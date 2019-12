Aus Gold & Silberland

Neu:

[15:45] Goldreporter: Mit Goldmünze: Polen gedenkt Heimholung der Goldreserven

[18:25] Goldreporter: Goldmünze Britannia: Darum ist sie für Anleger interessant!

[15:05] Telegraph: Largest gold nugget in Britain worth £80,000 found in Scottish river as expert reveals people are taking up hunting after watching Youtube clips

[11:00] Goldreporter: Goldmünzen als Krisenschutz: Krügerrand und Vreneli im Vergleich

[17:00] Goldreporter: Goldmünzen und Goldnuggets – Diese Funde sind unglaublich!

[17:00] Goldreporter: Anonym Gold kaufen: Bundesrat besteht auf €1.000-Grenze!

[18:25] Leserkommentar-DE:

Das bedeutet ja, dass man keine einzige Unze Gold mehr kaufen kann, denn die liegen ja über 1.000 €. Und auch für Silber ist es total bescheuert, ich habe da am liebsten die 500er-Kästen gekauft, weil die pro Unze am billigsten sind. Was ist eigentlich mit diesem Gerücht, dass das Limit bei 1.000 Euro PRO JAHR liegt. So etwas kann man doch gar nicht umsetzen, wenn es ein anonymer Kauf ist. Anonym ist anonym, dann kann man auch nicht wissen, ob derjenige in diesem Jahr schon mal was gekauft hat. Das würde doch nur bedeuten, dass der "anonyme" Kauf doch dokumentiert werden muss. Können Sie was dazu sagen?

Dieses Papierzeug wird sich kaum jemand ansehen.WE.

[19:45] Leserkommentar-DE:

Anonym ist anonym, ich denke, hier wird gerade der Focus auf das neue Geld gelegt. Aber leider interessiert es die Masse nicht. Normalerweise müssten jetzt alle die können losrennen und kaufen.

Das tun sie schon. Das neue Geld wird Deutsche Goldmark heissen und garantiert anonym sein. Als Gold- und Silbermünzen. Der Kaiser bringt es.WE.

[12:50] Leserzuschrift-DE: Anonymitäts-Grenzen:

Gestern habe ich beim Einkaufen eine Bekannte getroffen, die im Edelmetallhandel arbeitet. Nach den neuen Regeln zum Edelmetall-Kauf habe ich sie gefragt, was in der Lückenpresse stand, je Geschäft dürften bis 2000 Euro gekauft werden, da dachten sich wohl viele das betrifft mich ja nicht. Falsch ab 1.1.2020 tritt praktisch ein Goldverbot in Dummland in Kraft, pro Jahr darf man dann nur noch für 2000 Euro per Tafelgeschäft kaufen, sie sagte wenn sie an eine Person zB zweimal in Jahr für 2000 Euro verkaufen würde kommt sie ins Gefängnis !!!!!!!!! wahrscheinlich länger als Mörder, Vergewaltiger und Kopfabschneider-Terroristen !!!!!

Die Meldung über das Hawalla Banking halte ich für reine Propaganda, die diese Entwicklung Edelmetallbesitzer=Verbrecher vorantreiben soll. Sie sagte auch die Edelmetalhändler haben keine Goldmünzen mehr, jedenfalls ist das bei ihren Händler so !! Wie in der UDSSR so auch in der EUDSSR der Bürgersklave wird bekämpft bis zum bitteren Ende !!!! Nächstes Jahr werden allein durch das Goldverbot die Preise stark steigen auch ohne Crash !!

Hartgeld hat sich über die Jahre damit zur Quelle der Wahrheit entwickelt, auch wenn einige Vorhersagen noch nicht eingetroffen sind !!!!

Ich halte diese Grenze nach wie vor für unerheblich. da sich diesen Papierkram kaum jemand ansehen wird. Aber dem Volk kann man Angst machen.WE.

[19:30] Der Silberfuchs:

Hatte heute 3 Kunden, die ihr Buntpapier entsorgt haben. Zwei mit je 3 bzw. 4 oz Gelbes und einer nur Silber. Alle drei sind bereits mehrfache Wiederholungstäter. Einer von denen brachte das Altpapier der Oma zu mir. Das Zeug muss gut versteckt gewesen sein, denn es waren alles alter 50er zum Teil druckfrisch, die alle schon modrig (nach altem Holz) rochen. Zum Glück hatte ich bei einem Kunden noch 12k€ Schulden, so dass ich das Papier jetzt nur noch weiterreichen muss. Weg damit!

Zum Artikel: Vielleicht sagte ich es schon einmal; mit der neuen Anonymitätsgrenze erreicht man ein Goldverbot in den Köpfen durch scheinbare Kriminalisierung von Goldkäufern. Auch in der Tagesschau hat man durch geschickte Verkürzung der Absicht des Gesetzgebers und Framing jeden Käufer von Gold zum Kriminellen erklärt. Möge diese verdammte BRiD endlich aufgelöst werden!

[19:50] Ja das wirkt so. Ich hatte es auch schon bei Autokäufen mit Bargeld. Die Lohnsklaven machen es, aber niemand schaut sich das an.WE.

[14:30] Goldseiten: Die Macht von Gold in Krisenzeiten

[14:00] Goldreporter: Anonym Gold kaufen: Deutschland toppt EU-Vorgaben

[14:00] Goldreporter: Goldmünzen für mehr als 100.000 Euro gefunden

[9:25] Goldreporter: Gold-Förderung in den USA bricht ein

[17:50] Jouwatch: Absurd! Wegen vier Fällen von angeblicher Geldwäsche verschärft Regierung Goldgeschäfte

[19:15] Der Silberfuchs dazu:

Ich ärgere mich sehr über jouwatch. Der Bericht unterschlägt, dass hier eine Maßregelung der EU in Deutschland (natürlich übereifrig) umgesetzt wird und ist somit tendenziös gefärbt. Na klar trifft man damit die kleinen Gold- und Silbersparer, die alle paar Monate mal knapp 10k€ in echtes Geld getauscht haben oder einfach nur irgendwann mal kapiert haben, dass das Sparbuch ausgedient hat. Das dürften speziell in Deutschland vor allem in den letzten Jahren gar nicht mehr so wenige Familien gewesen sein ...

Diese werden jetzt einfach, sobald sie 2k€ zusammen haben, anonym, diskret und unkonventionell zum Händler gehen und wahrscheinlich auch stärker auf Silber setzen, weil damit der Rahmen optimal auszuschöpfen ist.

Der Schuss könnte für die reGIERung also nach hinten losgehen. Ferner gibt es längst Möglichkeiten, die weder die EU noch diese unsägliche (un-)deutsche reGIERung auf dem Radar hat. Ich jedenfalls verkaufe ab nächstes Jahr nicht mehr in meinem Laden. Meine Kunden habe ich bereits schriftlich darüber informiert und das Angebot abgeben, sich anderweitig deutlich cleverer einzudecken. Wer von den Lesern hier meine eMail noch aus dem Versand der Broschüre "Kontenspionage" hat, schreibe mich einfach an ... Sie bekommen die Info.

Übrigens: Durch die Umsetzung dieser 4.Novelle der EU-Geldwäscherichtlinie steigen die Kosten für Dokumentation bei fast allen EM-Händlern deutlich an. Machen Sie sich also gefasst darauf, dass Sie das mit jedem kleineren EM-Kauf mitbezahlen werden. Die Spreads steigen weiter, Silber und Gold sowieso ...

Was da dokumentiert wird, schaut sich ohnehin keiner an. Bei einem Gebrauchtwagenkauf in Bar musste ich auch einmal den Ausweis herzeigen. Dieses papier verschimmelt vermutlich weiter im Autohaus.WE.

[15:00] Deviant Investor: 16 Tons and A Briefcase

[8:45] In Göttingen: Bank kauft 18-Jährigem falsches Gold ab – für 300.000 Euro

[17:15] BTO: STELTERS MAILBOX: Was ist Ihre Einschätzung zum Thema Gold?

[12:20] Goldreporter: Goldmünzen und Goldbarren: So viel besitzen die Amerikaner!

[19:50] Leserkommentar-DE zu FAQ:

Lieber Leser: Ich nehme in der Krise auch alte Silberlöffel !!!!! Egal was man hat, Hauptsache ist, man hat es.

Dafür gibt es dort Fleisch und andere Lebensmittel.WE.

[10:15] Bundesregierung vorerst dagegen: Gold anonym kaufen: Bundesrat verlangt 1.000-Euro-Grenze!

[12:55] Der Silberfuchs:

Hier kann man sehr gut sehen, wie weit die Politik von der Realität entfernt ist. Für 1999,99 € bekommt man im Moment noch eine Unze und einen 10g-Barren gekauft. Bald nicht einmal mehr eine Unze, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese über 2000€ liegt. Senkt man die Grenze sogar auf 999,99 €, dann gehen jetzt noch 20g ... und die auch bald nicht mehr. Damit macht man jetzt viele scheue Rehe zusätzlich wach und bewirkt wahrscheinlich genau das Gegenteil ... Kluge Politiker -- falls es so etwas überhaupt gibt -- hätten es beim "medialen Goldverbot" belassen; fertig.

[15:00] Der deutsche Bundesrat wird sehr stark von den Grünen dominiert.WE.

[19:20] Leserkommentar-DE:

HILFE, Herr lass es bitte Hirn regnen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Die Leute können sich wohl nicht vorstellen, dass sich bald alles ändert.WE.

[12:30] Goldreporter: Anonym Gold kaufen bis 2.000 Euro: Bundesregierung antwortet!

Die Antwort besteht überwiegend aus Standardphrasen.

[13:35] Goldreporter: Goldmünzen für die Krise: Das müssen Sie beachten!

[13:00] Goldseiten: Die Verschärfung der Meldepflichten im Edelmetall-Markt dient nicht den Bürgern

[16:00] Focus: Bis zu 10.000 Anleger betroffen Deutscher Goldhändler pleite: Es dürfte Jahre dauern, bis Anleger Geld kriegen

Nach Ermittlungen wegen Betrugs haben der Goldhändler PMI Gold und seine Vertriebsgesellschaft PDG Insolvenzantrag gestellt. Die Firma hatte mit Gold-Sparverträgen geworben. Tausende Anleger sind betroffen - und der Insolvenzverwalter hat keine guten Nachrichten.

So ist es, wenn man in solche Systeme "investiert".WE.

[19:00] Krimpartisan:

Das die Dummen und Raffgierigen aber auch nicht aussterben wollen...Dazu paßt, was mir ein Münzhändler heute erzählt hat: Er war auf der Münzbörse Hall in Tirol mit 10 Tableaus Goldmünzen vertreten. Gesamtwert ca. 150.000 €. Trotz Verkaufspreisen mit wenigen € Aufschlag auf die Ankaufspreise der Banken hat er während der Messe NICHT EINE!!! Goldmünze verkauft! Das sagt Alles!!!

Der hat sein Gold wohl nicht richtig "verkauft".WE.

[19:30] Der Mitdenker: Lieber Krimpartisan, ich habe es letztens hier schon einmal geschrieben:

Alles was derzeit läuft passiert nur deswegen, weil die meisten Menschen leider dumm sind. Der IQ ist da, keine Frage, sie sind alle fleißige Steuerbeschaffungsbienen, haben den Facharbeiter oder Meister in der Tasche, gern auch das Diplom ( den "Pätschler"-Begriff lehne ich ab ), oder die Promotion, aber es ist eine ganz besondere Form der Dummheit, so in Richtung Empathie; die hat man, oder nicht. Manches ist nicht erlernbar, zumal die Gegenkraft Gehirnwäsche aus 1.000 Quellen gespeiset wird. Ein Sachverhalt wird zwar nicht wahrer dadurch, daß er immer und immer wieder wiederholt wird, aber der Geist ist schwach. Und ja, auch ich habe, über Ewigkeiten, 12-Stunden-Arbeitstage hinter mir, da bleibt nicht viel Energie, wenn man dann noch Familie, Einkauf und Wohnungsreinigung schaffen muß. Der Mensch ist kein Perpetuum mobile und muß erst satt sein, sich kleiden usw., bevor er daran geht, über die Welt nachzudenken.

Diese hier erwähnten Schlafschafe werden es noch bitter bereuen, daß sie das Tafelgeschäft nicht wahrgenommen haben, wer weiß, wie lange das noch erlaubt ist. Der Mini-Aufschlag wird weniger gestört haben, vielmehr die unselige Propaganda, daß Gold nichts wert ist, man vielmehr in Aktien usw. investiert, "das lohnt sich" ( Gier frißt Gehirn ). Die Gold wollten, haben es mittlerweile, der Rest wird nie begreifen, daß das heutige Geld nur bedruckte Baumwolle ist, die am Tag x nur noch Heizwert hat.

Wir haben das System auch nicht in 24 h durchschaut und wer nicht sehen will, der bleibt eben blind. Wir haben alle Fehler im Leben gemacht, nicht zu knapp, aber wer heute immer noch mit Condor & Co. liebäugelt, anstatt vorzusorgen, in welcher Form auch immer, der wird eine ganz üble Rechnung bekommen; der Geldverlust der Condor-Reisefetischisten war da nur ein kleiner Vorgeschmack.

Die Schlafschafe werden sich nicht retten können, so schnell wird es gehen.WE

[16:20] Leserzuschrift-DE: Palladium - FAQ:

Mit Palladium könnte man auf das falsche Pferd setzen. Ob Katalysatoren, in der neuen Zeit noch benötigt werden ??? Ich wäre mich da nicht so sicher. Selbst ein uralter Diesel ohne Rußfilter hat nicht so viel Schadstoffausstoß wie immer behauptet wird. Das ist bei den Benzinern nicht viel anders. Es heiß nur immer Gold und Silber werden das einzige Wahre sein.

Der Einsatz von Auto-Katalysatoren wird sicher drastisch zurückgehen.WE.

[17:50] Der Silberfuchs:

... bei dem stark gestiegenen Palladiumkurs -- wir über mehr als eine Verzehnfachung in gut 10 Jahren -- sollte man verkaufen. Ich mache genau das. Wann immer ich Palladium (im Zahngold enthalten) in die Finger bekomme, geht es am Tag der Schmelze wieder als Verkauf raus. (In Silber bin ich ohnehin long und mit Gold beginne ich gerade, es zu akkumulieren.)

Man sollte besser in die wirklichen Geldmetalle investieren.WE.

