf vor dem Cafe eine Gruppe Musels, offenbar voller Uebermut, rauchen , trinken Kaffee, machen Gluecksspiele! sind offenbar guter DInge, begutachten wer kommt. Im Stadtbild insgesamt sind die Musels verschwunden, keine Kopftuecher und Kinderwagen an den Bushaltestellen; auch im Muselviertel nicht. Ich bleibe weiter wachsam.

Möglicherweise haben sie ein Vorwarnung bekommen und bereiten sich auf ihren Angriff vor. Vor einigen Tagen kam eine eigenartige Info aus Deutschland, wonach man einen islamischen Angriff aus Frankreich erwartet.WE.



[13:55] ET: „Die Stimmung im Land ist zu negativ“: Präsident Macron stellt Landsleuten schlechtes Zeugnis aus

[17:20] Jouwatch: Redeverbot wie im Kommunismus: Schwedens Demokratie am Ende

Da oben ist alles noch viel extremer als bei uns.WE.

[8:30] TE: Epstein – Prinz Andrew von allen öffentlichen Aufgaben entbunden – deutsche Übersetzung

[10:30] Der Bondaffe:

Jetzt wird es eng. Jetzt ist es öffentlich, daß der Mann ZUVIEL weiß. Lange Tunnelfahrten mit dem Auto sind nicht zu empfehlen.

So wie bei Diana?WE.



[8:20] Guido Grandt: UM KOPF UND KRAGEN: „Queen-Sohn & der elitäre Pädo-Sumpf!“ – Prinz Andrew tritt von allen royalen Ämtern zurück!

[8:45] Leserkommentar:

Jetzt stellt sich nur die Frage ob auch die Queen davon wusste und es damit geduldet hat. Anscheinend kommt nun der Systemwechsel überall gleichzeitig.

Ich nehme an, dass sie davon gewusst hat. Sie dürfte wissen, dass die Windsors weg kommen. Ein Exil hat sie sicher auch schon.WE.

Schweden:

[14:45] ET: Gewaltexzesse im Links-Staat: „Schweden wollen Multikulti – aber nicht im eigenen Wohnviertel“

[18:15] Leserzuschrift-FR: kurzer Update zur Lage in Frankreich:

Habe heute ein bisschen Revolutionstourismus gemacht, bin am nahen Verkehrskreisel entlang zum Supermarkt gegangen fuer letzte Einkaeufe, die Gelbwesten sind in der Gegend wieder aktiver und haten den Verkehrskreisel besetzt inklusive kleines Lagerfeuer, Polizei von allen Seiten , haben geraeumt, Demonstranten und Polizei standen sich gegenueber, Stimmung angespannt:

Im allg schlechte Lage, auch hier Entlassungen, ZUsammenbruch von Geschaeften, alles was nicht unbedingt ueberlebensnotwendig ist hat zu kaempfen, Schliessung von Geschaeften, sogar der Wochenmarkt ist weniger belebt.

Im Macron-Land bricht also auch alles zusammen.WE.

[20:00] Leserkommentar-FR:

Es ist schon sehr bezeichnend, dass man das Tafelsilber jetzt so verscherbelt, wie zb die staatliche Lotteriegesellschaft FDJ zu 50 Prozent. Banken bieten schon Anteile an. Aber auch in Schulen und Gymnasien wird gekuerzt, die Budgets verkleinert ,so dass Schulen schon Einnahmeprobleme fuers naechste Jahr haben und auch die zugesagten Zuschuesse fuer Klassenfahrten wurden in einigen Faellen schon seit Juni nicht bezahlt,weil die Schulen vergeblich auf Geld warten.Selbst in praktischen Schulen kann keine Arbeitskleidung mehr gestellt werden.

Vive le Roi Luis XX. So viel Französisch kann ich noch.WE.



[14:45] ET: Erster Jahrestag der „Gelbwesten“-Proteste: Kundgebungen, Blockaden und Tränengas

[9:10] Achgut: Hundert Aufrechte - Französische Wissenschaftler gegen Meinungsterror

[17:45] PI: Migrantenbanden verwandeln Teile des Königreichs in ein Kriegsgebiet Schweden 2019: Bombenterror wie in Afghanistan

[14:15] MB: Multikulti sei dank: Hexerei nun ein Straftatbestand mit vierstelliger Fallzahl bei Kindern, Tendenz stark steigend

[16:00] Der Bondaffe:

"Hexerei" sollte man das nicht nennen. Zumindest nicht juristisch, das ist dehnbar wie ein Gummiband und dann wären die Hexenverbrennungen nicht weit. Wie hier geschieht ist aber "spiritueller Mißbrauch" in vielen Variationen. Das ist definitiv Kindesmißbrauch und hat mit Hexerei nichts zu tun. Es kann auch "religiöser oder schwarz-magischer Kindesmißbrauch" genannt werden.

Mit den Einwanderern kommen auch deren alte Bräuche mit.WE.

[14:55] PAZ: Volkstumspolitik mit Zugereisten: Rom nutzt Asylsucher zur Schwächung der deutschen Volksgruppe in Südtirol

Die Massenzuwanderung hat nicht nur ganze Stadtteile verändert. In einigen Ländern Europas wird sie auch geschickt von Politikern genutzt, um nationale Minderheiten, darunter auch die deutsche, zu zersiedeln und zu schwächen.

Damals wie heute: Minderheiten müssen sich der Mehrheit beugen.

[18:45] Bewohner Südtirols bezeichnen die Situation dort als "nicht mehr auszuhalten". Alles ist voll mit Moslems.WE.

[19:50] Leserkommentar-AT:

Ich wollte mir heuer auf dem Weg zum Gardasee die Stadt Bozen ansehen. Angesichts der unglaublich vielen Neger bei der Parkplatzsuche im Zentrum bin ich ohne auszusteigen weitergefahren!

[20:00] Das neue Kaiserreich ruft auch Südtirol.WE.

[8:15] Spiegel: Umweltschutz Niederlande beschließen Tempo 100 auf Autobahnen

Ist es nicht tröstlich, dass andere Staaten auch von Vollidioten regiert werden? Von noch größeren Vollpfosten als unsereins? Oder ist es eher erschreckend?

Ich halte das für einen Handler-Befehl. Wenn man weiss, wobei der Ministerpräsident mitgemacht hat, dann versteht man es.WE.

[9:30] Leserkommentar-AT:

Warum nicht Tempo 30? Das schont die Umwelt noch viel mehr. Wenn Greta noch einmal im TV einen hysterischen Anfall bekommt, dann werden die Regierungen dafür sorgen, dass die Kfz-Besitzer ihre Autos über die Autobahnen schieben müssen. Bewegung soll ja so gesund sein.

Das können auch die Handler nicht durchsetzen.WE.

[18:15] Der Bondaffe:

Noch heißt es "Autobahn". Es dauert nicht mehr lang. Dann heißt es "Fahrradbahn" oder "Hollandrad-Express-Drive".

[12:50] ET: „Politische Tat“: Junger Student in Frankreich verbrennt sich selbst – Studentenproteste weiten sich aus

[13:55] Der Mitdenker:

Ein Studienjahr das dritte Mal wiederholt? Na Donnerwetter, das gab es, zu unserer Zeit, nicht. Wer zu blöde war, der wurde geext, nach der Wiederholungsprüfung, Ende Gelände. Vielleicht hätte es der Knabe mal mit Lernen versuchen sollen?? Diese ewigen Studenten sind auch so ein eklatanter Systemfehler, der weg muß. Wie wäre es mit ordentlicher Arbeit ? Aber nein, es muß ja ein "Pätschler" oder irgendsoein Pseudo-Abschluß sein. Wer sich verbrennen will - nur zu, das ist natürliche Selektion.

[14:15] Der Frust unter den Studenten dürfte enorm sein.WE.

[9:05] (Jugend)Banden & Co: Schweden im freien Fall: Städte bereits im Kriegszustand!

[18:10] ET: Farages Brexit-Partei lässt den Tories in mehr als 300 Wahlkreisen den Vortritt

[8:35] NTV: Sozialisten und rechtsextreme Vox gewinnen

[8:25] UZ: Soros-Jünger als Bildungsminister: „Neue Erzählung schaffen“ – Wie in Österreich

[13:10] Leserkommentar-DE:

...und Schwubdiwupp hatte ich mein Frühstück wieder vor mir. Die Woche fängt gut an.

[10:30] Spanier wählen zum vierten Mal in vier Jahren ein neues Parlament – Sozialisten gelten als Favorit

Wozu gibt es dort eigentlich einen König?WE.

[15:00] Leserzuschrift-DE zu Griechen blockieren Busse mit Flüchtlingen - hunderte Migranten müssen umkehren

"Gegen Menschenhandel, gegen Schleuser, gegen die Zerstörung unseres Ortes" - mit diesem Aufruf gingen Bürger der nordgriechischen Stadt Vrasna auf die Straße. Ihre Blockade zwang acht Reisebusse mit rund 400 Migranten zur Umkehr - die Menschen, die von der Insel Samos kamen und künftig in Vrasna leben sollten, wurden anderweitig untergebracht. Seither häufen sich die Demonstrationen.

Nicht nur in Deutschland, wie es aussieht, ist die Welt voller Nazis. Da werden wohl von unserer Regierung die Gelder gestrichen. Hat für den Steuerzahler natürlich einen Vorteil.

Auch die Griechen haben einfach genug von den Flüchtlingen. Solche Aktionen hat es anderswo auch schon gegeben.WE.

[10:30] Focus: Analyse unseres Partner-Portals "Economist": „Hirntod“ der Nato: Macrons düsterer Appell an Europa verdient eine Antwort

[10:00] Zuerst: Der Bürgerkrieg ist nicht mehr fern: Immer mehr Hinterhalte gegen Polizisten in Frankreich

[8:35] Achgut: Migration: Frankreichs Kehrtwende

Nachdem sich die Partei von Marine Le Pen weiter im Aufwind befindet, nimmt der Druck auf Präsident Macron zu – vor den Kommunalwahlen in etwa sechs Monaten – neue Regeln für die Einwanderung zu finden. Ab kommendem Sommer sollen in Frankreich Quoten für qualifizierte Einwanderer gelten – nicht nach Herkunftsland, sondern nach Beruf.

Der Antrieb liegt in der Angst vor schlechten Wahlergebnissen.

[8:50] Leserkommentar-DE:

Auf Quoten für qualifizierte Einwanderer wird sich die Migrationsindustrie sehr schnell kreativ einstellen ... Qualifizierungsnachweise können auch gefälscht werden. Oder die Qualifikation muss nur glaubwürdig aussehen. Ich sehe schon das Aufblühen der Qualifizierungnachweiskorruption und das Entstehen von Zeugnissen aus dem Nichts, mit genug Schmiergeld geht alles. Deshalb wäre das Austauschen der linken Mitarbeiterschaft in den sozialen Behörden das A und O.

[10:05] Leserkommentar-AT:

Man hält uns wirklich für dumm. Was nützen Fachkräfte wenn die Wirtschaft an die Wand gefahren wird. Zuerst erzählt man uns wir brauchen unbedingt Fachkräfte und schaufeln Europa mit Migranten voll. Dann wird die Wirtschaft mit Regeln und Pseudoglauben (Klima) totgefahren. Und sie glauben immer noch wir sehen deren Handlungen und Absichten nicht.

[14:00] Diese Quoten wird man nicht mehr brauchen, denn bald werden Massen von Fachkräften auf der Strasse stehen.WE.

Neu:

[18:45] ET: Italien führt an staatlichen Schulen ab 2020 „Klimaunterricht“ ein

Italiens Bildungsminister Lorenzo Fioramonti erklärte, dass Italien das erste Land der Welt sein wird, in dem die Erforschung des Klimawandels an Schulen zur Pflicht gemacht wird, kündigte der Fünf-Sterne-Politiker am Dienstag an. Entsprechend dem dazu verabschiedeten neuen Gesetz werden sich alle Schüler staatlicher Schulen ab Beginn des nächsten Schuljahres rund eine Stunde pro Woche mit Nachhaltigkeits- und Klimafragen befassen müssen.

Schlauerweise sollte im Gesetz stehen, dass diese Unterrichtsstunde nicht am Freitag stattfinden soll.

[17:15] Jouwatch: „Hass-Protest“ in Griechenland: Mit Schweinefleisch und Bier gegen muslimische Einwanderer

Auch hier schäumen deswegen die Linken. Die haben überall des selbe Gehirnwäsche-Programm bekommen.WE.

[18:20] Leserkommentar-DE:

Ja, es wäre wünschenswert, wenn in Griechenland sich der Funken entzünden würde. Von einem Freund weiß ich, der dort sein Boot hat, daß die Linken dort fürchterlich sind. Da hat so ein illegaler Kulturbereicherer Bänke, Mülleimer und Autos beschädigt und die Menschen waren sehr aufgebracht. Aber die linken Kampfsäue verteidigten dieses Goldstückchen. Er ist traumatisiert und kennt unsere Gepflogenheiten eben nicht, man müsse eben Nachsicht zeigen.... Mein Freund sagte darauf, daß er aber schon weiß, was seine Hose ist oder kann er seine Hose zerschneiden? Darauf hin wurde die linke Kampfsau richtig giftig und betitelte ihn als „deutschen Nazi“, was beinahe dazu geführt hätte, daß die geschädigten Griechen ihr an die Gurgel wären. Es kocht richtig in Griechenland!

[19:00] Es läuft überall das selbe Schema ab, mit kleinen, nationalen Unterschieden.WE.

[13:10] MB: Britisches Gesundheitssystem verweigert „rassistischen“ und „sexistischen“ Patienten die Behandlung

[14:20] MB: Bürgerkrieg in Frankreich: Banden präparieren Autos vor dem Anzünden mit Aerosolbomben, um Feuerwehrmänner gezielt zu verletzten

[13:10] ET: Fachkräftemangel: Frankreich will per Quote jährlich 33.000 Ausländer ins Land holen

In diesem Bereich ist Nachhaltigkeit kein Thema.

[13:35] Der Bondaffe:

Tja, liebe Franzmänner. Da seid ihr etwas spät dran. Da haben die deutschen, österreichischen und schweizer "Kollegas" die Facharbeitermärkte in Osteuropa schon abgegrast. Auch aus Spanien und Portugal holt man schon die Leute nach D-A-CH. Was eine Katastrophe für all diese Länder ist, weil nämlich die Fleißigen und Willigen im eigenen Land fehlen.

[13:30] ET: „Stumpfsinnige Gewalt… von Dummköpfen“: Französische Regierung verurteilt Gewalt in Pariser Vorstadt

Rund 30 junge Krawallmacher hatten in der Nacht zum Sonntag in Chanteloup-les-Vignes westlich von Paris Polizisten mit Molotow-Cocktails angegriffen.

Wer Polizisten mit Molotow-Cocktails angreift, ist also einfach nur ein ... Dummkopf...

[13:35] Krimpartisan:

Bei autochthonen Franzosen wären die «Dummköpfe» sicher potentielle Mörder gewesen... ... ...

[15:15] MB: Griechenlands Geschichte zeigt: Es handelt sich dabei um kein Land mit Schulden, sondern einen Schuldendienst im Besitz eines Landes

[10:20] Leserzuschrift-DE zu Skandal in Spanien : Wegen Vergewaltigung angeklagt: Gericht spricht fünf Männer frei – weil das Opfer bewusstlos war

Statt die fünf Angeklagten wegen Vergewaltigung schuldig zu sprechen, verurteilten sie die Richter wegen sexueller Belästigung. Dafür bekamen die Männer Haftstrafen zwischen zehn und zwölf Jahren. Eine Verurteilung wegen Vergewaltigung hätte Freiheitsstrafen zwischen 15 und 20 Jahren bedeutet.

In ganz Europa gibt es immer mehr empörende Gerichtsurteile derjenigen, die auf einem anderen Stern zu leben scheinen: Gutestmenschenrichter im Beschützungsmodus für Migranten. Seit der unsäglichen Willkommenskultur ist Mord nur mehr Streit mit Todesfolge und Vergewaltigung nur noch sexuelle Belästigung, sofern der Täter zur bunten Schutzgruppe zählt.

[13:35] Der Mitdenker:

Damit haben sich die spanischen Richter auf das Merkel-Urteilslevel begeben ( ob das schon länger der Fall ist, weiß ich nicht, mir sind bis dato, aus Spanien, keine Schandurteile bekannt). Das ist geradezu abartig, ich kann es nicht glauben. Ein Schlag ins Gesicht jedes normal denkenden Menschen, einfach bösartig, geradezu wahnsinnig. Eine so abscheuliche Tat wird verharmlost - knapp an 5 h Fernsehverbot ging das Urteil vorbei. Diese Sorte Volksverräter gibt es nicht nur in Deutschland.

[14:00] Die Staatsanwaltschaft kann sicher in die Berufung gehen. Dann kann man das Urteil in einer höheren Instanz korrigieren.WE.

[15:20] Der Schachspieler zum Mitdenker:

Ja, diese Sorte Volks-Unfrieden-Stifter gibt es auch in AT. Wurden doch, noch gar nicht so lange her, bei einer Gruppenvergewaltigung durch 3 “Goldstücke“ einer 15Jährigen in Tulln, N.Ö., alle 3 Täter mangels an “Beweisen“ oder sonstigem Irrwitz frei gesprochen. Dem ganzen Wahnsinn wurde dann auch noch die Krone aufgesetzt in dem dieses arme Mädchen oben drein noch mehr oder weniger als blöd oder Sonstiges dargestellt wurde, weil sie angeblich nach Aussage der Täter “freiwillig“ mit diesen Affen sexuell verkehrt hätte, laut Angaben der Gutmensch-Medien. - Natürlich wurde den 3 Primaten geglaubt.

Das Mädchen hat sich dann später das Leben genommen.

M.E. hätte doch der Tatbestand des sexuellen Verkehrs mit einer Minderjährigen genügt um eine Verurteilung zu erreichen. Vielen Dank an die gerechte Justiz.

Zuerst hat der "schwarze" Bürgermeister versucht, die Vergewaltigung zu vertuschen.WE.

[14:20] Achgut: Kippt Viktor Orbán bei der nächsten Wahl?

[18:20] MB: Frankreichs „urbaner Guerillakrieg“ schwappt in die Provinz über: Schulkomplex abgefackelt, Polizei und Feuerwehr in Hinterhalt gelockt und mit Steinen und Böllern beworfen

[12:45] PAZ: Frankreichs Rechte soll einiger werden

[12:45] ET: Meinungsfreiheit am Ende: In Frankreich herrscht intellektueller Terror

