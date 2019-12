Gold & Silber - Minen(-Aktien)

Neu:

[14:45] Silberfan zu Goldaktien - The "last move" of the Matrix

Am Weihnachtsabend sind 90% der von mir ca. 200 beobachteten TBR Junior Goldaktien gestiegen, das habe ich das letzte mal im Januar 2016 und folgend bis August 2016 gesehen. Nach dem Gold 1500$ und Silber 18$ knackte, könnte es tatsächlich zum letzten Move der Matrix kommen, siehe diesen interessanten Artikel mit Charts. Auch HUI Goldaktien sind gegenüber Gold stark ausgebrochen in den letzten 3 Handelstagen auf ein neues 2 Jahreshoch.

[9:15] Silberfan zu Goldaktien - zu Unrecht nicht beachtet!

Im Artikel ist ein Chart abgebildet, der die Bewertung zwischen Senior- und Junior-Minen seit 2001 vergleicht. Diesen finde ich deshalb beachtlich, da Juniorminen derzeit vergleichsweise zu Seniorminen noch ein Erholungs-GAP von ca. 70% aufweisen, was bedeuten, dass Juniorminen, wie zwischen 2002 und 2003, noch ein extremes Aufwärtspotenzial selbst gegenüber Seniorminen haben und mit diesen gleichziehen könnten wie im Jahr 2003. Die Unterbewertung der Juniorminen ist noch sehr extrem, praktisch am Allzeittief. Das sehen wir auch bei den aktuellen Kursen der meisten TBR Juniorminen. Solange das System noch besteht sollten noch hohe Gewinne möglich sein.

[15:00] Silberfan zu Imposante Vorstellung bei diesem Silberwert!

Hier sieht man bereits das Silberaktien besser performen als Silber selbst, von den Gewinnen kann man dann das immer noch billige Silber kaufen, welches sich dann mindestens nochmal verzahnfacht.

Imposante Vorstellung bei diesem Silberwert! Die Pan-American-Silver-Aktie konnte in den vergangenen Tagen wie erwartet zulegen. Doch dieser Anstieg erfolgte ohne "Aufpreis" des Silberpreises.

Das Problem ist, diese Aktien können im Systemwechsel untergehen, das Silber geht nicht unter.WE.

[10:55] Silberfan zu Gold, Silver And Mining Stocks Poised For Spectacular Moves

Gemäß meinem Kommentar vom 19.11. bestätigt dieser Goldexperte einen unmittelbar bevorstehenden spektakulären Anstieg bei Goldaktien (siehe Charts). Gold stieg gestern wieder auf 1465$, Silber wieder über 17$, TBR Goldaktien stabil mit wilden Auf- und Abwärtsbewegungen die an Ende 2015 erinnern, gefolgt von einer Mehrmonatigen Rallye. Barrick Gold durchbricht m.E. ebenfalls das Abwärtsdreieck nach oben und dürfte mit Gold seinen Weg weiter nach oben fortsetzen.

[15:30] Deviant Investor: Gold Stocks Now?

[9:20] Silberfan zu Goldaktien - Vor dem Jahrundertausbruch!

Wenn Gold bald weiter steigen darf auf neue Hochs rechne ich mit einem schlagartigen Anstieg der Minen die immer noch extrem unten gehalten werden, siehe auch Barron's Gold Mining Index (dunkelblauer Chartverlauf seit 100 Jahren).

[13:50] Die Silberrakete zur erwarteten Goldaktienentwicklung:

Ich habe den Artikel über die Goldminenaktien gelesen und bin eher enttäuscht. Nicht vom Artikel selbst, sondern von der erwarteten Wertentwicklung gegenüber Gold ("... können Sie hingegen ihre Kaufkraft um das 10 bis 20 fache gegenüber Gold steigern"). Das kann Silber auch! Bei einem heutigen Gold-Silber-Verhältnis von über 1:86 (!!!) hieße es dann 1:4 - das ist durchaus realistisch! Ich erwarte sogar zeitweise einen höheren Silber- als Gold-Preis! Das wäre dann eine Verhundertfachung gegenüber Gold und eine gutes Zeitfenster zum Tausch von Silber in Gold. Damit wäre man immer noch im Bereich der Erwartung bei den Minenaktien ("Die Chancen bei Goldaktien sind so groß wie nie, einige Goldaktien und Silberaktien werden sich verhundertfachen")!

Da physisches Silber im Gegensatz zu Aktien keinerlei Gegenparteirisiko besitzt (keine Pleiten, Verstaatlichung, Bankpleiten, keine Transaktionen möglich, ...), hat Silber bei viel geringerem Risiko wahrscheinlich ähnlich hohe Chancen wie Minenaktien. Wirklich höhere Chancen als bei Silber (aber bei viel höherem Risiko) hat man bei Minenaktien erst, wenn man besonders gute mit einem Hebel von vielleicht 1:1000 gegenüber Gold hat, aber wer schafft das schon? Da können dann auch einige ausfallen, das ist mit einkalkuliert. Wer also nicht sicher ist, die besten EM-Aktien zu finden, sollte lieber bei physischem Silber im eigenem Besitz und Zugriff bleiben.

[14:00] Von diesen Aktien sollte man etwas verstehen, sonst macht es keinen Sinn.WE.

[16:15] Silberfan zu Negativzinsen und Goldaktien

Da Goldaktien immer noch sehr günstig sind, stellen sie sicher ein bessere Girokonto dar, alles andere im Investmentbereich ist ausgereizt und dem Untergang geweiht. Wer sich also neben phys. Gold und Silber in dem bestehenden Papiergeldsystem mit Negativzinsen nicht zufrieden geben will, kann sein übriges Vermögen auch in Goldaktien anlegen, denn die Wahrscheinlichkeit liegt höher kein Geld zu verlieren und von den Gewinnen kann man besser leben als mit Girokontoverlusten. Alles kurz und verständlich beschreibt

diese Artikel.

Wir werden ja sehen, ob die Depots mit solchen Aktien durch den Crash kommen.WE.

[14:50] Goldseiten: Wie steht es jetzt um die Goldaktien?

[15:00] Silberfan zu Goldaktien - wann und wie wieder verkaufen?

Wie bei jedem Investment muss man an einem bestimmten Zeitpunkt wieder aussteigen, bei Goldaktien die noch auf den finalen Anstieg warten ist das nicht anders. In diesem Artikel wird u.a. der schrittweise Ausstieg beschrieben und es wird empfohlen soviel wie möglich phys. Silber direkt von den Gewinnen zu kaufen. Nehmt es als Anleitung oder als Gedankenanstoß für den Fall das es in diesem System noch zu einer Maniaphase kommt, wie ich sie nicht ausschließen würde.

Ich denke nicht, dass es gelingen wird, rechtzeitig umzusteigen. Weil alles sehr schnell ablaufen wird.WE.

[17:00] Silberfan zu Ein Jahrhunderttief sorgt ausnahmslos immer für eine Jahrhundertchance!

Wieder an einem Freitagabend sind viele Goldaktien wieder stark erholt angestiegen. Der Artikel zeigt noch auf, wo wir uns bei Goldaktien immer noch befinden - fast ganz unten, siehe Abbildung 1 und 2! In Kürze erscheint noch der wichtige Artikel, wann TBR Goldaktienäre schrittweise aus ihren Goldaktien aussteigen und in physische Edelmetalle umschichten sollten, denn der finale Ausbruch der Goldaktien kann jeden Tag beginnen denn das steigende Systemrisiko soll auf jeden Fall berücksichtigt werden.

Interessant ist hier auch zu sehen, auf Seite 2 der erste Chart (Abb. 4) der zeigt, dass Rohstoffhaussen oft mit Krieg einhergehen: "In jeder säkularen Rohstoff-Hausse der vergangenen 250 Jahre kam es in der finalen Hausse-Bewegung zu einer epochalen Rohstoffpreisexplosion (epochale Währungsauflösung führt zwangsweise zu einer epochalen wirtschaftlichen und geopolitischen Krise). Auch dieses Mal wird es nicht anders sein (siehe hierzu Abb. 4)!" read!

Innerhalb weniger Wochen sollte jetzt der ganz grosse Turbo kommen.WE.

