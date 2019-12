Downloads ab 2019

Achtung bei Download-Problemen: Alle Downloads werden getestet. Sie sind üblicherweise in Acrobat 1.4 Format. Bei Problemen bitte zuerst auf die Harddisk downloaden, dann dort mit dem Acrobat Reader öffnen. Oft funktioniert die Browser-Acrobat Integration nicht richtig. Gegebenfalls neuen Reader holen.

/ Tögel



Kurz vermerkelt: Österreich vor einem fatalen Politexperiment?



/ Eichelburg



Auf ins Kaiserreich, Update 1



/ Vartian



Hard Assets Makro 50/2019



/ Tögel



Ursula von der Leyens „Green Deal“: Willkommen in der Planwirtschaft!



/ Vogt



Marktkommentar 14.12.



/ Tögel



Heißes Thema Zinsniveau: „Der Boden ist noch nicht erreicht!“



/ Eichelburg



Es ist Zeit zum Handeln, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 49/2019



/ Vogt



Marktkommentar 7.12.



/ Eichelburg



Dreck ist oben, Update 4



/ Vartian



Hard Assets Makro 48/2019



/ Tögel



Zeiten schlechten Geldes sind Zeiten guter Theorie



/ Vogt



Marktkommentar 30.11.



/ Vartian



Hard Assets Makro 47/2019



/ Tögel



Traum und Wirklichkeit: der Glaube versetzt keine Berge!



Eichelburg

Unerwartete Ereignisse, Update 2



/ Tögel



Die Torheit der Regierenden



/ Vogt



Marktkommentar 23.11.



/ Eichelburg

In Sicherheit, Update 3



/ Tögel



Geopolitik und Wirtschaft - ein oft übersehener Zusammenhang



/ Vartian



Hard Assets Makro 45/2019



/ Vogt



Marktkommentar 9.11.



/ Tögel



Die Nullzinsfalle und die Suche nach Auswegen



/ Eichelburg



Unser Rachedurst, Update 4



/ Vartian



Hard Assets Makro 44/2019



/ Vogt



Marktkommentar 2.11.



/ Tögel



Schreckgespenst Deflation: Mit Beelzebub gegen den Teufel



/ Tögel



Hard Assets Makro 43/2019



/ Tögel



Sondieren geht über regieren; Was führt Sebastian Kurz im Schilde?



/ Doliwa



Die Elite und das Auto



/ Wolff



US-Finanzsystem: Geldschwemme durch die Hintertür



/ Vogt



Marktkommentar 26.10



/ Eichelburg



Türkische Kriegshetze, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 42/2019



/ Tögel



Privater Waffenbesitz: USA und Europa - der große Unterschied



/ Tögel



Die wunderbare Welt des politischen Mittels: her mit dem Geld!



/ Vogt



Marktkommentar 19.10.



/ Eichelburg



Auf in den Crash, Update 3



/ Vartian



Hard Assets Makro 41/2019



/ Tögel



Geld her oder es kracht!



/ Vogt



Marktkommentar 12.10.



/ Vartian



Hard Assets Makro 40/2019



/ Muttertier



ILLUSION: Im Galopp in den Abgrund



/ Vogt



Marktkommentar 6.10



/ Eichelburg



Das Kurz-Votum, Update 1



/ Tögel



Der letzte Schrei: Klimasozialismus



/ Vartian



Hard Assets Makro 39/2019



/ Anonymus



Autarkes Leben in der DDR 2.0



/ Vogt



Marktkommentar 28.9.



/ Eichelburg



Eine Reinigung von unermesslichem Ausmass



/ Vartian



Hard Assets Makro 38/2019



/ Tögel



Vom Versagen der Zentralbank-Planwirtschaft



/ Vogt



Marktkommentar 21.9.



/ Eichelburg



Täuschungen, Update 2



/ Tögel



Waffenbesitz und das Recht auf Leben - eine Grundsatzfrage



/ Eichelburg



Der E-Auto-Schwachsinn, Update 1



/ Vartian



Hard Assets Makro 37/2019



/ Anonymus



Goldminenaktien Exitstrategie in Gold Teil 13



/ Vogt



Marktkommentar 14.9.



/ Vartian



Hard Assets Makro 36/2019



/ Eichelburg



Die Hexe geht?



/ Tögel



Eigentum macht frei



/ Vogt



Marktkommentar 7.9.



/ Eichelburg



Linke Kulturzerstörer, Update 2



/ Tögel



Mindestlöhne und „Steuergeschenke“



/ Vogt



Marktkommentar 31.8.



/ Vartian



Hard Assets Makro 34/2019



/ Vogt



Marktkommentar 24.8.



/ Vartian



Hard Assets Makro 33/2019



/ Vogt



Marktkommentar 17.8.



/ Eichelburg



Die Reinigung, Update 5



/ Tögel



Warum Gold wieder glänzt



/ Vartian



Hard Assets Makro 32/2019



/ Vogt



Marktkommentar 10.8.



/ Vartian



Hard Assets Makro 31/2019



/ Tögel



Wahlkampf in Österreich: Die Mutter aller Schlammschlachten; Alle gegen Basti



/ Tögel



Schalldämpfer: Mythos und Wirklichkeit



/ Vogt



Marktkommentar 3.8.



/ Eichelburg



Deutsche Flugscheiben, Update 4



/ Vartian



Hard Assets Makro 30/2019



/ Vogt



Marktkommentar 27.7.



/ Tögel



Buchbesprechung Gegen Wahlen



/ Muttertier



BLANKOSCHREIBEN AN DIE SCHULLEITUNGEN



/ Eichelburg



Deutschlands Geheimnis, Update 3



/ Vartian



Hard Assets Makro 29/2019



/ Tögel



Alternatives Investment: Edelsteine



/ Vogt



Marktkommentar 20.7.



/ Eichelburg



Flugscheiben und Aliens, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 28/2019



/ Vogt



Marktkommentar 13.7.



/ Eichelburg



Der Postenschacher von Brüssel, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 27/2019



/ Tögel



Kapital, Löhne und Wettbewerbsfähigkeit



/ Vogt



Marktkommentar 6.7.



/ Eichelburg



Wenn die Retter kommen, Update 3



/ Vartian



Hard Assets Makro 26/2019



/ Tögel



Waffen, Gefühle und Fakten



/ Vogt



Marktkommentar 29.6.



/ Vartian



Hard Assets Makro 25/2019



/ Tögel



Libra - der letzte Schrei aus Utopia oder die neue Internet-Weltwährung?



/ Vogt



Marrktkommentar 22.6.



/ Eichelburg



Der Klimawahn und der Hunger, Update 3



/ Vartian



Hard Assets Makro 24/2019



/ Tögel



Der Endsieg der 68er: Ausgeraucht!



/ Vogt



Marktkommentar 15.6.



/ Vartian



Hard Assets Makro 23/2019



/ Tögel



Buchbesprechung: The Wolf: the mystery raider that terrorized the seas during World War 1



/ Vogt



Marktkommenar 8.6.



/ Eichelburg



Schiffe versenken, Update 2

/ Vartian



Hard Assets Makro 22/2019



/ Vogt



Marktkommentar 1.6.



/ Tögel



Vorläufiger Kurzschluss: Wenn in Österreich etwas schiefläuft, dann aber gründlich



/ Mutterrier



Ein Ausflug in die Utopie, bei dem es gewaltig hakt!



/ Vartian



Hard Assets Makro 21/2019



/ Vogt



Marktkommentar 25.5.



/ Tögel



Aus Angst vor der Freiheit: Wohlstandsabbau durch Regulierung



/ Eichelburg



Die Strache-Bombe, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 20/2019



/ Tögel



„Modern Monetary Theory“; Geldtheoretischer Voodoo-Zauber



/ Vogt



Marktkommentar 18.5.



/ Vogt



Marktkommentar 12.5.



/ Tögel



Kevin allein in Berlin; Der Sozialismus: eine anthropologische Konstante



/ Eichelburg



Es wird ein böses Erwachen geben



/ Vartian



Hard Assets Makro 19/2019



/ Vogt



Marktkommentar 11.5.



/ Eichelburg



Für die Zeit nach dem Crash, Update 1



/ Scheiwiller



Ideen für ein neues System



/ Vartian



Hard Assets Makro 18/2019



/ Muttertier



EU-WERBEPLAKATE und der AHA-Effekt



/ Vogt



Marktkommentar 4.5.



/ Vartian



Hard Assets Makro 17/2019



/Eichelburg

Die Monster-Verbrechen der Demokratten



/ Eichelburg



Osterfeuer, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 16/2019



/ Tögel



Buchbesprechung: Das IQ-Gen



/ Vogt



Marktkommentar 19.4.



/ Vartian



Hard Assets Makro 15/2019



/ Vogt



Marktkommentar 13.4.



/ Eichelburg



Wir sind nahe dran, Update 3



/ Vartian



Hard Assets Makro 14/2019



/ Vogt



Marktkommentar 6.4.



/ Tögel



Marktwirtschaft oder Staatsinterventionismus



/ Vartian



Hard Assets Makro 13/2019



/ Tögel



Eine Frage der Identität



/ Vogt



Marktkommentar 30.3.



/ Tögel



Ein Fall von erfolgreicher Notwehr



/ Anonymus



Der Elefant hinter den Kulissen



/ Eichelburg



Systemwechsel-Bühnen, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 12/2019



/ Vogt



Marktkommentar 23.3.



/ Tögel



Arbeitspflicht und Sklaverei



/ Eichelburg



Die grosse Unruhe, Update 3



/ Vartian



Hard Assets Makro 11/2019



/ Tögel



Buchempfehlung: Die Gerechtigkeitslüge



/ Vogt



Marktkommentar 15.3.



/ Tögel



Brexit und kein Ende



/ Tögel



Ein gerechtes Steuersystem kann es nicht geben



/ Eichelburg



Es ist Zeit für das Finale, Update 4



/ Vartian



Hard Assets Makro 10/2019



/ Vogt



Marktkommentar 9.3.



/ Tögel



Meinungsverbrechen und Waffengesetze



/ Vartian



Hard Assets Makro 9/2019



/ Anonymus



„E-Autos“ Nur Modeerscheinung oder zukunftsfähige Entwicklung?



/ Vogt



Marrktkommentar 2.3.



/ Eichelburg



Es wird aufgeräumt werden, Update 2



/ Vartian



Hard Assets Makro 8/2019



/ Tögel



Maul halten und zahlen! Über den schnöden Umgang mit Leistungsträgern



/ Vogt



Marktkommentar 23.2.



/ Tögel



Buchempfehlung: Es lockt der Ruf des Muezzins: Europa am Kreuzweg



/ Eichelburg



Man will Hartgeld.com weg haben, Update 3



/ Vartian



Hard Assets Makro 7/2019



/ Tögel



Der IWF gegen das Bargeld – das ist Brutalität



/ Vogt



Marktkommentar 16.2.



/ Tögel



Über die Medienlandschaft in Österreich



/ Tögel



Planwirtschaft 2.0; „Mission“ Energiewende



/ Vartian



Hard Assets Makro 6/2019



/ Vogt



Marktkommentar 8.2.



/ Vartian



Hard Assets Makro 5/2019



/ Vogt



Marktkommentar 2.2.



/ Eichelburg



Die Täuschung endet, Update 1



/ Tögel

Gewerkschaften in einer globalisierten Welt



/ Vartian



Hard Assets Makro 4/2019



/ Tögel



Leitwährung Dollar unter Druck



/ Vogt



Marktkommentar 26.1.



/ Eichelburg



Überfall durch Maskenmänner, Update2

/ Tögel



Ganz Wien soll „Waffenverbotszone“ werden



/ Vogt



Marktkommentar 19.1.



/ Vartian



Hard Assets Makro 2/2019



/ Vogt



Marktkommentar 12.1.



/ Vartian



Hard Assets Makro 01/2019



/ Tögel



Lehren aus dem „Fall Frank Magnitz“



/ Eichelburg

Die Deagel-Liste

/ Tögel

Der Euro ist ein Erfolgsmodell; Elvis lebt und die Sonne kreist um die Erde

/ Vogt

Marktkommentar 5.1.

/ Tögel

Afrika wird armregiert oder: Wie man Afrika wirklich helfen kann

/ Höllenfels

Femidusen