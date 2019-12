Gold & Silber-Preis-Entwicklung

Neu:

[9:00] Silberfan zu The Gold & Silver Markets May Surprise Traders On Monday

Gold, Silber und Goldaktien stehen offenbar kurz vor dem nächsten Ausbruch. Am Freitag in letzter Minute gab es offenbar eine interessante Bewegung (siehe Chart Nr. 3 von Graddhy), der gleichzeitige Ausbruch von Silber am Freitag führte zu einem durchbrechen eines Trendkanals des Gold-Silver-Ratio nach unten (nicht im Artikel), was also besonders für den weiteren Verlauf von Silber sehr bullisch aussieht. Ob es heute noch eine Überraschung gibt werden wir sehen, aber es wird mal wieder Zeit für einen kräftigen Anstieg der Edelmetalle.

[12:00] Leserzuschrift-DE: es werden schon höhere Preise bezahlt:

Bekannte haben gestern Goldschmuck verkauft, weil die das Geld dringend brauchen. 430,80 EURO war der Ankaufpreis. 460,30 EURO haben die bekommen und der Händler sagte, sonst bekommen wir nichts mehr. Es scheint wirklich echt zu brennen.

Das ist vermutlich pro 10 Gramm Feingold. Es ist nichts mehr da, das noch verkauft wird.WE.

[11:20] Silberfan zu The Gold Market Is Now On The Cusp Of A Major Breakout

1479$ wurde am Dienstag gebrochen, letzte Hürde 1494$, dann soll Gold bis 1700$ hochschiessen, das nächste "Bein" sozusagen, siehe Beschreibung im Chart!

Diese ganzen Chartisten wissen gar nichts. Wir sollten eher auf die militärischen Vorbereitungen schauen. Da kommt bald etwas ins Rollen.WE.

[13:50] Leserkommentar-DE zu den militärischen Vorbereitungen:

Sie denken sicher an unsere neusten Tigerpanzer? Hoffen wir mal Sie rollen bald!

Im Moment würde ich die Lage als "in der Schwebe" bezeichnen. Da kann jetzt binnen Stunden die Welt sich total verändern, aber genauso kann es möglicherweise auch noch Wochen dauern. Kommt drauf an, wer an welchem Rädchen dreht.

Ich denke, ab dem Wochenende wird es kritisch. So werden derzeit die deutschen Bürgerwehren bewaffnet, das soll spätestens am Freitag abgeschlossen sein. Auch wurde berichtet, dass die deutsche Bundeswehr auf sehr hoher Alarmstufe sein soll. Das dürfte recht breit bekannt sein.WE.

[15:35] Leserzuschrift-DE: Goldpreis-Differenzen Schlusskurs 29.11.

Auf finanzen.net wird der Schlusskurs für 29.11.2019 mit USD 1530 angezeigt. Im Intraday Chart geht es ab 20.00 Uhr von ca. USD 1464 linear nach oben auf USD 1530. Alle anderen mir bekannten Kursanbieter (Kitco, Netdania, Goldprice.org) zeigen USD 1464 als Schlusskurs an.

Thanksgiving in USA scheint mir etwas dünn als Begründung, die Shanghai Gold Exchange steht ebenfalls auf USD 1464.

Das Ganze kommt mir irgendwie verdächtig vor, Manipulation oder Fake bei finanzen.net?

Solche Abweichungen treten immer wieder auf. Die Börsen in den USA haben gestern früher geschlossen.WE.

[14:45] Silberfan zu Verrückte Wette? Gold steigt auf 4.000 Dollar!

Ist es eine verrückte Wette oder vielleicht doch nur ein harmloses Absicherungsgeschäft? Am Goldoptionsmarkt hat ein Spekulant oder Hedger Call-Optionen auf Gold für ganze 1,75 Millionen Dollar erworben, wie Bloomberg berichtet. Das besondere: Die Position wird für den Käufer nur einen Gewinn abwerfen, wenn der Goldpreis bis Juni 2021 auf über 4.000 Dollar steigt. Sollte es allerdings tatsächlich dazu kommen, winken astronomische Gewinne.

Diese Wette könnte stimmen, ob er seinen Derivategewinn aber noch ausgezahlt bekommt...?

[16:15] Ich denke nicht, dass das nach dem Systemwechsel noch ausgezahlt wird.WE.

[14:15] Leserzuschrift-DE: Der Goldpreis sollte jetzt so oder so in die Höhe schießen.

Entweder diese Woche noch oder spätestens nächste Woche sollte es passieren. Die Volatilität soll zurzeit sehr gering sein und das soll die Beeinflussung auf den Goldpreis zeigen. Es kann nur noch ein nach oben geben.

Siehe den obersten Eintrag gestern auf der Seite Banken. Wir sollten jetzt mit dem jederzeitigen Crash rechnen. Dabei explodiert der Goldpreis und das Geld wird schnell wertlos. Davor sollte ein neues 9/11 kommen.

PS: dass manche Insider wissen, wann es losgeht, kann man annehmen. Wenige Tage vor 9/11 wurden die Aktien von US-Airlines massiv geshortet. Diese Insider wussten, was ungefähr kommt.WE.

[16:45] Leserkommentar-DE:

Genau, einige haben es gewusst. Aber diesmal wird der Crash so umfassend sein, dass es wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll ist, das selektiv zu machen - auch weil manche schon auf solche "Zeichen" warten.

Diesesmal bringt es nichts, da das gesamte Finanzsystem untergehen wird. Wie man hört, kann man den Goldpreis kaum mehr drücken.WE.

[8:15] Gold Switzerland: DER GOLDPREIS IST NICHT DER PREIS VON GOLD

[17:20] Silberfan zu Stephen Leeb – The Price Of Silver Will Shock Investors By Skyrocketing To $200-$300

Die Frage ist seit Jahren nicht ob, sondern wann, zur Zeit kommt man immer noch sehr billig rein, aktuell nur 17$!

Dieser Preisbereich sollte sehr schnell durchlaufen werden.WE.



[15:05] FMW: Goldpreis – perfektes Umfeld für steigende Kurse

[13:45] Deviant Investor: Revisiting the Dow to Gold Ratio

[15:40] Deviant Investor: Gold is the Alpha Currency

[11:20] Goldreporter: Goldpreis schlägt Kapriolen nach der Fed-Sitzung

[10:00] Leserzuschrift-DE zu Goldpreis: Deshalb steht eine Hammerwoche an!

Ja, es dürfte eine Hammerwoche werden!!!!!!

Der Goldreporter hat keine Ahnung, von dem, was kommt. Meine gestrige Warnung, bereit zu sein, jederzeit die Städte zu verlassen gilt weiterhin.WE.

[13:30] Silberfan zu European Analyst Just Warned “Perfect Gold Storm Coming” – Target $10,000

Erstmal muss Gold auf das alten Hoch von 2011 steigen, aber wenn in den kommenden Wochen-Monaten das System kollabiert sind charttechnische Vorhersagen auch wertlos, denn diese hier sieht den Goldpreis zwar ansteigen aber 10.000 Dollar Kaufkraft erst im Jahr 2027 erreichen.

Sobald das System kollabiert, geht der Goldpreis innerhalb von Tagen auf enorme Höhen.WE.

[9:30] Goldreporter: Goldpreis: „Jeder Rücksetzer ist eine Gelegenheit“

[13:30] Notenbanken kauften dieses Jahr 450 Tonnen: Der Goldpreis kennt jetzt nur noch eine Richtung

