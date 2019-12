Eliten & Politik

Neu:

[14:10] ET: Von der Lust, ein Konservativer zu sein

[9:10] Focus: Der Sex-Skandal um Prinz Andrew: „Was man nie vergisst, ist das Gesicht von jemandem, der auf einem lag“

[8:10] Achgut: Vom Salonkommunisten zum Salonklimatisten. Eine Revue

[17:15] PI: Markus Gärtner im Gespräch mit Prof. Max Otte Die „Elite“ – vom Kreißsaal über den Hörsaal in den Plenarsaal

[12:30] ET: Immer diese Bevormunder – Politiker als Oberlehrer und Umerzieher der Nation

[12:30] ET: Kompromiss gefunden – UN-Klimagipfel einigt sich auf Abschlusserklärung

Sie tun so, als wären sie nicht umsonst nach Madrid geflogen.WE.

[14:35] Leserzuschrift-DE zu SPD ruft zu Geschenkaktion ausschließlich für Flüchtlinge auf – Deutsche gehen leer aus

Nun wissen wir wenigstens ganz genau, wer die ideale Migrantenpartei in Zukunft sein wird. Die Sozen fischen jetzt, nachdem auch der vorletzte Köter ihnen nicht mehr auf den Leim geht, bei den Migranten nach Wählern. Dafür ist so eine Geschenkaktion der Guten für die Besten und Göttlichsten natürlich schon mal ideal. Das ist "Deutschland verrecke" im Human-Sozi-Gewand. Eigentlich ist doch Diskriminierung verboten und steht unter Naziverdacht? Ach so, auch da gibt es Zweierleimaß: Zuwendungen an Götter sind keine Diskriminierung, sondern ein humanitärer Dienst, das neue Heldentum, ein Beweisstück für Gutmenschentum.

[15:00] Da irren die Sozen aber, denn die meisten Flüchtlinge sind noch keine Wähler.WE.

[15:10] Leserkommentar-DE:

Hoffentlich stellen die bio-Deutschen ihr Zahlungen an die SPD ein. Dann kann diese sich von den Goldstücken finanzieren lassen!

Der SPD laufen die Mitglieder ohnehin in Scharen davon.WE.



[13:00] Leserzuschrift-CH zu Arbeiterwohlfahrt #AWO - Wie in Frankfurt ein Wohlfahrtsverband geplündert wurde

Die unterwürfigen BIO-Deutschen werden total verarscht und - was noch um vieles schlimmer ist - sie lassen es noch immer zu! Sie werden belogen, betrogen und ausgeplündert von nur korrupten und hochkriminellen "AmtsMISSBRAUCHS-Inhaber" , teilweise mit Migrationshintergrund und Schwule und Lesbische, die weder ein abgeschlossenes Studium noch langjährige Berufspraxis nachweisen können, und sich zusätzlich noch mit einem Jahresgehalt von fast 100.000 Euro und einen Dienstwagen bereichern.

[15:00] Da werden einfach rote Parteigünstlinge untergebracht, die dann in Saus und Braus leben.WE.

[18:10] ASR: Die Briten haben jetzt vier Mal Brexit gewählt

Demokrattie funktioniert einfach nicht.WE.



[16:35] Achgut: Die prä-revolutionäre Herrschaft Angela Merkels

[9:25] Bild: Hat die neue SPD-Chefin ihre Mitarbeiter ausspioniert?

[9:40] ET: Hollywoodmogul Weinstein will Klägerinnen entschädigen – aber nicht mit eigenem Geld

[9:30] Leserzuschrift-DE zu In Madrid schauen alle auf die Deutschen

Bei den Teilnehmern der UN-Klimakonferenz (übersetzt: Konferenz zur Vernichtung von Europa) in Madrid kommt die Idee eines europäischen Green Deal (übersetzt: Selbst-Deindustrialisierung von Europa) gut an. Die deutsche Klimapolitik (übersetzt: ebenfalls Harakiri-Politik) zu verkaufen, ist dagegen deutlich schwieriger (noch viel zu wenig, muss zu noch mehr Selbst-Zerstörung werden). Klimaforscher fordern mehr, viel mehr: "Vor allem der niedrige Einstiegspreis für Treibhausgas-Emissionen stört sie. Ab 2021 sollen fossile Brenn- und Kraftstoffe pro Tonne CO2-Emissionen zehn Euro teurer werden – viel zu wenig, um irgendetwas zu bewirken, klang es fast einhellig von den Klimaforschern." Fazit: Die arbeiten an einem Green Versailler Deal 2.0 für Deutschland. Und wollen Billionen als Spielgeld für die Geldeliten heraushauen.

Die dort sind alle gehirngewaschen und/oder erpresst:

PS: Insider haben mir empfohlen, ich sollte mir nach dem Systemwechsel ein Schloss zulegen. Eine echte Eichelburg. Sollte möglich sein.WE.



[8:10] Bild: Die dümmsten Sprüche der Politiker

[10:30] Jouwatch: Toll! Frau Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat jetzt 400 PS

[12:20] Ein sehr lesenswerter Artikel über diese roten und grünen Heuchler.WE.

[14:15] Der Mitdenker:

Immer wieder, es begann vor vielen Jahren, sickern die Nachrichten durch, was sich die ReGIERigen doch, von unserem Geld, so leisten. Da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt, denn rotgrüne Demokrattenlügner geben liebend gern Michels Geld aus. Wie wurde heute, in den Pseudo-Nachrichten, schnell und zwischendurch, verkündet ? Vom Haushalt 2020, irgendwas mit 9,3 Milliarden ist der fetteste Posten, nämlich 2,4 Milliarden die Bezüge der Pfötchenheber und ihrer nachgeordneten Büttel.

Da schau her, gute 25% gehen für Fettlebe drauf, wie interessant. Na mal sehen, wann sich die Volksverräter den nächsten Nachschlag gönnen, es ist schließlich ein hartes Leben, mit den paar Kröten.

Ich hatte, vor Jahren, schon mal ein 200 PS-Gefährt (natürlich selbst bezahlt), damit kam ich durchaus kommod voran, in wirklich jeder Verkehrssituation, auch auf der linken Autobahnspur. Diese Dame hat nun das Doppelte zur Verfügung, will sie vielleicht eine Tourenwagen-Meisterschaft bestreiten - und ich frage mich, wo Volkes Aufschrei bleibt.

Lügner- und Betrügerpack, elendiges.

Bei dieser Dame geht es wohl um die automobile Rangordnung in der Regierung.WE.

[16:35] Der Silberfuchs:

Diese "Automobilie Hackordnung" gibt es nicht nur in der reGIERung mit dem Geld des Volkes ... Auch in Konzernen wird dies besonders deutlich bei der Lage des Parkplatzes und der Karosse, die darauf steht. Nur bei den Albrechts war das anders. Die sind ihre gepanzerte S-Klasse gefahren, bis es nicht mehr ging. Ich selbst habe mal in einem großen Vertrieb gearbeitet. Am Anfang waren wir 25 Leute als Führungskräfte. Da war mein Passat 1.9 TDI (der rund gelutschte ab 1997) zunächst zu groß. Danach wurde umstrukturiert. Ich war dann erst die Nr. 3; etwas später die Nr. 2. Die Kollegen über mir fuhren Audi RS2 und E 400 und Mittelklassezweitwagen; ich noch immer den Passat. Unter mir Porsche, jüngere S-Klasse (gebraucht) u.s.w. Der Druck war schon gewaltig ... Als der Vertrieb jedoch eingestampft wurde, hatten die mit den "ganz Großen" ein Problem -- ich nicht. Meine Lebenslektion der letzten 30 Jahre: Es ist vorteilhafter, unterschätzt zu werden. Lieber mit einer ausgebeulten und abgewetzten Cord-Hose rumlaufen, als auf 100m als "wohlhabend" erkennbar zu sein ...

In den Konzernen tobt ein richtiger Kampf um ein möglichst grosses Dienstauto. Selbst erlebt.

PS: Das Auto der Ministerin dürfte gepanzert sein, da braucht es einen so starken Motor.WE.

[16:30] ET: Von den Impeachment-Demokraten lernen

Was von den Impeachment-Demokraten, den Refugee-welcome-Protagonisten, den Klimaerhitzungs-Propheten gelernt werden kann, das ist das Gleiche, was vom dreijährigen Rotzlöffel gelernt werden kann, der sich an der Supermarktkasse auf dem Boden wälzt: Allen miteinander ist mit Argumenten nicht beizukommen.

So sind sie, die Linken. Wie die Kleinkinder.WE.



[13:40] Tochtergesellschaft profitiert: Genosse Eigennutz: Macht sich die SPD mit der gesetzlichen Bon-Pflicht selbst die Taschen voll?

[9:20] Achgut: Ein Herz für Ralle

[13:45] Anderwelt: Nicht nur die NATO ist hirntot

[12:15] Staatsstreich: Der Doppel-Standard des Pariser Klima-Abkommens (Art. 4, nicht 6)

Im “großen Bild” hat Paris zur Folge, dass die einen artig Beschränkungen & Verzicht in das “Töpfchen der kollektiven Anstrengung” werfen, während sich die anderen ein Vielfaches davon an zusätzlichen THG-Emissionen herausnehmen.

Das ist ebenso absurd wie jeglicher Handel mit Emissionszertifikaten.

[16:00] Silberfan zu Nach Missbrauchsskandal Weinstein wankt vor Gericht

An dieser Kreatur sieht man, wie schnell sie Energie verlieren, wenn sie "entsiegelt" und verhaftet sind.

Ich nehme an, der will Mitleid erwecken.WE.



[8:40] Silberfan zu Epstein Was A Mossad Agent Used To Blackmail American Politicians, Former Israeli Spy Claims

Nur darum ging es: Amerkanische Politiker erpressbar zu machen mit Fotos von ihnen wie sie 14 jährige Mädchen fi...n!

Nicht nur US-Politiker. Das ist unter Insidern recht breit bekannt, aber die Masse weiss fast nichts davon.WE.

[10:55] Märchen oder Realität? Das Ende der Schildbürger

[15:20] Leserkommentar-DE:

Das Ende der Schildbürger ???? Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr !!!!!!!!!!!

Der Artikel zeigt, was sich gerade abspielt. Ohne die massive Propaganda würde man es so sehen.WE.

[8:30] Leserzuschrift-DE zu Obamas kaufen Millionen-Villa auf Insel

Da haben wir es wieder, jetzt sogar bei ntv. Obama kauft sich eine Villa auf Meeresspiegelniveau, obwohl er doch soo viel Angst vor dem Anstieg der Meeresspiegel hat wegen der anstehenden Klima-Apokalypse...aber selbst diesen offensichtlichen Widerspruch schnallen die Gutmenschen und Greta-Jünger nicht ansatzweise.

[9:35] Der Mitdenker:

Nun, der Kenianer wird seine Schäfchen schon ins Trockene gebracht haben. In der Tat, solche Bunker kaufen sonst nur irgendwelche Hüpfdohlen oder Hollywoodsternchen. Der Mann hat so schön Krieg gemacht, das werden seine Freunde nicht vergessen haben. Da ist doch die arme Flinten-Uschi, mit 43 Kilo-Euronen im Monat, sprich eine halbe Million im Jahr, arm dran. Da muß sie schon 15 -20 Jahre Obervolksverräter spielen und richtig sparen, um so einen Palast kaufen zu können.

[11:15] Alleine mit diversen Honoraren geht sich der Kauf locker aus. "Andere" Geldquellen gibt es sicher auch noch.WE.

[11:55] Leserkommentar-DE:

Wikipedia sagt zu Martha´s Vineyard: JFK jr. und auch Edward Kennedy verunglückten dort tödlich. Zufälle gibt es...

[12:40] Leserkommentar-AT:

Für mich sieht es so aus als wäre das Obamas „Fluchtburg“. Wenn das System zusammenbricht ist er weg vom Schuss.



[8:10] Andreas Unterberger: Warum tut sie sich das an?

Die Roten müssen sich überall selbst zerstören.WE.

[19:35] ET: Maaßen im „Tagespost“-Interview: Demokraten dürfen radikal sein – Grenze ist die Verfassungsordnung

Maaßen erklärt hier seine Unterscheidung der Begriffe "radikal" und "extremistisch".

[11:55] 1984Mag: Tochter von Saskia Esken (neue SPD-Vorsitzende) will ostdeutsche Männer abschieben

[9:00] Bild: 5.50 Uhr! Andrews E-Mail an Epstein-Vertraute

[9:00] Jouwatch: Volksvertretung: Parteienstaat mit „P“ wie „Parasit“

Politische Macht verkommt zusehends zum Selbstzweck. Daß Politiker der Regierungsparteien noch die Interessen des eigentlichen Souveräns vertreten würden, kann niemand mehr behaupten, der das politische Geschehen aufmerksam verfolgt. Die Parteien sind hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und denken gar nicht mehr daran, sich den wirklichen Problemen zu widmen. Gewählt werden auch nicht mehr beliebte Politiker, sondern die am wenigsten unbeliebten. Das System selbst hat diese Entwicklung begünstigt. Zeit, die „Reset“-Taste zu drücken.

Ja, weg mit diesen Parasiten. Wir warten schon lange darauf.WE.



[7:45] Krone: Fast Food bei Gipfel Wenn der Hunger kommt, macht der Klimaschutz Pause

25.000 Teilnehmer tummeln sich in den zehn Messehallen Madrids, die Organisation des Gipfels innerhalb dreier Wochen eine Meisterleistung - zweifellos. Doch die Intensität, mit der dieser Tage gegen den klimatischen Weltuntergang gearbeitet wird, hört spätestens bei den körperlichen Bedürfnissen auf.

Dass sie einmal hungrig werden, ist klar, aber was "arbeiten" sie dort eigentlich?WE.

[8:30] Silberfan zu Kronprinzessin Mette-Marit bedauert Kontakt zu Jeffrey Epstein

Die nächsten die entfernt werden...

Dieser Umgang ist keine Überraschung.

[9:40] Focus: Private E-Mails belasten ihn: Neue brisante Vorwürfe gegen Prinz Andrew

[13:45] Der Bondaffe:

Das ist ganz deutlich zu sehen: Dieser Mann ist das schwächste Glied in der Kette der Royals. Was er wohl auch über Prinzessin Diana weiß?

[14:15] In Wirklichkeit läuft hier die öffentliche Demontage der Windsors.WE.

[14:50] Leserkommentar-CH:

Genau darum geht es! Andere Königshäuser werden wohl folgen.

Alle anderen europäischen Königshäuser sollen auch entfernt werden.WE.

[8:50] Andreas Unterberger: Neun Mal Unglaubliches aus Österreich und Europa

Auch dieser Dreck kommt jetzt weg.WE.

Seitenauslagerung, alte Inhalte finden Sie im Archiv