Informationen Österreich

Neu:

[8:30] Krone: Detektiv beauftragt Strache ließ seine Freunde bespitzeln!

Jetzt macht man den HC fertig.WE.



[8:30] Andreas Unterberger: Das Ende des Rechtsstaats: Wenn Staatsanwälte Richter ersetzen

Ja, die sind links-grün und werden daher Humus.WE.

[10:45] Der Mitdenker:

Rechtsstaat ? Da kann ich nur drüber lachen. Das Recht, das hier gesprochen wird, ist das Recht der Merkelgötter, im Nachbarland wird es kaum anders sein. Der STAATSanwalt heißt nicht umsonst STAATs anwalt, er vertritt ebendiesen. Und da der Staat will, daß Autochthone mit aller Härte bestraft werden, die Invasoren jedoch, was immer sie anrichten, mit 4 Stunden Fernsehverbot bestraft werden, erkennen wir, wo die Reise hingeht.

Wir erinnern uns an den Hamburger Richter, der gern als "Richter Gnadenlos" benannt wurde. Gesetze waren, zumindest damals, dazu da, benutzt zu werden, denn in einem Land, wo Strafvollzugsanstalten edlen Hotels gleichen, wo der Knast Weihe ist, um in höhere kriminelle Sphären aufzusteigen, da hob er sich wohltuend ab - und mußte natürlich weg.

Wir erinnern uns, es war, diese Woche, an die junge Richterin, irgendwo in den 70er oder 80ern geboren, die den 93-jährigen alten Mann fertigmachte, bei der Wort-und Tonwahl auch einen Herzinfarkt billigend in Kauf nahm, über Dinge sprach, die nicht einmal ihre Eltern erlebt haben, geschweige denn sie selbst. Die Kommentare waren ganz richtig, dann muß auch die Köchin der ehem. SED-Bezirksleitung eingesperrt werden, denn schließlich hat sie für die Partei gekocht, die den heute so genannten Unrechtsstaat geschaffen und erhalten hat. Auch der Hausmeister war gewiß ein pöser Mann, keine Frage.

Aber die Methode funktioniert, zumindest bis zum Systemabbruch, auf das Prächtigste. "Haltet den Dieb", Jeder weiß, wer es ruft. Im Grünfaschismus werden Greisinnen eingesperrt, weil ihre Beweise sehr gefährlich für die Schulmeinung sind, werden Bücher auf den Index gesetzt, weil die sog. Demokratie keine Argumente hat, diese zu widerlegen und wahrhaft Intelligente, wie z.B. Udo Ulfkotte, sterben ganz plötzlich - er war Einer von denen, der dem System die Larve vom Gesicht gerissen hat.

Die Dämonkratie, die derzeit herrscht, die uns sehr bald das allerletzte Geld, über irre Sprit-und sonstige Energiepreise aus der Tasche zieht, die bei 18-jährigen Bloggern Hausdurchsuchungen macht, die Menschen hervorbringt, die bei der Polizei anrufen, weil jemand falsch parkt, ja, die uralte Blockwartmentalität ist nicht tot, die den Genozid mit Höchstgeschwindigkeit vorantreibt, ist ein übles System. Mal sehen, wann die Geschichte Einsehen hat.

Diese Justiz kommt weg.WE.

Neu:

[19:00] ET: FPÖ-Chef Hofer bietet Kurz Koalition an – und würde dafür auch auf Kickl verzichten

Hier erkennt man, dass es mit den Grünen nicht geht. Es ist "Verwirrung" reingekommen, die ich aber durchschaue.WE.



[17:15] Unzensuriert: Der Verfassungsgerichtshof als Migrationsgerichtshof

Die Autorin hat recht: warum sollte unser Steuerzahler das zahlen?WE.



[17:15] Unzensuriert: Die „Kronen Zeitung“ und ihr hässliches Verhältnis zu den Freiheitlichen seit „Ibiza“

Krone schrieb blaue Wahlschlappen förmlich herbei

Die beiden letzten Wahlen waren Volksabstimmungen über Hrn. Kurz. Dazu musste man SPÖ und FPÖ massiv schädigen. Auch mit Hilfe der grössten gedruckten Medienorgel des Landes.WE.



[13:25] Krone: Brüsseler „Versenkung“ Mölzer: FPÖ hätte Strache ziehen lassen sollen

Was hier wirklich gespielt wird, durchschaut vermutlich auch Hr. Mölzer nicht.WE.

Neu:

[17:30] Krone: Während Kickl tobt SPÖ nach Sozialhilfe-Urteil: „Schande aufgehoben“

Die Aufhebung zentraler Punkte des neuen Sozialhilfe-Gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof hat ein innenpolitisches Erdbeben ausgelöst. Während SPÖ, Grüne und NEOS die Aufhebung begrüßen, übten ÖVP und FPÖ scharfe Kritik. „Die Höchstrichter stellen mit dieser Entscheidung den Magnet für unqualifizierte Zuwanderung wieder auf Maximalleistung“, beklagte der freiheitliche Klubobmann Herbert Kickl. Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hingegen sei dadurch eine „Schande für Österreich“ aufgehoben worden.

Es finden sich immer linke Höchstrichter für soetwas. Wo soll eigentlich die Schande sein? Für die SPÖ sollte es eigentlich eine Schande sein, dass der Steuerzahler dafür zahlen soll.WE.



[9:00] Kurier: Georg Willi Richtung Kurz: "Dann soll er halt Neuwahlen machen"

Das wäre ein Weg, weiter Zeit zu schinden, wird Hr. Kurz aber nicht mehr machen müssen.WE.

Neu:

[14:15] Leserzuschrift-AT zu Jetzt neuer Anlauf Wiener wartet seit 27 Jahren auf Gemeindewohnung

Sein größter Fehler dürfte sein, dass er die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt... - ohne gibt's nämlich sofort Wohnung und Unterstützung ohne Ende.

Wahrscheinlich ist es so.WE.



[8:00] Krone: Kogler zu ÖVP-Vorstoß: „Lieber länger verhandeln als kürzer regieren“

Diese Koalition wird es nie geben. Das ist reines Zeitschinden von Hrn. Kurz.WE.

Neu:

[14:00] Krone: Verrückter Notfallplan Strache soll Geld, Gold und Benzin gehortet haben

Hr. Strache ist über das, was kommt, seit 2015 voll informiert. Warum soll er nicht vorsorgen?WE.

[14:25] Leserkommentar-AT:

Was für ein abscheuliches, rechtsextremes Verbrechen! Vielleicht hat er ja auch noch einen zweiten Würfel Butter im Kühlschrank oder sogar Ersatzbatterien fürs Radio?! Darüber dürfen sich die Schlafschafe jetzt wieder einmal entrüsten. Heute gibt es in der Krone ja wieder eine vernichtende Strache-Karikatur, nach dem Motto: "Unser tägliches FPÖ- und Strache-Bashing gib uns heute!". Ich werde die Karikatur am Wahltag nicht vergessen, wo Strache und Gudenus in eindeutiger Ibiza-Pose als Ratten dargestellt worden sind. Die Krone hat nach Ibiza eine 180°-Wendung vollzogen: Vom Regen in die Jauche. Dass sie mit ihren täglichen Angriffen und Verspottungen der Blauen aber auch über ihre eigene, langjährige Leserschaft drüberfahren, scheint diesen Schreiberlingen (noch) nicht bewusst zu sein. Aber es braucht ja auch etwas Zeit, bis das Echo zurück kommt.

Möglicherweise hat das mit dem neuen Mit-Eigentümer der Krone zu tun.WE.



[8:40] Krone: Fahrplan steht fest Kurz: „Ich will Anfang Jänner fertig sein“

Fernab der Krisen von Rot und Blau basteln ÖVP und Grüne immer noch an ihrem Koalitionsprogramm - und sind nun auf der Zielgeraden, wie Sebastian Kurz zur „Krone“ sagt. Der ÖVP-Chef schlägt auch inhaltliche Pflöcke ein: Ein Nulldefizit ist für ihn unumgänglich, neue Vermögenssteuern dürfe es indes nicht geben.

Ich denke nicht, dass Hr. Kurz mit einer Humuskomponente eine Koalition bilden wird. Ich sehe das als zeitlichen Hinweis auf den Systemwechsel.WE.



[8:40] Kurier: Hausdurchsuchungen bei Sellner waren laut Gericht rechtswidrig

Die Hausdurchsuchung bei mir war auch illegal. Laut dem Wissenden werden dafür einige Leute mit ihrem Leben bezahlen.WE.

[12:45] Leserkommentar-AT:

Wirklich mit allen Mitteln wird versucht, die berechtigte Kritik und die Anliegen von Österreichern zu diskreditieren, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, außer dass sie eine andere Meinung vertreten als die durch den Mainstream vorgegebene. Mittels Stasi-Methoden sollen kritische Denker eingeschüchtert und mundtot gemacht werden, - dabei bleiben die Drahtzieher feige im Hintergrund. Aber: "Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch alles an die Sonnen!" Zumindest werden die ungerechtfertigten Hausdurchsucher und Bespitzeler jetzt einmal in die Schranken gewiesen. Langsam muss man wohl bei den Anhängern und Vertretern der AfD in Deutschland so wie bei den Identitären von "Dissidenten" sprechen, so wie damals in der kommunistischen Sowjetunion. Es ist eine Schande, dass einem in unserer ach so "meinungsfreien" Gesellschaft überhaupt so ein Vergleich einfallen muss.

In meinem Fall ging das von Deutschland aus. Bisher habe ich noch nichts zurückbekommen.WE.

Neu:

[17:20] Unzensuriert: Die Medien und der Esel

[17:10] OE24: Zur DAÖ Noch drei FPÖ-Politiker wollen wechseln

[8:45] Kurier: Straches Rundumschlag gegen Gegner und Weggefährten

Einen Einzug in den Wiener Gemeinderat wollte Strache nicht ausschließen. Er brauche aber Zeit, um über weitere Schritte nachzudenken.

Welche Rolle er da genau spielt, weiss ich auch nicht. Ich nehme an, er wird sich bald in seine Fluchtburg verabschieden.WE.



[8:40] Andreas Unterberger: Asyl, Lehre und wie ein guter Kompromiss wirklich aussehen müsste

Die Macht der Linken dürfte jetzt sehr bald gebrochen werden. Gestern habe ich den nächsten Hinweis darauf bekommen, dass der Systemwechsel noch 2019 beginnt. Dann werden die alle abgeholt, alle Moslems müssen weg.WE.

[15:30] Leserkommentar-DE:

Zu "alle Moslems müssen weg": Was ist mit den recht gut Integrierten? Wenn das so kommt, wie Sie schreiben, dann wird das eine Völkerwanderung, die man sich nicht dramatisch genug vorstellen kann. Selbst ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das ablaufen soll. Aber wie soll es anders gehen, wenn zB friedliche Moslems, gewalttätigen Moslems Unterschlupf bieten (müssen)? Wie anders soll wieder Ruhe und Frieden ins Land kommen? Aber ohne große Verluste in der Zivilbevölkerung wird es auch nicht machbar sein.

In den Briefings hat man es mir so erklärt: einige Moslems dürfen zum Christentum konvertieren und dann bleiben.WE.

Neu:

[16:30] Kurier: "Eine Befreiung": Heinz-Christian Strache aus FPÖ ausgeschlossen, Der Verlierer heißt FPÖ

Jetzt ist er frei für die neue Partei.WE.



[8:00] Andreas Unterberger: K.O.-Sieg für Tschechien über Österreich

Was mit den Casinos Austria passiert, ist mir völlig egal. Vor Jahrzehnten war ich dort einmal drinnen, aus Neugier.

PS: was mir aber nicht egal ist, ist dass mir der Räuberhauptmann Pürstl das Raubgut nicht zurückgibt.WE.

Neu:

[16:45] OE24: Abspaltung von Wiener FPÖ DAÖ: Kam Parteikonzept von Stronach?

Sicher nicht nur das Parteikonzept. Strache war kürzlich bei Stronach.WE.

[18:45] Leserkommentar-AT:

"Strache, Gründer des Daöismus": Da wird wieder einmal ungewollt viel Arbeit für Cartoonisten und Kabarettisten geliefert. Man sollte glauben, alle hätten schon mit "Ibiza" genug gehabt. Und jetzt macht Strache "den Haider" mit einer neuen Partei, und mit einem wirklich "hatscherten" Namen.

[19:10] Ich durchblicke es selbst nicht wirklich. Entweder wird Strache dazu erpresst, oder er kann ohne Politik nicht leben.WE.



[13:00] Krone: Klubaustritt FPÖ-Rebell Baron macht Weg für Strache frei, FPÖ Wien zersplittert Drei Strache-Unterstützer gründen neue Partei

Die Partei von Baron, Klaus Handler und Dietrich Kops, die aus der Wiener Partei ausgetreten sind, werde „Die Allianz für Österreich“ (DAÖ) heißen, kündigte man an. In Anlehnung an die Gründung des BZÖ wird im Netz bereits über ein „Bündnis Zukunft Ibiza“ gespottet.

Der Name der neuen Partei ist auf jeden Fall komisch.WE.



[16:50] OE24: Hausbesitzer schoss auf Eindringling Schmerzensgeld für Einbrecher: Empörung über Urteil

[12:00] Leserzuschrift-AT zu Keine Notwehr Auf Einbrecher geschossen: Hausbesitzer verurteilt

Solche Skandal-Urteile sind nur eine Einladung für Verbrecher! - Hoffentlich trifft es auch mal die Verursacher solcher Rechtssprechung!

Daher kommt die heutige Justiz komplett weg.WE.

[13:50] Leserkommentar-DE:

Ein Hausbesitzer muss den Einbrecher erschießen und nicht anschießen, dann ist es Notwehr, weil der Einbrecher nicht mehr Aussagen kann.

Es kommt leider auf die Interpretation durch die Richter an.WE.



[9:45] Unzensuriert: SPÖ Langenzersdorf Notorischer FPÖ-Beschimpfer kam SPÖ-Parteiausschluss zuvor

Neu:

[16:30] ET: Österreichs Verfassungsgericht kippt Sicherheitsgesetze von ÖVP-FPÖ-Regierung

[13:00] Krone: Was, wenn Türkis-Grün doch noch scheitert?

Trotz des intensiven Verhandlungsmarathons scheint eine türkis-grüne Regierung nach wie vor in weiter Ferne. Entgegen aller Anfangs-Euphorie sollen sich beide nämlich in vielen Punkten noch völlig uneins sein. So fix ist diese Partnerschaft nicht.

Diese Verhandlungen sind nur Zeitschinden. Etwa 2 Wochen können sie ohne Ergebnis noch weiterverhandeln. Der Aussenminister Seiner Majestät wird nie eine Koaliton mit grünem Volk abschliessen, das Humus wird.WE.

[14:20] Der Schachspieler:

Hoffentlich haben Sie diesmal beim Timing auch wirklich recht. Damit uns der Wahnsinn wie in D, auch ohne grüner Beteiligung, hier in AT erspart bleibt. Dieser ganze perverse, linke, dekadente Dreck, der gegenwärtig abläuft, ist nicht mehr auszuhalten.

Ich habe einen Zeitrahmen bekommen, von einer anderen Quelle einen Hinweis auf Weihnachten. Wenn das so stimmt, dann dürfte die Abholung der Systemlinge um die Jahreswende kommen.WE.



[8:00] Andreas Unterberger: Der Zustand der Republik

Da ist viel aufzuräumen. Viel Arbeit für Seine Majestät und die Minister. Besonders Innenminister Maaßen wird gefordert sein. Der Pürtstl soll schon mit dem Zittern beginnen. Auch bei ihm wird aufgeräumt.WE.

Neu:

[19:00] Krone: Es ist fix! Waffenverbot über Dornauer verhängt

Mit seinem Jagdgewehr auf der Rückbank seines Porsches hat Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer vor knapp einem Monat für Aufsehen gesorgt - die „Krone“ berichtete. Nun trudelte in Dornauers Postkasten der Bescheid der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Innsbruck ein: Es wurde über ihn ein Waffenverbot für unbestimmte Zeit verhängt!

Man kann schon Waffen im Auto transportieren. Aber in einem geschlossenem Behälter im Kofferraum. Das weiss jeder legale Waffenbesitzer. Hr. Dornauer wurde sicher wegen dem Porsche von der eigenen Partei gelegt. In dieser Partei tobt der Atomkrieg: Wut-Brief gegen Rendi-Wagner: Wer hinter dem Schreiben steckt.WE.



[8:15] Kurier: Wie drei Ordensschwestern, der Bundespräsident und Schüler eine Abschiebung verhinderten

Alle ab ins Straflager zu echter Arbeit bis zur Hinrichtigung wegen Hochverrats.WE.

Neu:

[16:30] Krone: Zwei Mio. für Strache? Geschäftsmann schildert 10-Mio.-Deal um FPÖ-Mandat

Jetzt eitert es raus. Ich habe schon mehrmals kommentiert, dass Strache finanziell ausgesorgt hat.WE.



[14:30] Leserzuschrift-AT zu 11.900 Euro Schaden: Polizisten deckten eine Sozialbetrügerin auf

Sucht mal offensiv weiter! - Da gibt es noch tausende weitere Betrüger!

- Aber in Österreich werden ja (wie im Mittelalter) zuerst mal die Überbringer solcher Nachrichten an den Pranger gestellt!

- Z.B. mit Hausdurchsuchungen und Computerbeschlagnahme (auch im Auftrag fremder Mächte), damit nur ja nicht diese Verbrechen der "neuen Götter" publiziert werden...

Inzwischen gibt es wieder eine Anzeige gegen mich. Wegen dem gestrigen Artikel-Update. Wenn die schon so intensiv bei uns mitlesen, warum verstehen sie nicht, dass sie bald abgeholt werden?WE.



[13:00] Krone: Straches Spesen Grüne: „Umfangreiche Anfrage inklusive Schamane“

Demnach empfing Strache laut Kalender 2018 viermal einen Schamanen im Vizekanzleramt. Die Sitzungen dauerten jeweils zwei bis drei Stunden. Laut „profil“ bot der Humanenergetiker „schamanische Energiearbeit“, „Schwitzhütten-Sessions“ und „rituelle Reinigungen“ an. Kosten pro Stunde: 96 Euro.

Also hat man über ihn wieder etwas rausgelassen, weil er mit der Politik nicht aufhören will.WE.



[7:45] OE24: Wenn Türkis-Grün scheitert Kurz: Sein Plan B für Regierung

„Schwierig, extrem schwierig“, hört man sowohl aus der ÖVP als auch von den Grünen über die laufenden Koalitionsverhandlungen. Das Wochenende wurde durchverhandelt. Beide Partner treten einander weiterhin in freundlicher Atmosphäre gegenüber. Doch bei Migration, Steuern, Verkehrsprojekten und auch in der Bildung kommt man kaum vom Fleck. Keine Rede mehr davon, dass die Regierung bis Weihnachten steht. 50:50 stünden die Chancen, dass ein Abschluss überhaupt gelingt, heißt es vonseiten mehrerer Verhandler zu ÖSTERREICH.

Das war abzusehen, weil es nur Zeitschinden bis zum Systemwechsel ist.WE.

Neu:

[8:30] OE24: Kurz führt, Kogler kämpft mit Rendi um Platz 2 Türkis-Grün im Umfrage-Hoch

Weil es von den Medien so herbeigeschrieben wird.WE.

Neu:

[17:25] Leserkommentar-AT: Wien ist dunkelrot (zu gestern):

Ja, den Wien- Vernichter Häupl habe ich gemeint. Dieser aufgeschwemmte Typ ist es nicht Wert, seinen Namen aufzuschreiben. Wenn ich mich in Wien in der Öffentlichkeit bewege, habe ich ständig Angst ein Messer in den Bauch oder Rücken gerammt zu bekommen. Früher habe ich mich gern in Wien unterhalten und aufgehalten auch Nachts bei Bummel- Touren. War immer lustig und unterhaltsam. Aber jetzt ist es lebensgefährlich. Dank dem Fett-Sack, der immer rotz- frech behauptete, dass er sich "sein" Wien nicht zerstören lasse. - Verlogen - frecher geht es nimmer.

Sein Nachfolger ist aber auch nicht besser. Er ändert an diesen Verhältnissen auch nichts.WE.

Neu:

[18:00] Unzensuriert: Demographie Ureinwohner Wiens sterben langsam aus – Einheimische bald Minderheit

Wien ist und wird damit zunehmend eine “multikulturelle” Stadt, in der sich die deutschsprachigen Ureinwohner bald mit ihrer Minderheiten-Rolle abfinden werden müssen. In einigen Bezirksteilen ist das ja bereits heute schon Realität. Besonders betroffen sind die Bezirke Rudolfsheim-Fünfhaus (48 Prozent), die Brigittenau (fast 45 Prozent), Margareten (44 Prozent), Favoriten (42 Prozent) und Ottakring (42 Prozent). Und auch Lebensqualität und Sicherheit in der Nacht ist in einigen Gegenden der Stadt dadurch schon jetzt dramatisch gesunken.

Am Anfang des Artikels ist ein Link auf eine Studie der Statistik Austria, die am Ende den Ausländeranteil für alle Bundesländer und Bezirke Österreichs zeigt. Alle Bewohner von roten Bezirken sollten eine Fluchtburg haben. Wien ist rot bis dunkelrot. Ich schätze, 50% der Bevölkerung Wiens werden verschwinden.WE.

Neu:

[16:30] Unzensuriert: Wien Bettelverbot: SPÖ-Stadtrat Hacker fühlt sich falsch interpretiert

Hier sieht man, wie schnell diese roten Politiker zurückrudern, sobald sie von den eigenen Gutmenschen angegriffen werden.WE.



[14:40] Krone: „Verschwörerrunde“ Schon zehn FPÖ-Gemeinderäte auf Straches Seite?

Bevor es an eine mögliche Liste geht, soll Strache einen weiteren Comeback-Plan verfolgen: als Nachrücker in den Wiener Gemeinderat zurückzukehren und den Freiheitlichen dort einen Super-GAU zu bescheren. Wie Strache laut den Zeugen bei dem Essen behauptet habe, habe er bereits zehn der derzeit 34 Wiener FPÖ-Gemeinderäte hinter sich - für den Klubstatus würden drei Abgeordnete reichen.

Also wird HC bald den nächsten Schlag mit der Keule ausfassen. Was da genau abläuft, verstehe ich selbst nicht. Möglicherweise sollen SPÖ und FPÖ total zerrissen wirken, damit Kurz und seine ÖVP unso strahlender da stehen.WE.



[9:10] Leserzuschrift-AT zu Ludwig greift durch Erster IS-Kämpfer verliert die Staatsbürgerschaft!

Diese Entscheidung kommt viel zu spät! Ausserdem ist das wohl nur eine billige PR für Herrn Ludwig, denn abgeschoben und vom Steuerzahler finanzierten Sozialtopf getrennt wird der sehr wahrscheinlich nicht... (so wie 1000e weitere Illegale und importierte Straftäter)

Der rote Bürgermeister von Wien hat eindeutig Angst vor der Volkswut bekommen.WE.

Neu:

[18:15] Krone: Bündel in Sporttasche FPÖ schließt Geldflüsse an Strache nicht aus

Laut Artikel hat die Partei nichts bekommen. Ich kenne auch ungefähr die Geldaufteilung. Das Strafrechtliche kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Jurist bin. Aber Steuerhinterziehung dürfte dabei sein.WE.



[11:45] Krone: Für Mandatskauf? Fotos von Geld-Taschen in Straches Ermittlungsakt

Stammen soll das Bargeld von ukrainischen Oligarchen, wie aus der Anzeige eines „Insiders“ vom September, über die die „Krone“ berichtet hatte, hervorgeht. Es gibt den Vorwurf, dass die FPÖ zehn Millionen Euro bekommen haben soll, damit Thomas Schellenbacher als Vertrauensmann dieser Oligarchen ein Nationalratsmandat bekommt. Tatsächlich haben 2013 mehrere FPÖ-Kandidaten auf ihr Mandat verzichtet, damit Schellenbacher eines bekommt.

Jetzt ist es heraussen, weil Strache immer noch nicht aufgeben will. Ich weiss es von einem Geheimdienstler. Die Geldübergabe fand in einem niederösterreichischen Bauernhaus statt. Ich habe schon einmal geschrieben, dass Strache finanziell ausgesorgt hat. Aber er braucht die Droge Politik.WE.



[7:45] Krone: Entscheidung vertagt Pensionsantritt: Gezerre um neue Hacklerregelung

Das war ein typischen Wahlgeschenk vor der Nationalratswahl.WE.

Neu:

[14:20] Leserzuschrift-AT zu Van der Bellen und das Eisbären-Märchen

Zum Kroneartikel „Ladies and Gentlemen, das ist ein Eisbär“ von VdB gestern: Das einfache Volk hat den Kommunisten-Präsidenten ohnehin schon voll auf der Schippe. Man muss hier immer die Leserkommentar ansehen.

Ob der Bello seinen Schwachsinn auch selbst glaubt?WE.



[11:25] Krone: PISA-Studie: Kluft zwischen Migranten und Einheimischen bleibt

Der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund ist in Österreich in den vergangenen Jahren gestiegen, von elf Prozent beim ersten PISA-Test im Jahr 2000 auf mittlerweile 23 Prozent.

Der zitierte Satz ist der interessanteste Teil des Artikels.

[12:05] Leserkommentar-DE:

Welche Definition von "Migrationshintergund" wird hier verwendet? Ähnlich wie das BAMF für die die Großeltern, Sprachkenntnisse usw keine Rolle spielen? "Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist."

Die Definition dürfte dieselbe sein. Es sei auch an diesen Artikel erinnert.



[7:45] Krone: „Noch große Brocken“ Wenn Türkis-Grün scheitert, dann in dieser Woche

Ich bleibe dabei: diese Regierungsverhandlungen sind Zeitschinden. Dieses ist wohl bald nicht mehr notwendig.WE.

Neu:

[16:25] Kurier: Causa Ibiza: Was Sie über das Bargeld in der Sporttasche wissen sollten

Jetzt wird es für ihn echt kritisch. Wenn noch rauskommt, von wo dieses Geld kommt, kann er leicht in Untersuchungshaft wandern.WE.



[16:15] Krone: Klimagipfel eröffnet VdB: „Ladies and Gentlemen, das ist ein Eisbär“

Dieses Staatsoberhaupt macht sich lächerlich.WE.



[8:25] OE24: Türkis-Grün Wo man schon einig ist, wo's noch hakt

Das war nur Zeitschinden. DIe Zeit läuft jetzt ab.WE.

Neu:

[17:30] Unzensuriert: Betriebsrat übergangen, 16 Monate keine Parteisteuer bezahlt: So wirtschaftet SPÖ

[11:00] OE24: Erster Blick auf neue Regierung

Es gibt also schon Ministerlisten. Besser Traumlisten der Journalisten. Diese Regierung kommt nicht.WE.



[8:50] Krone: Filzmaier analysiert Parteiverlierer: Die blau-rote Abwärtsspirale

Auch Hr. Filzmaier versteht es nicht, weil er nicht weiss, was Hr. Kurz wird. Ich darf es noch nicht schreiben.WE.

Seitenauslagerung, alte Inhalte finden Sie im Archiv