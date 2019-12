Neu:

Silberrakete: Gilt das Verbot der Sterbehilfe auch für Parteien ???

Es geht wohl bald los. Seit heute werde ich von manchen meiner Quellen mit Nebelgranaten beworfen. Sowohl, was die Namen der kaiserlichen Minister betrifft, als auch was das Timing des Systemwechsels betrifft.WE.

Silberrakete: Wenn das lieferbare GOLD versiegt, ist das Systemende nah!

Das Muttertier: Wir wissen alle, welche Damoklesschwerter tief über uns hängen, aber für die letzte Woche vor dem Fest ist auch anderes wichtig!

[20:00] Silberrakete: Und das Alles beruht auf Lügen & Propaganda !!!

Aber nicht mehr lange...

Silberrakete: Nieder mit der Klimalüge & den Klimalügnern!

Um die Weihnachtsfeiertage dürfte es mit dem Systemwechsel wirklich losgehen. Aus militärischen Kreisen heisst es: die Moslems sollen schon einmal das Sterben üben. Diverse Hochverräter und Diebe bei uns natürlich auch.WE.

Silberrakete: Die Armut wird steigen - das meint sie sicher nicht!

Silberrakete: Und sie kämpfen immer weiter um einen Platz an der Sonne!

Ich wundere mich jetzt nicht mehr, warum ich meine Sachen von Hofrat Pürstl nicht zurückbekomme. Offenbar frisst er meine Computer und Waffen selbst. Wohl bekomme es ihm. Er kann natürlich auch mit mir ewigen Frieden schliessen.WE.

Silberrakete: Bald steigen die Zinsen massiv an, dann ist er pleite!

Silberrakete: Jetzt wird der Wechsel durchgezogen - er ist überfällig!

Ja, es wird jetzt durchgezogen. Message an Wiens Polizeichef Hofrat Pürstl: Ihr Apparat ist leck wie ein Sieb. Infos aus Akten, die der Amtsverschwiegenheit unterliegen, kommen in öffentliche Foren. Räumen Sie endlich auf, oder soll es der Innenminister Seiner Majestät anordnen? Falls Sie es nicht machen, muss man annehmen, dass Sie von Ihren eigenen Untertanen erpresst werden. Es bringt Ihnen Pluspunkte bei der Abrechnung, falls Sie aufräumen. Pluspunkte gibt es auch bei der Rückgabe des illegal gestohlenen Raubguts an mich. Man kann es auch über meinen Anwalt abwickeln, falls ihr zu viel Angst vor mir habt. Sehr wahrscheinlich habt ihr die letzte Gehaltszahlung bekommen, dann geht es ab in die Straflager. Ihr seid registriert.WE.

Silberrakete: Dann hoffen wir das Beste - ein schnelles Systemende!

Man möge dem Herrn Hofrat Pürstl Glückwünsche für seine Zukunft ausrichten. Er kennt sie. Aus weiteren Anzeigen habe ich seine Mail-Adresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .WE.

Silberrakete: Beginnt jetzt das große Aufräumen - überall ???

Das Muttertier: Es schleicht sich langsam, aber sicher an und wird sehr viele EISKALT erwischen!

Der Hofrat Pürstl hat die Message über den Anzeiger hoffentlich bekommen.WE.

Das Muttertier: Eine unglaubliche Zahl - 540.000.000 - und eine unglaubliche Leistung!

Silberrakete: Nur eine Frage der Zeit, bis es in Europa dunkel wird!

Die kaiserliche Sonne sollte jetzt bald aufgehen. spätestens Ende Januar 2020. Eher früher. Dann sind die Hochverräter dran.WE.

Silberrakete: Das ist keine Politik, das ist Volkszerstörung & -Verrat !!!

Möge Silberrakete auch eine Adelung bekommen. Er hat sie sich redlich verdient.WE.

Silberrakete: Wie gut, wenn Parteien ganz demokratisch sich selbst abschaffen!

Das Muttertier: Wer eine weiße Weste hat, kann sich ruhig verklagen lassen, die anderen dagegen ...

Noch ist nichts zu sehen. Aber der Systemwechsel sollte jetzt jederzeit beginnen. Die Schneesperren sind offenbar auch schon in Vorbereitung. Worauf sich die Hochverräter vorbereiten sollen, brauche ich hoffentlich nicht mehr zu schreiben.WE.

Silberrakete: Nicht einmal der Esel ist CO2-Abgas-frei und klimaneutral !!!

Anonymus: Tesla mit Verbrennungsmotor:

Auf ins neue Kaiserreich. Man sollte den Beginn des Systemwechsels jetzt jederzeit erwarten.WE.

Silberrakete: Die Zeit ist überreif für Crash, Geldzerfall & GOLD-Preis-Anstieg:

Ja, die Spiele beginnen jetzt. Genaues Timing kenne ich auch keines, aber es heisst, man sollte diese Woche noch einkaufen und auftanken. Danach beginnen die Hinrichtungen der Hochverräter. Heil dem Kaiser, möge er streng sein.WE.

Silberrakete: In Kürze werden fast alle Vermögen verschwunden sein!

Ja, sehr bald. Den genauen Tag kenne ich auch nicht. Dann werden die Beamten-Affen, die mich heute noch ärgern, auch dran kommen. Ihr werdet Humus. Wie, weiss ich nicht. Ich darf dazu nur Empfehlungen abgeben. Videos von der Hinrichtung sind willkommen.WE.

Silberrakete: Mit jederzeitigen Angriffen & dem Zusammenbruch ist zu rechnen!

Ja, jetzt jederzeit.WE.

Silberrakete: Rechnet jetzt mit dem jederzeitigen System-Zusammenbruch!

Leserzuschrift:Ja, es ist endlich so weit. Ja es ist soweit. Heil dem Kaiser, darauf die Kaiserhymne: 2016_11_27 Vienna 3 - Kaiser Hymne. Und viel preussische Tatkraft dem Innenminister Seiner Majestät bei der Hinrichtung der Hochverräter - auch in fernen Provinzen. Ihr habt jetzt eure letzte Gehaltszahlung bekommen um eure Kredite zu bedienen.WE.

Es geht nicht um Autos, Tesla ist nur ein Vehikel für die anderen Autobauer um sich freikaufen zu können, wer profitiert davon? Tesla braucht, außer schlechte Autos zu bauen, nichts zu tun und bekommt Mrd.! Haben diesen shizophrenen Wahnsinn die Grünen erfunden oder Großbanken, ich weiß es nicht, aber es ergibt dem Anschein nach keinen Sinn, muss es aber.

